AirPods Pro跟AirPods差在哪？除了外型，AirPods Pro在降噪、延遲問題上，也有不小的優化，本文評測數款藍牙耳機與裝置比較。

標題1:除了降噪，AirPods Pro在耳機評比中發現被世人忽視的改進

蘋果在數月前推出了首款主動降噪耳機AirPods Pro，這款耳機自發售伊始就一直備受關注。也許在許多人印像中，AirPods Pro和AirPods的區別只是外觀變了、加多了一個降噪，但實際不然，AirPods Pro在一直糾纏著無線耳機的延遲問題上，也得到了顯著改進。

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曾經撰寫《我在App Store裡賺了多少錢》的音樂製作人史蒂芬．科爾（Stephen Coyle）最近就對幾款蘋果系的耳機進行了延遲對比評測，結果顯示，AirPods Pro的延遲是「接近無縫連接」體驗。

下面詳細展開來說說科爾是怎麼測試這些耳機了。

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要說耳機延遲這個問題對使用影響有多大，其實用過無線耳機玩遊戲的玩家知道，這可是和網絡延遲一樣影響角色生死的大問題，哪怕是慢了半秒，也會因為這半秒而被對手KO。再有就是我們平時戴耳機打字的鍵盤聲、UI反饋聲……連貫的觸碰會讓我們感覺到鍵盤聲的延遲，這裡其實也是影響聲音體驗的表現之一。

在這次測試中，科爾分別用了第一代、第二代AirPods、Beats Studio3、索尼WH-CH700N和設備揚聲器與AirPods Pro進行對比。

測試環節分為兩部分，一個是系統原始的鍵盤聲反饋，另一個是科爾自己開發的一款遊戲《Tapt》。這兩者區別在於，前者鍵盤聲它並不是連貫的，在使用鍵盤時，系統需要先喚醒藍牙模塊，然後播放聲音，所以我們敲打鍵盤時的第一聲往往會比之後的反應明顯要慢一些；而後者由於是遊戲，因此會持續喚醒藍牙模塊，使耳機會第一時間響應每個聲音，而且這個遊戲在編寫時本身也會注重低頻延遲表現。

Stephen Coyle 部落格

對於所有設備和軟體的組合，科爾均使用了遊戲90bpm的節拍器觸發了10種聲音，並透過敲打系統鍵盤，將19個隨機測試結果進行平均計算後得出如下結果（在鍵盤測試時，科爾沒有記錄第一聲的反應時間）：

AirPods（第一代）：274毫秒

AirPods（第二代）：178毫秒

AirPods Pro：144毫秒

Beats Studio 3：258毫秒

索尼WH-CH700N：230毫秒

設備揚聲器：69毫秒

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從今年年初推出的AirPods開始，蘋果已經在新AirPods和AirPods Pro上使用H1晶片，相比於之前的W1，使用H1晶片的新AirPods在延遲時間上縮減了30%。而這次AirPods Pro雖然也是用了同款H1晶片，但延時時間再次縮減到144毫秒，縮減幅度接近第一代AirPods的50%，達到人耳幾乎分辨不出延遲的水準。

因此科爾認為兩款AirPods雖同為H1晶片，但蘋果似乎已經找到在不變換硬體的前提下縮減耳機延遲時間的辦法。

至於其他兩款藍牙耳機的結果，配備W1晶片的Beats Studio 3和第一代AirPods結果接近，為258毫秒；索尼WH-CH700N為230毫秒。另外科爾還測試了第三代Amazon Echo和JBL的藍牙耳機，結果都和Beats、索尼耳機的測試結果接近。

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儘管AirPods Pro的延遲是這次測試的無線耳機中表現最低的，但144毫秒在遊戲和部分音樂製作中仍然還在人耳能察覺到的延遲範圍內。不過相比於過去的AirPods和其他無線耳機，作為音樂人的科爾認為AirPods Pro在無線耳機這個艱難問題上的改變還是相當可觀的，這使得它能成為科爾首選的無線耳機。

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隨著像AirPods一樣的TWS（True Wireless Stereo）無線耳機在市場漸漸普及，不少廠商也開始著手解決延遲問題，以提升手機和耳機音樂、影片傳輸體驗。比如華為之前發布的Freebuds3官宣延遲僅190毫秒；OPPO將要發布的EncoFree官宣甚至縮減到了120毫秒。

由此看來，今後的無線耳機不但連接速度更快，而且體驗也能越來越接近傳統的有線耳機了。

責任編輯：江可萱、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