武漢疫情持續蔓延，中國地區的學校、公司行號紛紛關閉。蘋果近日也決定關閉中國生產線，主打商品iPhone將有100萬支恐延遲銷售。

受到中國武漢新型冠狀病毒肆虐影響，蘋果（Apple Inc.）決定暫時關閉中國門市。分析人士直指，這可能導致多達100萬支iPhone延遲銷出，而iPhone Q1出貨量預估值則遭下修10%。

CNBC報導，Wedbush Securities分析師艾伍士（Daniel Ives）、巴克（Strecker Backe）1日發表研究報告指出，中國各大城市交通受限，上海、北京等都市的人潮大量萎縮，倘若這種情況延續至2月底，估計最多將有將近100萬支的iPhone銷售量，會從今（2020）年第一季（1-3月）遞延至第二季。

不過，報告認為，這些iPhone對中國一年的銷售量僅占了不到3%，影響幾乎可以忽略。由於中國農曆春節期間蘋果並未降價促銷，因此武漢肺炎對蘋果營收的衝擊應該相當輕微。

蘋果1日稍早已宣布，基於健康專家的最新建議，為求謹慎，中國各地的門市將暫時關閉至2月9日為止。

AppleInsider、MacRumors 2日則報導，天風證券（TF Securities）知名蘋果郭明錤（Ming-Chi Kuo）也發表研究報告指出，受到武漢肺炎衝擊中國供應鏈的影響，他決定將今年第一季的iPhone出貨量下修10%至3,600-4,000萬支。他坦言，由於武漢肺炎及消費者信心具有高度不確定性，第二季的出貨量目前難以預測。

郭明錤指出，調查發現中國市場的智慧型手機出貨量在春節期間年減50-60%之多，導致通路堆積了大量庫存。他估計，今年中國的智慧機出貨量恐從去年的3.6-3.8億支萎縮15%至3.1-3.3億支，主要是受到武漢肺炎衝擊消費者信心、5G款式帶動的汰換潮低於預期影響。

郭明錤表示，Android陣營升級至5G的消費者不如預期，可能是因5G尚無殺手級應用的關係。即便5G智慧機因為人們汰換4G機種的關係而開始普及，但整體市場依舊萎縮，衝擊各大廠牌及供應鏈的成長力。

武漢肺炎可能加速製造業重返美國

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）1月30日在接受Fox Business Network專訪時指出，武漢肺炎將促使企業重新考慮供應鏈配置，加快工作及製造業重返美國的速度。

羅斯說，「我並不想要在爆發這樣一個不幸又致命的疫病時，談論什麼繞場慶祝的事情。但這的確會讓企業在檢視供應鏈配置時，面臨另一個需要考慮的因素。」新型冠狀病毒「是另一個人們得考量的風險，我認為這會加快工作重返北美的速度，有些工作會流向美國、部分則會流往墨西哥。」

蘋果執行長庫克（Tim Cook、見圖）1月28日才剛在財報電話會議上表示，旗下供應商有部分位於武漢地區，當地供應商都屬於替代性供貨源，公司已著手因應、將努力補上預料會出現的產能缺口。

根據中國國家衛生健康委員會官方網站2月2日最新發布的訊息，截至2月1日24時，國家衛生健康委收到31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告的確診病例已達14,380例、新增2,590例，累計死亡病例304例、新增45例。

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