口罩之亂持續延燒，台灣新創推出結合數位辨識（DID）技術，以及「超商口罩地圖」，預計在本周五推出智慧口罩販賣機，創下全球首例。

「你買到口罩了嗎？」已經成為這幾天民眾之間的招呼語，為了讓民眾能買到口罩、杜絕囤貨，中央疫情指揮中心甚至研議，要透過健保卡、身分證的形式實名制，統一控管購買紀錄。

然而，實名制可能會有隱私洩漏的疑慮，區塊鏈新創BiiLabs與業安科技（Yallvend）、數位身分股份有限公司（AuthMe）創下全球首例，結合數位辨識（DID）技術，以及「超商口罩地圖」，預計在本周五推出智慧口罩販賣機，在不侵犯個資隱私的情況下，用每人限額的遊戲規則，讓需要的民眾都能買到口罩。

一上架就掃光！大排長龍的你，買到口罩了嗎？

隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒）在全球確診、死亡的案例逐漸攀升，全台人心惶惶，紛紛戴起口罩防疫。



為了滿足需求，中央流行疫情指揮中心宣布徵購國內口罩，每日釋出260萬片到各大超商、藥局、藥妝店供民眾購買。雖然設下每人每日限購3片的限制，但在缺少身分認證的情況下，有心人仍有機會到不同通路購買、囤積口罩，成為一大漏洞。

智慧口罩販賣機能在不侵犯個資隱私的情況下，用每人限額的遊戲規則，讓民眾都能買到口罩。 shutterstock

專攻販賣機支付系統的業安科技執行長黃建堯直言，口罩發放目前有兩大問題， 第一是無法限制重複購買 ， 第二是消費者不知哪裡有貨 。為了平息口罩之亂，業安科技與區塊鏈新創BiiLabs想出一個方法：在購買流程的一開始，加上一道數位身分認證程序，讓每人限額購買，又不會有隱私疑慮。

他們攜手數位身分股份有限公司（AuthMe），研發一款具備數位辨識（DID）功能的口罩販賣機，並串接「超商口罩地圖」功能，民眾不需要下載App，就能直接在專屬網頁上認證身分證資料，也可同時掌握販賣機庫存狀況，避免白跑一趟。

智慧販賣機幫把關，當天買過口罩的人不能再買

結合DID技術的販賣機，可以記錄消費者購買歷程，黃建堯分析：「當天已經購買過的，販賣機可以拒絕再讓同一個人交易。」系統有能力把關每個人一天可以買的口罩量，且DID背後去中心化的技術，也可杜絕可能洩漏的隱私問題。

這套軟體建置最快可以在本周五完成，並在台北、台中、台南設置6台口罩販賣機，貨源來自合作廠商庫存，會以每人10片、3天內不得重複購買的規則販售；未來若與政府部門取得聯繫，會配合政府貨源，修改成跟政府相同的購買標準。

不過黃建堯也坦言，廠商口頭承諾3萬片，「說實話可以賣的天數很少」，他們主要的目的不是賺錢，而是提供一個解方，讓政府研議看看可以怎麼合作、執行。

民眾透過掃碼登入系統，用手機拍一張自拍照，當系統確定是本人後，手機會回傳至販賣機，確認購買者的資格。 BiiLabs

那麼，智慧口罩販賣機究竟是怎麼運作的？

BiiLabs早在去年底就跟業安科技合作，打造販賣酒類、菸品、藥品等受管制的商品的販賣機，並在上個月的CES 2020正式亮相。

販賣酒類、菸品、藥品等受管制的商品的販賣機，上個月已經在CES2020正式亮相。 高敬原攝影

智慧販賣機的具體作法是先透過「AuthMe」這款App，掃描護照上的晶片（新版晶片護照才能使用此認證功能），取得使用者的姓名、出生年月日、照片等資訊建檔，而這完成e-KYC（認識你的客戶）的過程不到一分鐘。

再來，因為販賣機內建4G天線，具備連網功能，使用者在購買商品時透過手機驗證身分時，會產生專屬序號並簽章；在驗證確認前，系統會透過API（應用程式介面）提供帶有時戳（time stamp）的電子收據，將使用者身分、購買日期與地點傳回販賣機，資格確認後就能購買。

透過手機上的NFC，掃描護照上的晶片（新版晶片護照才能使用此認證功能），提供證件辨識的準確度。 高敬原攝影

AuthMe所提供的技術，除了驗證晶片證件資料及人臉辨識外，更重要的是會透過AI進行活體辨識（Liveness Detection），杜絕惡意使用者利用照片、影片甚至是3D列印的頭像對系統進行詐欺，將使用者身分驗證做到滴水不漏。

BiiLabs創辦人朱宜振指出：「在我們要求著國家政府出面多主持公道的同時，可能幾個月後你會轉頭罵著政府，為何不斷的追蹤著你的隱私你的各項記錄、知道你在哪裡？」而DID技術可以解決重複購買問題，同時兼顧身分資料隱私。

「這種時候才看得出為何需要DID作為基礎建設，解決這一類不是不能買，而是你資格上可以怎麼買、能買多少、間隔多久可以買的產品。」朱宜振認為，以這次台灣口罩之亂的情況來說，結合DID功能的販賣機，就是一個最好的載具，或許能成為口罩之亂的有效解方。

責任編輯：林美欣