4號晚間美股開盤，特斯拉股價每股突破900元大關，完全不受肺炎疫情影響，成為開春表現最猛美股，究竟執行長執行長馬斯克，做對了哪些事情？

「我又錯過一次發財的機會。」許多投資人看著特斯拉（Tesla）的股價，不免發出這樣的嘆息。4號晚間美股開盤，特斯拉股價每股突破900美元大關，回頭看過去一年的股價走勢，那條曲線就像SpaceX的火箭，一飛衝天。

武漢肺炎成為2020年第一隻黑天鵝，衝擊國際資本市場，中國封城數量持續增加，許多科技業者都陷入供應鏈斷鏈的擔憂。不過特斯拉完全不受疫情影響，成為開春表現最猛美股，公司市值甚至超越IBM、星巴克、福特汽車、本田汽車等公司，究竟執行長執行長馬斯克（Elon Musk），做對了哪些事情？

特斯拉股價突破900美元，馬斯克身價暴增4千億元

鋼鐵人馬斯克現在超級風光，因為股價連日暴漲，根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），馬斯克身價目前超過452億美元，排名全球第20名，其財富在今年暴增135億美元（約新台幣4,050億）。

然而一年多前，馬斯克相當不順遂，不僅公司自2003年創立以來，遲遲未能實現單年獲利，本身鮮明的大砲性格，時常在Twitter上放話，甚至揚言要讓特斯拉下市，此舉也被美國證券交易委員會（SEC）提告，被迫辭去董事長一職，還曾公開抽大麻，甚至在法說會上跟記者對嗆。

種種爭議言論，讓特斯拉股價時常受到波及，去年股價最低只有176.99美元。現在，馬斯克總算能一吐怨氣。

受到武漢肺炎疫情影響，全球股市都大受波及，特斯拉卻從2月3日起，股價大漲20%，來到780美元，也寫下2013年以來單日最大增幅，2020一開春，就飆漲超過86%。4日晚間持續飆漲16%，每股衝破900美元大關。

這讓特斯拉市值突破1,600億美元（約新台幣4.8兆元），不僅超越IBM、星巴克、Netflix等公司，值得注意的是，更超越福特汽車（362億美元）、本田汽車（459億美元）、通用汽車（490億美元）等知名大廠，顯示汽車產業的遊戲規則，正面臨一波洗牌。

關鍵一：交車數量穩定成長

武漢肺炎，成為2020年全球金融市場第一隻黑天鵝，為什麼特斯拉股價還能如SpaceX火箭越衝越高？這一切跟營運能力改善有很大的關係。

特斯拉上週公佈最新第四季財報，創下連續兩季都獲利的紀錄。 shutterstock

特斯拉上週公佈最新第四季財報，除了創下連續兩季都獲利的紀錄，關鍵的是，本季全球交車數達11.2萬輛，超越外界原先預期，2019年一整年交車總數為36萬輛，也成長50％，預計2020年交車輛可突破50萬。

關鍵二：上海工廠順利開工，加深投資人信心

交車量穩定成長，關鍵是位於上海的工廠在去年底正式投入生產，特斯拉只花了一年的時間就搞定海外第一家工廠，這樣的效率加深投資人對於企業前景的信心，三星證券（SAMSUNG SECURITIES）分析師更點出關鍵轉折：「現在大家都相信，特斯拉是一間有能力大量生產電動車的公司。」且供應鏈廠商都能從中獲利。

特斯拉只花了一年的時間，就搞定了海外第一家工廠。 Tesla

關鍵三：Panasonic電池事業宣布獲利

最後一個關鍵因素，是特斯拉的電池事業。

日本松下（Panasonic）從2016年開始，就跟特斯拉在美國內華達州合資成立超級電池工廠「Gigafactory」，獨家供應特斯拉Model 3專用的圓柱形電池。在最近法說會上，Panasonic財務長梅田博和宣布好消息：特斯拉用電池事業在去年10至12月的財報首見盈餘，預計今年也將穩定實現獲利。

此外，特斯拉也擴大電池供貨來源，過去幾個月內，開始嘗試跟LG化學、中國鋰電池龍頭寧德時代新能源科技公司（CATL）叫貨，分散風險讓產能穩定。Panasonic的財報結果，更讓外界對特斯拉前景信心大增。

在最近法說會上，Panasonic財務長梅田博和宣布好消息，特斯拉用電池事業在去年10至12月的財報首見盈餘。 shutterstock

創投Loup Ventures分析師更指出：「其他汽車製造商的投資不足，讓特斯拉在電動車領域，擁有將近十年的領先優勢。」特斯拉在能源設備的布局，也讓同業Lucid Motors的執行長Peter Rawlinson稱讚：「特斯拉技術領先是大家公認的，而且差距正在逐漸擴大中。」

股價暴衝，特斯拉是下一個泡沫？

股價持續創新高，市場上也有一派人擔心會迎來泡沫。投資公司GLJ Research執行長Gordon Johnson曾說：「特斯拉只不過是有輪子的比特幣。」

華爾街投資人Michael Novogratz，也將特斯拉股價的曲線圖，與比特幣過往的走勢比對，發現兩者相當類似。比特幣在2017年迎來大漲，價格甚至一度飆破2萬美元，卻在短短一個月後暴跌65%，2018年最低甚至跌破4000美元。外媒《CNBC》就形容：「特斯拉只是單一個股的狂熱。」指出特斯拉已經脫離基本面，現在股價飆漲，是跟風的投資人，以及空頭回補所推動。

股價的大漲，也應證了作為後進者的特斯拉，已經成功撼動百年歷史的汽車產業。 shutterstock

不可否認的是，汽車產能、電池技術逐漸穩定，讓特斯拉財務狀況大幅進步中。特斯拉的電動車，確實影響了產業發展。

今年無論是在CES2020或是台北新車大展上，電動車都是主角。此外，台達電、鴻海等科技公司，也都相繼投入電動車研發，股價的大漲，也應證了作為後進者的特斯拉，已經成功撼動百年歷史的汽車產業。

責任編輯：陳映璇