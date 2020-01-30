跨國投資公司Cohen表示隨著iPhone訂單增加及iPhone SE2有望現身，iPhone在2020年上半年的銷售業績將有不錯表現。

根據媒體《AppleInsider》報導，跨國投資公司Cohen的分析師克里斯·桑卡（Krish Sankar），近日針對iPhone在2020年上半年的銷售表現發布預測報告，指出蘋果增加了iPhone訂單，且將推出傳聞已久的iPhone SE2，這兩股成長動能將有效驅動iPhone在今年上半年的同比成長。

從分析師桑卡的報告中可見，蘋果在上一季度生產約7,000萬支iPhone，其中iPhone 11和iPhone 11 Pro機型占其中的74％，約為5,200萬部。預計2020年第一季度，蘋果將生產4,600萬部不同型號的iPhone，同比增長為12％。

值得注意的是，第一季的產能中，約有600萬台為傳聞已久的入門款「iPhone SE2」，因此iPhone SE2很有可能將在今年春季上市，而售價約為475美元（約台幣14,308元）。由於iPhone SE是在蘋果的印度工廠生產，可推估iPhone SE2目標將立足印度，並且放眼東南亞等新興市場，其銷售可有效帶動上半年的成長動能。

此外，桑卡表示：「不僅iPhone 11銷售表現優異，市場也十分期待5G iPhone 12的推出，加上蘋果服務佔整體收益由2019財年的44%持續上升至2021財年的51%，且Apple TV+、Apple Arcade等服務收入保持強勁，因此預估蘋果今年的iPhone出貨量及營收將雙雙看漲。」

資料來源：AppleInsider、the Mac Observer

責任編輯：蕭閔云