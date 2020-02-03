受到武漢肺炎疫情影響，口罩持續缺貨。在政府統一管制口罩的狀態下，台灣四大超商成為重要的配送通路。

編按（2020.2.3 21:20更新）：行政院長蘇貞昌今拍板，2月6日起口罩購買將採實名制，民眾需在全國6,000多家健保特約藥局出示健保卡購買，並且一人7天內限購2片，一片降價為5元。



口罩已經不足，還分配不均，讓大家擔憂了！防疫中心官員傍晚指出，超商口罩之亂將落幕，實名制購買口罩方式將上路。



防疫中心官員今表示，口罩分專業使用跟民生使用，民生用現在委由四大超商購買，但2月4日起會停售，2月6日起在健保特約藥局購買口罩將採實名制，民眾需持健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每人在7天內限購2片，一片降價為5元。



對於7天只能買2片，不少民眾對此數字感到質疑，對此官員指出，這個數字是根據口罩一天供應量，扣掉專業使用額度，並估出「讓最多人可以購買到」的數量，舉例若7天可以買3片，預估一天會有40萬人買到，但若7天可買2片，買到口罩人數就能上升達105萬人。



防疫中心指出，現在口罩日產量320萬片，目標一週內讓500萬人買得到口罩，建立戰備存量，但為了避免排隊購買消耗大家時間，規劃身份證字號尾數單數，可在週一三五購買，雙號在週二四六購買，週日則單雙號都可以購買。



官員指出，每家特約藥局每天將會鋪貨成人口罩200片、兒童口罩50片，一人可多持一張健保卡代購，且代購卡尾數也一樣必須符合單雙數規定！



為了讓民眾掌握哪些藥局還有口罩，政務委員唐鳳與架設「超商口罩現況回報」地圖的工程師團隊聯繫，計畫開發「藥局版」口罩存量系統，上網查哪裡有口罩存量就一清二楚。

武漢肺炎疫情持續延燒中，為了讓所有人都可以買到口罩，政府在春節時期就宣布統一徵招管理並配送。

據平面媒體報導，目前經濟部已徵集10家業者，在2月15日前，將每日供應醫療及防疫人員400萬片口罩，其中提供民生使用200萬片口罩。

在此階段，四大超商（統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店）就成為釋出民生使用口罩的主要通路，雖然政府強調口罩一定夠買，但民眾上超商購買口罩卻常常撲空，連新北市長侯友宜也說買不到。

店員被投訴囤積口罩？業者：誤會一場

針對口罩的銷售工作，各超商總公司皆有交代門市銷售的SOP。像是手部必須先清潔才能分裝、完售之後必須要貼出公告等等。

但由於超商的經營方式多以加盟為主，因此許多細節會依照加盟主的方式與消費者溝通。 像是「店員是否能告知消費者口罩的進貨時間？」，可能每個門市的加盟主有不同的處理方式；另外，由於超商進貨時間、人力配置狀況不同，因此能夠販售口罩的時間也不一樣。

在今天，有網友指出目睹統一超商店員並未如實銷售口罩。針對這樣的投訴，統一超商回應，由於每間門市的口罩到店時間、人力狀況不同，門市夥伴必須同時處理各種商品的理貨、上架工作，因此在某些時間點無法同時銷售口罩。「門市店員囤積口罩」事件是一場誤會。

買口罩老是撲空？業者：每間店舖物流時間不一

在武漢肺炎之前，各大超商就由於本身產品多樣性、以及密集的門市鋪貨需求，在全台各地鋪設了密集、複雜的物流網。也正因如此，在這一波「口罩之亂」中，超商成了把口罩送到民眾手上的重要通路。

不過各超商進貨時間不一致，分裝包裝程序不同，使得民眾往往面臨上門買口罩撲空，必須多跑幾家的問題。

對此統一超商（7-11）表示，為了目前全台的口罩供貨需求，正積極配合政府安排自家的物流作業。OKmart也表示，為了配合政府政策，有特別在晚間派出加班物流車，持續派送口罩到門市。

全家便利商店也說，口罩到店、販售狀況，依每間店舖物流時間、銷售狀況、商圈特性等而有所不同。

超商自有品牌有多的口罩？業者：通通由政府統一管理

在政府徵召全台口罩工廠之前，超商其實也有與口罩廠商合作推出自有品牌口罩。

在政府徵召全台口罩前，全家便利商店就於2月1日釋出自有品牌「FamilyMart Collection」56萬片口罩，並優先供應交通轉運站、醫院等特殊型商圈等門市。不過，目前為了配合政府統一徵收政策，全家便利商店的自有品牌口罩也暫不供貨；先前釋出的56萬片也已全數售完。

統一超商則表示，目前口罩產線皆由政府徵收、統一管理，因此自有品牌口罩暫不供貨。統一超商進一步說明，因物流排程口罩到店時間不一，門市販售時間依人力現況而有所不同，各門市均配合政府政策將防疫口罩全數銷售，以因應需要者需求。

觀察：超商口罩地圖不夠即時，協作人數少、資訊不足

超商買不到口罩成為時下痛點，為了讓民眾能夠隨時掌握超商口罩的庫存狀況，熱心網友「好想工作室Howard」開發一款「超商口罩現況回報」地圖，民眾可以隨時在地圖上回報各超商門市的庫存狀況。（網址：https://mask.goodideas-studio.com/）

不過，原本是希望讓民眾透過共享資訊，省下白跑一趟的時間，但目前網站似乎暫時無法顯示資訊。

在「超商口罩現況回報」網頁上，多數超商門市顯示三小時內無人回報資訊。 超商口罩現況回報網頁截圖

打開網頁「超商口罩現況回報」地圖可以發現，跳出訊息窗寫著「Google Map架構調整，目前地圖上的圖標是2020/02/02有回報過才會存在，若有未標示的地標，在地標點選後輸入名稱即可加入新地點。」

先前地圖上的便利商店店點多顯示為「三小時內無人回報」，這顯示由於參與回報的民眾太少， 短期民眾恐怕還是要親自到超商現場，才能了解口罩供貨狀態 。

責任編輯：陳映璇