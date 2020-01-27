《公司》雜誌公布2019年10部必看的商業類電影和紀錄片，《賽道狂人》講述福特汽車和法拉利的競爭，《惡血》揭露矽谷最大的醫療騙局，你都看過嗎？

《公司》（Inc.）雜誌公布10部必看的商業類電影和紀錄片，包含企業的經營故事、商業詐欺案、勞工權益等議題，利用年節假期，一次補齊吧！

《賽道狂人》（Ford v. Ferrari）IMDB：8.3

哪裡看：台灣於2019年11月28日上映，部分戲院仍有場次；Amazon Prime

1960年代，福特汽車（Ford Motor）競購豪華跑車商法拉利（Ferrari）失敗之後，亨利．福特（Henry Ford）決心在世界知名的跑車大賽「利曼 24 小時耐力賽」（24 Hours of Le Mans），擊敗法拉利。麥特．戴蒙（Matt Damon）飾演汽車設計師，克利斯汀．貝爾（Christian Bale）則飾演車手，兩人聯手擊敗法拉利。

《我家有個開心農場》（The Biggest Little Farm）IMDB：8.0

哪裡看：Amazon Prime, YouTube, Google Play, Vudu

耗時 8 年拍攝的紀錄片，敘述農人約翰．切斯特（John Chester）和妻子莫莉．切斯特（Molly Chester），打造自然農場的經歷。

兩人在洛杉磯郊區種植上萬棵果樹、200 多種作物，畜養各式各樣的動物，並將牠們當成家人。切斯特夫婦熱愛自然的心，讓知名脫口秀主持人歐普拉．溫芙蕾（Oprah Winfrey）盛讚暖心動人。

《美國工廠》（American Factory）IMDB：7.6

哪裡看：Netflix

《美國工廠》是美國前總統歐巴馬旗下製片公司，與Netflix攜手合作的紀錄片。 美國工廠

由美國前總統巴拉克．歐巴馬（Barack Obama）、妻子蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）旗下製片公司，與Netflix攜手合作的紀錄片。（延伸閱讀：歐巴馬出品，紀錄了中國富豪的美國工廠）

電影追蹤中國玻璃製造公司福耀集團，於 2016 年接手美國俄亥俄州通用汽車廢棄工廠的故事。福耀提供在地 2000 名失業工人就業機會，但董事長曹德旺採用的中國式管理，和美國工作文化差異甚大，因而產生諸多勞權問題。

《馭風男孩》（The Boy Who Harnessed the Wind）IMDB：7.6

哪裡看：Netflix

改編自 13 歲男孩威廉．坎寬巴（William Kamkwamba）的真實故事，他生長於資源困頓的非洲馬拉威。即使連溫飽都成問題，坎寬巴仍不放棄學習的機會。有天，他在圖書館看到一本關於能源的書，不顧眾人恥笑，嘗試打造出一座風力發電機，拯救村莊免於饑荒之苦。

《啤酒之王》（Kings of Beer）IMDB：7.3

哪裡看：Amazon Prime, YouTube, Google Play, Vudu

導演深入百威啤酒（Budweiser）的年度精釀師大賽，參賽者經過嚴格的審核過程，最終選出全球 65 位最佳的釀酒大師，同時顯現出百威嚴謹的品質管理。

《Fyre：國王的豪華音樂節》（Fyre: The Greatest Party That Never Happened）IMDB：7.2

哪裡看：Netflix

年僅 26 歲的企業家比利．麥法蘭（Billy McFarland），研發簡化預約藝人行程的 App「麥西尼斯」（Magnises），身價水漲船高。他藉著名氣和人脈，舉辦離島音樂節「Fyre Festival」，事實上這只是一場騙局，麥法蘭之後被控詐欺。紀錄片完整呈現病毒式行銷的力量，並試圖為社會帶來警惕。

《矽谷血檢真相報告》（The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley）IMDB：7.1

哪裡看：HBO

被譽為女版賈伯斯、《富比世》（Forbes）全球最年輕的女創業家伊莉莎白．霍姆斯（Elizabeth Holmes），為了改變世界而成立新創公司 Theranos，宣稱一滴血就可以完成幾百種身體檢驗。

《惡血》中闡述的是被寄與厚望的女創業家伊莉莎白．霍姆斯（Elizabeth Holmes）的故事。 Krista Kennell / Shutterstock.com

後來因內部一封匿名檢舉信，揭發霍姆斯欺騙投資人的錢，掀開這起美國生技醫療最大的商業騙局。本片與《華爾街日報》（The Wall Street Journal）調查記者約翰．凱瑞魯（John Carreyrou）出版的《惡血》相輔相成。（延伸閱讀：一封檢舉信、一篇報導，揭發Theranos美女CEO「一滴血」的醫療騙局！）

《個資風暴：劍橋分析事件》（The Great Hack）IMDB：7.0

哪裡看：Netflix

劍橋分析公司（Cambridge Analytica）在 2018 年 3 月，因不當取得全球 8700 萬名臉書（Facebook）帳號的個資，放假新聞、操弄大眾對政治選舉的態度，惹出一連串侵犯隱私的風波，最後宣告破產。

片中以控告劍橋侵犯個資的紐約帕森設計學院（Parsons School of Design）教授大衛．卡羅爾（David Carroll），以及前劍橋分析公司職員布特妮．凱瑟（Brittany Kaiser）的觀點，揭露這項醜聞。

《麥胖報告2》（Super Size Me 2: Holy Chicken!）IMDB：6.9

哪裡看：Amazon Prime, YouTube, Google Play, Vudu

《麥胖報告》於 2004 年上映，記錄導演連續 30 日只吃麥當勞，結果產生生理及心理的負面影響。《麥胖報告2》則描述他經營雞肉三明治連鎖餐廳的經過，記述企業剝削雞農的手段，讓養雞戶陷入困境；也公開店員的銷售話術，讓消費者相信吃速食對身體有益。

《創造約翰德羅寧》（Framing John DeLorean）IMDB：6.5

哪裡看：YouTube, Google Play

這部混合紀錄片及敘事形式的電影，費時 15 年，採訪多位主角的親友。內容講述已故德羅寧汽車公司（DMC，DeLorean Motor Company）創辦人約翰．德羅寧（John DeLorean），曾因汽車 DMC-12（電影《回到未來》的時光車造型）風光一時，卻因個人信用、公司經營等問題，逐漸走向破產。

本文授權轉載自：經理人

責任編輯：蕭閔云