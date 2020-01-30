因應武漢肺炎疫情，宏碁30日首度採用雲端團拜方式開工，創辦人施振榮透露，與Zoom合作開發的aiSage線上會議系統最快三個月內問世。

武漢肺炎疫情尚未獲得控制，為避免增加感染機會，宏碁集團歷年開工第一天的新春團拜，大家長施振榮破天荒使用視訊會議系統跟眾多子弟兵拜年。

過去每年農曆春節過後的開工日，包括緯創董事長林憲銘跟宏碁董事長陳俊聖都會率高階主管到宏碁創辦人施振榮宅中拜年，不過今年因應武漢肺炎疫情，施振榮通知各幹部拜年改為雲端模式，這也是破天荒宏碁首次採用雲端團拜與媒體交流。

30日施振榮親自在家中上線，與集團各管理幹部拜年，用的是宏碁集團自家開發系統aiSage，董事暨安碁董事長施宣輝表示：在視訊會議系統中看到機會。

宏碁創辦人舉行線上團拜，線上最多可以支援49人同時連線。 acer

與Zoom合作aiSage，簡單便宜易插拔

宏碁BYOC自建雲事業旗下開發的視訊會議系統aiSage，主要與知名線上會議系統Zoom合作開發，智雲體管理系統（Being Device Management）能簡單提供用戶雲端裝置管理服務，「最高可以49人同時在線，畫面仍很清晰。」施振榮說。

Zoom已是最大的線上視訊會議解決方案供應商，不過施宣輝認為仍看到相當多機會，舉例來說，Zoom會議硬體仍須設定及委託工程人員操作，售價也非常貴，但透過aiSage具親和力的價格，方便的線上購買，期望讓視訊透過簡單的插拔就能開啟使用。

施振榮說，這套宏碁跟Zoom合作開發的視訊會議實驗產品，還要三個月才能推出，最重要是運用宏碁硬體跟雲端服務，整合成一個可供未來使用的視訊會議系統，「很明顯，為了生產效率，視訊會議是未來大趨勢，」他說，而不限Zoom，未來aiSage也可以跟微軟合作。

施振榮說，視訊電話在過去是夢想，但現在許多手機都可用視訊電話，甚至多方視訊會議，在世界各角落上線，「而這個方式未來也要建立新習慣，比方為了避免雜音混合，全都先關靜音，舉手發言者可以開啟聲音模式。」

宏碁取消中國出差，施宣輝：新科技讓生意可照做

談到武漢疫情，施振榮認為「這次大家已經很有經驗，防疫得法，若把病源有效隔離，情況會越來越好。」他預估中國疫情高峰還要一段時間，或許一週或10天才會穩住，一切看衛福部公告配合。

施宣輝表示，宏碁已經發佈公告暫時不去中國出差，必要開的會議，透過視訊軟體解決，子公司安碁跟智聯辦公散佈新竹、台北、汐止，若屬小型會議，時間不是太長，避免舟車勞頓，也都會頻繁使用視訊軟體，目前安碁跟智聯、宏碁擺放不只一套aiSage視訊系統。

施宣輝也透露，跟美國投資老人照護服務業者GranPad開會，也是每週用視訊軟體進行，在新硬體開發上，也是召集美中台三方一起線上開會，使用非常頻繁。

「新科技可以克服該做的事，可以拜年，生意也可以照做。」施宣輝說，資安服務商安碁今年會拼持續成長，2019年海外已有小進展，今年開拓海外市場仍是方向，智聯在登入興櫃後，今年會積極打底，預期2020年會是不錯的一年。

施振榮則預估宏碁在PC轉型上已有一定基礎，預期電競系列Predator跟創作者電腦ConceptD系列都還有成長機會，新事業有些已經獲利，但規模仍小，期待今年成長速度會加大。

責任編輯：蕭閔云