為了解決市場的跨境電商人才不足，並考量企業缺乏營運經驗，視宇提出「代營運顧問式服務」，輔以大數據、AI應用工具，目標協助國內廠商順利進入跨境電商藍海。

台灣廠商若有意經營「跨境電商」、拓展海外新商機，將會面臨哪些挑戰？

視宇創辦人郭雨新直指：「對本地廠商而言，『人才招募』肯定是一大痛點，負責人員除了必須精通語言，也要熟悉國際貿易、電商環境、各個平台的優缺點及使用方法；除此之外，廠商本身也需要擬定每一家物流的適用方案、相關金流與配置、訂價策略與售後服務等等，以上都是讓許多賣家卻步的原因。」

營運電子商務的痛點。 視宇提供

為了解決市場的跨境電商人才不足，並考量中小型企業缺乏跨境平台營運經驗，視宇在2016年提出「代營運顧問式服務」，輔以大數據分析、AI應用工具，目標協助國內廠商順利進入跨境電商藍海，將傳統B2B銷售模式轉變為B2C的「數位跨境電商銷售」。

「一站式」管理營運：獲得eBay、Amazon等平台肯定

團隊將Viewider定義為「電子商務的搜索引擎」，不僅能夠排序銷量最好到最差的組合，分析此市場是否能夠獲利，還能計算合適的銷售站點，以及商品價格建議區間。

早在團隊成立之前，視宇已經開發適合電商產業的大數據人工智能工具－Viewider，並獲得 eBay 亞太區認證的殊榮。營運總監Doris分享：「當初通過（eBay）認證，他們除了檢視這套工具所達到的 KPI 之外，也會考量能否實際協助電商銷售。」事實證明，這套工具所協助之600家以上廠商，光是單一帳號就創造將近1億新台幣的年銷售額；而這項成績也讓視宇順利成為 eBay 在台灣、香港的指定合作夥伴。

2016年，公司正式組建，除了持續力推 Viewider 大數據人工智能工具，為了符合在地廠商的顧問需求，視宇再推出跨電商平台（包含eBay、Amazon、Gittigidiyor、Rakuten與Walmart）的代營運服務。「回想團隊剛起步的時期，推展Viewider非常辛苦，因為台灣產業對『跨境』的概念幾乎一知半解，光推工具很難讓廠商買單，所以我們才又發展代營運顧問服務。」Doris補充：「我們成功整合專業服務及非常好用的工具，這就是我們最大的優勢所在。」

視宇代營運服務簡介。 視宇提供

目前，平台技術可同步串接各大電商後台數據，提供欲跨境的廠商進行市場研調，以求大幅減少評估時間與成本。而這些數據資料能使業者多面向掌握市場資訊、瞄準缺口，並從消費者角度了解產品優勢及購買行為，進而帶動銷售業績。

「團隊從初期便會協助廠商各方面的基礎建置，像是帳號、物流與金流，讓廠商將重心擺在產品研發、品牌相關規劃、行銷相關事務與服務內容等，並針對不同消費形態找到合適的電商平台。」Doris 補充，藉由「一站式」的經營模式，使用者能輕鬆於單一平台上管理多個跨境電商帳號，除了有效降低人力成本外，藉由專業的顧問服務以及大數據智能工具的分析，亦能最大化產品的曝光度及銷售量。

不過，創辦人郭雨新也強調：「即便透過數據能獲取的資訊很多樣，我們也絕對不會告訴客戶進入eBay或Amazon可以賺到多少錢，因為這完全取決於你的產品競爭力。」

九大服務滿足多樣需求，方案定價「客製化」！

視宇的「代營運方案」針對擁有良好產品基礎、但缺乏專業團隊管理的商家，其服務包括：Viewider大數據市場調查、跨境物流諮詢建議、專業英文客服支援、Viewider快速刊登及智能行銷服務、大數據面板－調價機器人（Optimizer Total GMV）、智能帳號分析、智能庫存的管理系統、Viewider銷售助理、客戶業務經理等。

其中，「Viewider快速刊登及智能行銷服務」可於10秒內完成一件新刊登，賣家可任意轉換不同平，例如從Amazon複製到eBay，比起以往要手動複製到網上資料，此方法可提升效率。

智能機器人能在10秒完成一件刊登。 視宇提供

而「智能機器人」以大數據分析最佳售價，並根據折扣區間作價格波動，使產品刊登在平台上進行有效曝光。再透過「成交滲透率」清楚分析客源出處、訂單客單價表現區間、黃金交易時間以及各站點銷售表現。賣家可根據此數據，調整產品上架的時間與站點。

