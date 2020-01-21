英業達南昌廠2020年將加入AirPods Pro供應行列，抒解缺貨之苦，加上5G企業專網搶先推出，伺服器豪奪訂單，2今明兩年似乎真能眼睛一亮。

AirpPods Pro堪稱是全球最缺貨的3C商品，現在網購一台，預計要2月底交貨，交期長達一個半月。

英業達集團是AirPods代工始祖，20日晚間舉行尾牙席開510桌，會長葉國一現身喊出2020年營收拼增5,300億元目標，年增6%，還加發每人一萬元基本獎。

而實際上，受到英特爾（Intel）處理器缺貨拖累，英業達2019年差一點營收破不了5,000億元關卡，還好最終臨門衝刺，交出5,010億元成績。

英業達總經理巫永財操作集團VR教學軟體。 王郁倫攝影

另一個拖累關鍵，或許就是AirPods Pro這款熱賣商品，卡在蘋果（Apple）對南昌新廠的認證到2019年12月才完成，使得英業達2019年只有上海廠一個廠負責新品量產（NPL）。

又因上海是英業達生產製造成本最高的單位，真正低成本的南昌廠並未加入供應，而立訊積極搶進，歌爾聲越南廠擴張下，AirPods Pro去年來陸系廠商搶單雜音多。

南昌廠AirPods Pro量產，果粉等待將縮短

在各路人馬爭搶下，隨英業達南昌廠2020年正式加入AirPods Pro供貨行列，由於英業達組裝良率勝陸企，AirPods Pro從耶誕節一路缺貨到今年的窘境或許有解，英業達今年朝5,300億元營收叩關，也勢必需要AirPods Pro（俗稱第二代升級版）甚至第三代新品一臂之力。

據了解，英業達南昌廠將在今年首季量產AirPods Pro，第二季還有望投產第三代。

「我相信我們的（Airpods系列）佔比今年會拉高。」何代水說。

英業達集團尾牙一線主管到齊，右三為董事長卓桐華。 王郁倫攝影

「我們台商不浮誇！會把本質品質交期做好。」英業達集團旗下英華達總經理何代水說，貿易戰開打，2019年客戶一度作業暫停，使得工廠認證進度延緩，但英業達不見得會輸它（陸企），何代水也直言：越南本質就不好，不然為何很多大廠去了又停擺？

而隨英業達南昌廠準備完成，何代水透露，該廠將負責新計畫、舊機型、新機型，生產，上海廠則將生產高毛利率，快速量產類型產品，目前產能滿載中，馬來西亞檳城則負責銷美通訊類產品，現在是租廠房加外包，本身買的新廠則在興建第二層樓中，預計2021年第三季完成。

而2020年英業達馬來西亞廠也有機會加入AirPods生產。英華達生產消費電子類產品，包括小米手機、Sonos智慧音箱、Google Home音箱、HomePod及AirPods系列、IoT戶外三表（水表、煤氣表、電表）、5G模組產品，2019年出貨7000多萬台，年增5%內，2020年目標正成長，預估總出貨量將在7500~8000萬台之間。

Whitley伺服器斬獲多，2021年成績預告：會眼睛一亮

2020年除AirPods Pro系列量產，英業達還有兩個樂觀理由，其一是伺服器Whitley平台連奪大單，AMD伺服器大爆發，2020年至2021年逐漸進入大量交貨高峰，其次是5G進度領先。

由於伺服器訂單能見度樂觀，英業達董事長卓桐華表示，墨西哥跟捷克今年將持續擴廠，其中資料中心需求高於企業伺服器，整體年出貨將有10%成長。

英業達替戴爾及HPE代工伺服器多年。 王郁倫攝影

儘管英特爾大缺貨，但客戶對AMD ROME平台效能頗有好評，英業達透露，資料中心客戶採用AMD平台量逐漸加溫，預估現在AMD平台出貨比率5%，但到2020年底說不定就會超過10%，介於10~15%之間。

由於伺服器平台訂單多在前一年敲定，2021年英業達現在已經篤定接獲多項Whitley平台大單，將使2021年伺服器出貨表現「讓人眼睛一亮！」卓桐華說，至少2021年伺服器產品線年成長就將超過10%以上。

電子五哥的第一個5G企業專網，龜山廠5月先行

位於桃園龜山廠的5G企業專網實驗區2020年5至6月啟用，總經理巫永財說，今年將投資幾千萬設立智慧工廠4.0產線，收集各項生產數據，導入視覺檢測自動化等流程，伺服器用自家研發的產品，所以總投資成本並不高。

「我們認為5G有機會，我們會實驗自己的Edge Computing（邊緣運算），未來我們可以賣Solution（解決方案），電信業者也很怕，因為跟我們是競爭對手。」巫永財說。

除企業專網，英業達也跟高通合作銷售5G模組，何代水表示，在上海跟馬來西亞廠生產的5G模組及Communicators（通訊器），可以放在車載及IoT裝置上，另外組裝成ARM架構的隨時聯網筆電（ACPC）賣給區域客戶。

「塞翁失馬焉知非福，」何代水說，貿易戰讓歐美差一點就要撐不下去的網通客戶，都因此活過來，目前也成為英華達出貨熱絡的產品線。