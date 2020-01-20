全球最大汽車傳動系統供應商吉凱恩汽車，宣布跟台達電子策略合作，共同開發新一代電力驅動系統eDrive。

跨國電動車合作又一樁，全球最大汽車傳動系統供應商吉凱恩汽車（GKN Automotive），宣布跟台達電子（Delta Electronics）策略合作，雙方將專注在電力驅動整合系統系列產品的開發，對台達電來說，將進一步鞏固在全球的市場地位。

台達電與英商GKN合作，研發新一代電力驅動系統

來自英國的GKN，是汽車傳動系統的領導廠商，過去主要的業務都極中在傳統燃料車上，然而近年電動車已成為市場顯學，GKN也開始改變策略。

因而找上台達電，在電力驅動系統上展開合作，GKN執行長 Liam Butterworth認為，有了台達電的幫助，有望在三年內量產新一代電力驅動eDrive系統，額定輸出功率範圍自80kW到155kW。這是一個結合台達的馬達驅動器與GKN Automotive的驅動馬達及變速箱的三合一系統，優點是可降低系統重量、減少體積，並有效簡化組裝流程、提升品質。

台達電子是全球知名的電源與變壓系統供應商，主要銷售車載充電器以及充電系統，為全球眾多車廠提供高品質且完整的電動車電力電子產品組合。在中國東莞、江蘇、安徽、湖南都設有工廠。這次與GKN合作，台達電將更能鞏固在全球驅動器及電力電子產品的設計、開發和供應的主導地位。

這次與GKN合作，台達電將更能鞏固在全球電力驅動技術的領導地位。 shutterstock

GKN Automotive 執行長Liam Butterworth表示：「隨著越來越嚴格的碳排法規，市場對供應商技術能力的要求也越來越高，eDrive市場也因此快速發展。與台達的合作讓我們得以擴展產品組合，提供新一代三合一eDrive整合系統，展現我們將具有成本優勢的新技術快速導入市場的能力，建立重要的里程碑。」

這次雙方的合作，將聚焦在兩組新的eDrive電力驅動整合系統系列產品的開發，可應用於多種不同扭力與功率等級的下一代電動車和混合動力車上，預計於三年內投入自小型房車到SUV等多種車型生產，提供自2,000 Nm到3,800 Nm的多種扭力輸出，額定輸出功率在80 kW至155 kW之間。此兩組新的三合一eDrive電力驅動系統系列產品將可覆蓋未來大部分的新能源車eDrive電力驅動系統市場，預計到2030年該市場的產值將超過120億英鎊（約新台幣4,680億元）。

台達電子營運長張訓海表示：「我們很高興能和GKN Automotive這樣的領導企業合作，台達一直積極開發電動車解決方案，為市場提供包括驅動馬達、馬達驅動器、車載充電器、DC/DC電源轉換器等電動車傳動系統，以及多元的電動車充電設備，這次三合一eDrive系統的開發合作將進一步幫助低碳交通的轉型。」

電動車成顯學，跨國車廠合作拚轉型

今年將有多款量產電動車將在台上市，2020將是台灣電動汽車元年。此外，Google、SONY等科技公司，也都紛紛跨足汽車領域，傳統車商面臨轉型威脅，從技術研發到生產，短時間內要快速切換到電動車思維，最快的方式就是合作。

這樣的例子近年也屢見不鮮，福特（Ford）、福斯（Volkswagen）也在去年七月宣布成立合資公司，共同發展電動車軟硬體技術；日本豐田汽車（Toyota）也宣布跟Subaru合作，開發電動SUV車款，預計今年下半年就會推出。

傳統車商面臨轉型威脅，從技術研發到生產，短時間內要快速切換到電動車思維，最快的方式就是合作。 shutterstock

上周鴻海也宣布，將跟飛雅特克萊斯勒汽車 （Fiat Chrysler Automobiles, FCA）簽署合作協議，一起開發、生產純電動汽車，同時經營車聯網業務，在市場投下一顆震撼彈。從一次次國際大廠與台灣業者宣布合作的消息，電動車產業或許正是台灣的下一個機會。

責任編輯：陳映璇