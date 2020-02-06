人才是驅動轉型的最大功臣，台灣微軟首席營運長何虹指出，員工是否具備成長思維、以客戶為核心，以及擁有多元與包容的心態是數位轉型首要條件。

微軟（Microsoft）在2014年由薩蒂亞・納德拉（Satya Nadella）接任執行長以後，迎來了一個嶄新局面，不僅股價由黑翻紅、漲勢不斷，至2019年底更以市值約1.2兆美元，高居全球第二，僅次於蘋果公司約1.26兆美元。

出色的成績源自於納德拉上任後，對公司的內部文化及外部策略，都做了大刀闊斧的變革。

對外，納德拉以雲端和AI（人工智慧），作為企業的主力發展項目。最新財報顯示，雲端服務Azure是微軟目前成長最快的部門，與2018年同期營收相比成長59%。

對內，納德拉調整了過去微軟習慣將槍口對準自家人的狼性企業文化，改以跨部門溝通、鼓勵相互學習的全新方向，令員工能對公司文化有全新的認同。

成立近45年的微軟，如何在納德拉的帶領下，展開卓有成效的轉型工作？

納德拉自2014年任職CEO以來，帶領微軟走向AI與雲端服務，成績斐然。 drserg via shutterstock

從明亮的辦公環境開始，進行一場數位轉型

走進微軟位於台北市信義區的台灣總部，空間明亮開放。台灣微軟首席營運長何虹表示，討論數位轉型的課題時，除了著重於技能的提升之外，為員工提供一個良好的工作環境也是重要的一環，因為「好的工作環境，會讓員工更有創造力。」

捨棄桌上型電腦和固定座位，加上開放空間和隨處可見的白板，為的都是希望可以讓員工可以隨時創作、討論和腦力激盪。在這個微軟稱之為Modern Workplace的辦公空間裡，何虹說，就連她自己也沒想到，工作環境對於員工的影響竟會如此之大。

微軟提供

微軟提供

另一個推動數位轉型的關鍵成功要素，何虹認為是納德拉所營造的全新企業文化和氛圍，大致可以從三個面向來談。

首先是「 成長思維 」（Growth Mindset）。這個觀念是由史丹佛大學心理學教授卡蘿‧杜維克（Carol S. Dweck）提出，她認為人的成就不是由聰明才智天生注定，更重要的因素是「心態」。只要相信自己能夠不斷改變、持續成長，個人的發展也將不受局限。

過去，微軟只要求員工專精於工作，把產品做好、賣到客戶手上就行；如今，員工要隨時保有開放的心態去學習新事物，並且不要害怕犯錯，因為每一種嘗試都是難得的經驗，也是員工與企業成長的養分。當然，企業也要提高犯錯的容忍值，員工才敢放手去試。

其次是養成 以客戶為核心 （Customer-Obsessed）的心態。何虹引用納德拉的說法是「同理心」（empathy），亦即無論是軟體或硬體，都應該擺脫以產品為核心的思維，站在客戶和消費者的角度去想。即使同樣是在發展雲端事業的客戶，也可能有各自不同的需求，「在以使用者體驗為主的年代，無法真正打中客戶的需求，也容易失去客戶的信任。」

企業在數位轉型的過程中，如何為一般員工填補從傳統作業到數位化流程的落差，將成為成功關鍵。圖為台灣微軟進修課實景。 台灣微軟

第三則是 多元與包容 （Diversity and Inclusion）。何虹解釋，這不只是在企業內部做到容納不同聲音、多元意見，對外也選擇擁抱Open（開源），包括將自家平台與夥伴開放共享，或是與開源軟體的夥伴合作，創造「one Microsoft」的文化。

中階主管、基層員工各有什麼數位轉型功課？

在領導人形塑了全新的文化氛圍，確立了轉型方向之後，何虹進一步根據微軟數位轉型成功的經驗，針對組織的不同層級該有何準備，提出了相關建議。

位居管理高層的成員，掌握了企業轉型的「命脈」，他們必須很清楚知道公司為何而轉，又該如何轉，最重要的是要有全面性的規畫。然而，「現在有8成的企業知道要轉型，卻只有2成的企業有完整的轉型規畫。」何虹指出。

數位轉型要的就是跨部門合作，如果不能擺脫傳統的工作環境，轉型的過程可能就無法完整。 台灣微軟首席營運長何虹

舉例來說，缺乏完整規畫的轉型方案，就好像是先在產線導入AI技術，但是對於產線得出的資料或數據，卻未能傳達給生產或研發部門的同仁進行優化，這樣的轉型就只轉了一半，很可能會面臨失敗的風險。「轉型不是針對某個部門、某些人而轉，而是透過新科技的導入，為企業創造出全新的商業模式。」

台灣微軟員工數約400人，在成長思維下，全員共同發起考取AZ-900雲端證照的挑戰。 台灣微軟

關於中階主管，在通盤了解上層對於轉型的想法和方向的同時，也要主動學習新的技術和管理技能，才能真正落實企業的轉型目標，讓轉型不只是口號。

微軟內部就設有AI商學院，不僅有AI策略規劃的課程，還有如何塑造AI導向的企業文化、領導方針的訓練，甚至是AI可能衍生的隱私和安全性等議題，都是中階主管要培養的技能。

至於基層員工，最重要的功課就是明確了解自己在企業中扮演的角色，配合自己的主動學習和公司客製化的訓練課程安排，跟上企業轉型的腳步。凡是有助於數據搜集分析或解決問題的工具，何虹鼓勵基層員工都要勇於嘗試，不要怕犯錯，讓自己在數位轉型的過程中有更多的發揮。

轉型是一趟漫長的旅程：不會停止、要有耐心

「數位轉型就是一趟旅程。」何虹建議，決策者要有規畫，但是不要心急，要給員工時間，更要針對不同層級、角色的員工，給予不同的訓練，畢竟他們將是轉型成敗的最關鍵要素。

至於數位轉型旅程何時會結束？何虹說，若你去問納德拉，他也會告訴你，直到現在微軟的數位轉型仍在進行，「如果市場在變、競爭對手在變、客戶也在變，我們有什麼理由停止轉變呢？」

台灣微軟對未來數位人才的三個建議：

強化專業：了解個人在工作崗位上扮演的角色，強化個人專業知識與技能。 利用資源：善用各種工具，協助解決數位轉型面臨的問題。 善用科技：大膽且主動的擁抱新科技，培養邏輯思考的基本能力

責任編輯：張庭銉、林美欣