調價機器人服務介面。 視宇提供

除此之外，智能機器人也能自動推播競品資訊，呈現其價格與銷量，產品銷售情形經過自動分析，可產出總銷售額GMV曲線圖、產品曝光程度分析圖，協助賣家針對產品曝光程度，再調整產品策略；同時，機器人也可偵測各平台的庫存量，當某商品低於所設定之庫存量，則自動關閉刊登、下架。郭雨新補充：「我們很重視、維護每家廠商的高評價，以此確保整體流量與銷售額。」

智能機器人自動推播競品資訊。 視宇提供

目前的收費模式，針對不同企業制定「客製化」解決方案，包含顧問費、建置費、月費、代營運費等，Doris說道：「單使用智能大數據工具，收費是美金39元起。而eBay代營運月費大約新台幣13,999元；Amazon代營運月費則約新台幣25,999元；顧問諮詢及前期帳號建置另計。」而團隊獲利部分，則從代經營跨境電商所產出的成交費抽成，例如單品銷售超過1萬美金抽成5%。

打造「台灣對歐美日電商的第一門戶」

郭雨新分享從香港返回台灣的創業契機，有感於太多「台灣製造」的品質相當優良，但在全球跨境電商產業中卻無處嶄露頭角，其原因在於品牌力與人才的欠乏，因此他決心回國發展「代營運」的經營模式。郭雨新說道：「我們公司最初的口號是『打造電商通往歐美跨境的第一門戶』，鼓勵中小企業前往國際市場、增加分銷途徑；不過這當中遇見轉折－日本樂天（Rakuten）也找上我們。」

進入日本市場並非原先設定值，但卻是美好的意外。「日本相對來說比較保守、民族性稍強。」Doris 分享進入日本市場的不易，但如今有機會成為日本樂天的台灣獨家代理商，就能協助國內企業物流、金流的相關建置與電商維運，以及跟著台灣樂天一起招商，幫台灣廠商推展至更多元的市場。

視宇現在已合作超過3000家用戶，且不限國內廠商。旗下客戶於2018年創造將近8億新台幣的銷售實績，預估2019年將突破此成績。「去年我們接受美國最大的保溫瓶公司委託Amazon平台營運；為他們從整年度營業額300萬台幣，提升到1億2千萬台幣。」郭雨新分享案例，認為強強聯手絕對是雙贏局面。除持續主打以eBay官方認證的系統，今年也將重點開發專為Amazon設計的系統。

面對數位競爭力的時代：培養優秀人才、累積足夠資本

「我的父親一輩子在台灣教育界貢獻，耳濡目染下，我從事投資也會考量社會責任。」郭雨新分享自身背景，也期許能夠培養更多電商環境的儲備人才，提升台灣在國際的數位競爭力，「電商是年輕人的事情。我今天只是創立一個平台，讓年輕人發揮天份和潛力，也讓優秀產業有機會走出台灣。」

問及如何看待跨境電商發展趨勢？郭雨新表示，電商最後同樣是「大者恆大」的市場，雖然eBay、Amazon、樂天等平台每年皆以10～20%的速度成長，但台灣廠商依舊需要加緊腳步。他補充：「電商經營需要時間成本的累積，你越快進去（跨境市場），成長一定越快，當你累積足夠資本，就有能力開發下一個『爆品』；到了後期，市場早已被瓜分，廠商實際得到的利潤會逐漸壓縮。」

視宇團隊，左起：創辦人兼執行長郭雨新、營運總監高慶俞（Doris）。 蔡仁譯攝影

創業快問快答

Q：要達到下一步目標，團隊目前缺乏的資源是？

為了讓國內廠商更充分明白，目前台灣在全球跨境電商產業中是處於落後局面，所以要更積極把這樣的情況分享給台灣所有的製造商跟貿易商，為了達到這個目的，我們最缺乏的就是媒體曝光跟廠商面臨數位化落後的危機感及企圖心。

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

創業就是要告訴自己，我所做的事情是對的，並去實現，不怕任何難處。公司走到目前以來還蠻開心的，是我們幫助了許多的商家跟企業，並增加台灣企業在國際上的競爭力。

Q：最主要的客戶群？

國內外企業，對於從事跨境電商有意願並有心投入資源，將自己的銷售行為數位化以進軍世界舞台。

團隊資訊

公司名稱：視宇股份有限公司

成立時間：2016/11/1

產品名稱：跨境電商大數據工具應用、eBay以及Amazon整合性跨境電商營運服務、日本樂天跨境電商執行通路服務

上線時間：2016/11/1

團隊人數：26名

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