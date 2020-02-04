2月上線的Pokémon Home究竟是什麼，而為什麼又與《寶可夢 劍／盾》沒有開放全國圖鑑息息相關？

Pokémon Home是任天堂與The Pokémon Company所推出的新服務，以「所有寶可夢聚集的地方」為核心概念，透過雲端平台，允許寶可夢玩家將遊玩不同系列時，所捕獲的各世代寶可夢，寄放到雲端以跨版本進行交換，預計將於2月上旬正式上線。

值得一提的是，Pokémon Home有收費版本，且與最新一代在Nintendo Switch登場的《寶可夢 劍／盾》系列，遊玩機制有著相當密切的關係。

由於歷代以來的部分寶可夢並未在《寶可夢 劍／盾》登場，未來新推出的《寶可夢》系列或將循此先例，可能也不會開放所有寶可夢；因此，對於意圖「捕捉全部寶可夢」的玩家而言，Pokémon Home便是最佳解方，玩家可以將所有寶可夢上傳至該平台，完成全系列寶可夢圖鑑的蒐集。但對於舊版本遊戲沒有共鳴、或只想在最新世代（劍／盾）遊玩的玩家來說，此功能仍有些雞肋。

什麼是Pokémon Home？

簡單來說，Pokémon Home就是能夠跨越硬體限制，將寶可夢放置雲端，或用以交換到不同版本的寶可夢系列遊戲。必須注意的是，目前僅有《寶可夢 劍／盾》能夠雙向領取與寄放，其他版本的則只能上傳無法領回。

Pokemon Home

進一步來看，玩家從任天堂3DS遊戲版本中的Pokémon Bank、智慧型手機上的Pokémon GO（尚未開放）到Switch上的版本都能使用，且玩家 也能透過智慧型手機來進行寶可夢的交換 ，共有朋友交換、群組交換等四種交換功能。

顯而易見的，Pokémon Home目前最主要的服務對象，仍是有「交換」需求，以及目標是「完成寶可夢全圖鑑」（遊戲發行至今、來自8個地區的所有寶可夢）的「骨灰級玩家」。

Pokémon Home分為基礎（免費）與進階方案，主要差別在於雲端可以寄放的寶可夢數量等。費用方面，一整年的年費約為480元台幣；單月則為90元台幣左右。

至於整體玩家數量最多的Pokémon GO，Pokémon Home則尚未正式開啟連動，但就目前釋出的資訊判斷，如果玩家僅有遊玩Pokémon GO，交換服務帶來的效益並不大，並不用特別花錢升級為進階方案。

Pokémon Home最便宜的方案為年費，約為480元台幣。 Pokémon Home

為什麼要有Pokémon Home？

沿著寶可夢卡通劇情推進、全新寶可夢陸續隨之登場的「本傳」系列遊戲中，「蒐集」是相當重要的元素，歷代寶可夢本傳遊戲也都包含了兩種圖鑑：地區圖鑑以及全國圖鑑。

「地區圖鑑」為玩家當下遊玩的版本，所能捕捉到的新寶可夢（除了當代出現的新寶可夢，亦會出現部分來自其他地區的寶可夢）；「全國圖鑑」則囊括新版本與前代可捕捉的全部寶可夢，大多可以透過通訊交換來完成。

Pokémon HOME的全國圖鑑。 Pokémon HOME

不過，這樣的傳統在Switch登場的寶可夢本傳中斷了，《寶可夢 劍／盾》取消全國圖鑑的開放，且僅收錄約2/3的舊版本寶可夢。因此，基於《寶可夢 劍／盾》遊戲設計不能出現的寶可夢，玩家就無法從Pokémon Home傳送過去，就有玩家戲稱這些被排除在外的寶可夢「沒有拿到簽證」。

更重要的是，目前僅有《寶可夢 劍／盾》能將Pokémon Home中的寶可夢領出，未收錄其中的寶可夢預計將出現「卡」在Pokémon Home雲端的情況。寶可夢歷代本傳的遊戲開發商Game Freak表示，主要是因為寶可夢移至新主機Switch，需要重新為舊版的寶可夢建模，再加上為了保持對戰上的平衡，才決定《寶可夢 劍／盾》不開放所有寶可夢。

回到2019年的遊戲大展E3上，Game Freak首度公布了《寶可夢 劍／盾》不包含全國圖鑑的消息，讓Twitter上湧入了大量的「#bringbackthenationaldex（還我全國圖鑑）」標籤。除了蒐集的樂趣之外，是因為有許多玩家一路從GBA、3DS主機走來，都會將自己最喜歡的夥伴傳送到新版本持續遊玩，因此《寶可夢 劍／盾》取消全國圖鑑才引來不安。

對於想要蒐集全系列寶可夢的玩家來說，Pokémon Home則將成為全國圖鑑的選擇性解方，未來《寶可夢 劍／盾》後的寶可夢新系列，可能都不會再開放全國圖鑑，或階段性開放。而Pokémon Home將擁有完整的全國圖鑑庫，至於用戶是否能夠接受，仍要看2月開放後的反應。

對於死忠玩家，《寶可夢 劍／盾》沒有全開放寶可夢的一天，Pokémon Home也無法滿足想在Switch捉到全系列寶可夢的夢想。不過，《寶可夢 劍／盾》雖然批評不斷，仍在銷售的前3天就於全球賣出600萬套，成為Switch首周銷量最高的遊戲，可以說寶可夢的經典IP對玩家來說仍極具吸引力。

Game Freak是誰？

上述提到的《寶可夢 劍／盾》開發商Game Freak又是誰？

事實上Game Freak並不是任天堂的子公司，而是第一款寶可夢遊戲，以及歷代「本傳」系列的遊戲開發商。1996年，Game Freak發表了寶可夢初代遊戲的紅、綠版本傳而大受歡迎，發行的遊玩主機為任天堂的Game Boy，也因此，任天堂同步成為寶可夢的發行商。

直到1998年，任天堂、Game Freak與遊戲開發公司Creatures共同成立了寶可夢中心公司，更在2000年更改名稱為熟悉的The Pokémon Company（寶可夢公司）。

責任編輯：張庭銉