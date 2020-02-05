迪士尼2020年第一季財報出爐，這也是娛樂鉅亨自去年11月「明星產品」Disney+問世後，公開的第一份財報。

迪士尼2020年第一季財報出爐，這也是娛樂鉅亨自去年11月「明星產品」Disney+問世後，公開的第一份財報，自然備受矚目。

在這一季，迪士尼營收達208.6億美元，同期相比增加了36%，而每股盈餘（EPS）則為1.53美元，雖然下滑了17%，但兩個數字卻仍雙雙超出預期，要數最大的功臣，毫無意外地就是Disney+。

「2020年第一季財報表現亮眼，這得歸功於Disney+推出後，表現遠遠超出我們的最大期望值，」迪士尼董事長兼執行長勞勃·艾格（Robert Iger）說道。

迪士尼2020年第一季財報表現亮眼，其中Disney+推出的表現遠超預期。 由George Sheldon via shutterstock

不到一年，迪士尼OTT三兄弟目標已完成超過35%

早在這之前，Disney+就連連報捷：上線短短1天，註冊用戶達1,000萬；截至1月，APP下載量破4,100萬⋯⋯如今「階段性」的官方成績單終於出爐，Disney+訂閱戶數達2,650萬，已經超出當初市場預測的2,080萬，而每個付費用戶平均每月收入為5.56美元。

「事實上截至週一，Disney+的訂閱戶數已經達到2,860萬，比公開在財報的數字還要多，」勞勃·艾格在財報電話會議上，再補充了最新進度。

Disney+如今已正式在美國、加拿大、荷蘭登場，有這樣的成績已是相當驚人，反觀OTT龍頭Netflix，在上一個月公布財報時承認，Netflix在美國訂閱戶的增長不如預期，部分原因是因為「競爭加劇」，而今年Disney+會先從英國及歐洲開始，在全球推向更多市場，Netflix是否會進一步受到衝擊，值得留意。

要知道，因應有線電視剪線潮，迪士尼在2018年3月大動干戈地調整了組織架構， 成立了全新的部門「直接服務消費者與國際業務部（Direct-to-Consumer and International）」，好能更快地做出決策反應，而Disney+、ESPN+、Hulu、hotstar等迪士尼旗下影音串流服務，全都隸屬於該部門負責，並以Disney+為「首領」，開始大力攻進全球OTT戰局。

迪士尼先前就預估，旗下OTT平台的訂閱戶數，將在2024年合計達1億800至1億6,200之間，而在這一季財報中，Hulu和ESPN+的訂戶數也紛紛成長至3,040萬及660萬，再加上Disney+的訂戶數，相當於迪士尼在2019年末目標已達成逾三成五，稱霸OTT王國的日子，似乎真的指日可待。

武漢肺炎侵襲！上海、香港迪士尼暫停營運，損失預估達1.75億

然而，直接服務消費者與國際業務部，無疑成為了迪士尼成長最快的部門，但最賺錢的部門，還是包含迪士尼樂園在內的「樂園、體驗和消費品部（Parks, Experiences and Products）」。

「在會議開始前，我要先談談在亞洲發生的新型冠狀病毒，我們的心和受到疫情波及的人同在，其中也包括了數千名迪士尼的員工，迪士尼和亞洲防疫工作進度一致，暫時停止營運上海和香港的迪士尼樂園，並持續關注新動態，」勞勃·艾格在財報電話會議一開始就提到。

在這一季，樂園、體驗和消費品部營收達74億美元，和去年同期相比增加了8%，主要是因為《冰雪奇緣》、《星際大戰》和《玩具總動員》的周邊商品銷量增長；但另一方面，2019年樂園卻受到「國際局勢」的影響，香港迪士尼樂園因「反送中運動」，入園人數和住宿人數都有所減少，因此在「樂園和度假村」的營收也有所下滑。

響應防疫武漢肺炎工作，上海及香港迪士尼已經暫停營運。 shutterstock

然而，「國際局勢」仍進一步影響著迪士尼。

隨著新型冠狀病毒越演越演烈，在1月25日，上海和香港迪士尼樂園宣布暫停營業，雖然這一季財報並不會體現，但在下一季財報上，就會看出對迪士尼的影響有多大。

迪士尼財務長蒂娜·麥卡錫（Christine McCarthy）預估，倘若兩個迪士尼樂園暫停營運時間是兩個月，上海迪士尼樂園的營收將減少1.35億美元、香港迪士尼則是減少4,000萬美元，共計損失達1.75億美元以上。

在前年，迪士尼宣布在未來5年內，將砸240億美元在全球5大迪士尼樂園和渡假村上，敦促景點設施全面升級，在美國星際大戰園區在美國開幕後，香港、上海樂園也大興土木，紛紛建立新的主題園區，只能說一場疫情，給全球經濟都帶來難以預估的影響，不只是科技業、旅遊業，連娛樂大亨們也無一倖免。

責任編輯：蕭閔云