連續兩年的人事調整，M17集團都表示是例行性，根據考績所做的員工汰換，更強調一切合法也會嘉獎優秀的員工。

2019年4月，M17集團宣布收購「米果數位行銷」，進一步推出「HandsUP舉手直播電商（以下簡稱HandsUP）」。對員工來說原是美事一樁，但卻在農曆年前傳出人事調整風潮，甚至有整個BU（業務單位）都要調整的傳言。

HandsUp並不僅服務17直播的產品，而是一套電商工具，讓個人賣家能夠一次在Facebook、LINE、Instagram、17直播等多個平台進行直播，並自動化整單與金流等。 HandsUP舉手直播電商官網

而《數位時代》向HandsUP求證，後者表示根據績效考核的確有人員上的調整，汰換的員工人數也在預定的比例內，不過實際人數則不願透露。除了汰換員工之外，HandsUP後續也會針對績效優良的員工進行調薪，相關的年終獎金也按照原訂時程發送。

針對營運狀況，HandsUP則說：營運與資金皆穩定，未來還會依照營運需求招攬所需的人才，從2018年4月上線以來，已擁有近7,000名商家，更進一步將市場擴展到了日本與泰國。

17直播能否為HandsUP帶來流量，是關注重點

在M17集團的2019年年度回顧中，HandsUP舉手直播電商也以獲得近7,000家商家使用名列於重要里程碑中。 M17集團

在2019年收購米果數位行銷成立HnadsUP舉手直播電商時，M17的執行長潘杰賢就喊出了「GMV（交易額）百億」的年度目標。

考量到HandsUp並不是僅服務17直播的產品，而是電商工具，讓個人賣家能夠一次在多個平台進行直播（Facebook、LINE、Instagram、17直播），並自動化整單與金流等，消費者僅需留言「+1」就能完成訂單。HandsUP也與開店平台SHOPLINE合作，提供「開店＋直播」的服務。

HnadsUP的主要商業模式為成交手續費的抽成，0.5-1.5%不等，因此如果真的如潘杰賢所說的做到GMV百億，約能獲得1億元的營收。

然而HnadsUP需要面對的挑戰是：對於小型店家來說，只是想要方便的整單工具；大型店家們則對於手續費斤斤計較，更不用說電商「工具」業者的競爭激烈，隨時還有Facebook、LINE等巨頭跳下來自己做相關工具的風險。

對於HandsUP來說，另一個更有可能創造營收的來源，必須倚靠17直播的流量。當17直播的直播主擁有知名度後，在包含17直播的社群平台上使用HandsUP的服務來販售商品，做成「養直播主、收Donate費、賣商品還能抽成」一條龍式的收割。

不過，目前「百億」的進度，HandsUP則不願透露。

「外商式裁員」，17很有經驗

話題回到M17集團的「人事調整」。

2019年的元旦，17直播傳出資遣近70人，被資遣的員工先是與人資面談後，就必須馬上打包離開，但相關的薪資、資遣費與年終獎金都有確實依照《勞基法》發放，相當有「外商」的風格。

不過當時17直播否認「裁員」一說，表示為「視年度業務需求，按照以往進行年末人員考核及調整，目標聚焦核心業務，將集團內多方資源整合準運用，全力拓展直播互動產業發展。」雖是如此，卻仍引起不小的風波，多家新聞媒體都相繼報導相關訊息。

儘管17直播在法律上完全站得住腳，但可能感受到了新聞媒體的影響，2020年進行相關的人事調整則顯得較為謹慎，據《數位時代》了解，陸續從2019年第四季開始進行人事汰換，而不像2019年的一次性調整。本次關於HandsUP的人事調整也是先在PTT上流傳，而上一次關於17直播的人事調整概況則是由被資遣的員工在Medium上流出。

責任編輯：蕭閔云