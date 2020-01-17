在CES2020上，電動車、車聯網技術大爆發，車廠不再將重心放在「移動（Mobility）」，而是向外界展示汽車可以如何與日常生活更緊密結合。

今年的CES2020上，有超過10家的國際車廠、140多家汽車相關供應鏈業者參展，在電動車、無人車、車聯網等技術上較勁。共同的趨勢是：大家不再把重心放在「移動（Mobility）」，而是向外界展示汽車如何與日常生活更緊密結合。

趨勢一：不只是握方向盤，改變人與車的互動體驗

工研院產科國際所所長蘇孟宗觀察，今年CES智慧車輛，普遍聚焦在汽車、環境、生活的互動性，以及AI技術的深化應用。

在5G技術發展日益成熟下，未來十年，無人車技術將加速落地，車輛設計的邏輯也因此改變，BMW、奧迪（AUDI）、拜騰（Byton）都特別強調以人為核心的內部空間的體驗，紛紛提出「第四空間」概念。

特大螢幕就是一個最明顯的例子，像是首次推出電動概念車「Vision S」的SONY、中國電動車新創拜騰（Byton），都紛紛用上超大觸控螢幕取代傳統的儀表板。這片螢幕成為人車互動的新媒介，除了能顯示更多個人化的資訊，也代表功能更多元，像是拜騰的車載系統，就整合視訊會議、娛樂、健康等功能。（延伸閱讀：首款電動車正式量產，中國新創拜騰要用48吋超大螢幕挑戰特斯拉）

拜騰（Byton）、SONY紛紛都自CES上推出大螢幕設計，取代傳統儀表板，重新定義人跟車互動的方式。 高敬原攝影

奧迪、BMW則花了更多力氣談體驗。

奧迪的概念車「Audi AI：ME」，在車內的曲面OLED螢幕中，整合眼球追蹤科技、語音輸入功能以及觸碰介面，乘客只需透過眼神示意，就能啟動導航、及車內資訊娛樂系統。舉例來說，乘車途中想訂外送，只需緊盯螢幕上菜單想吃的餐點，眼球追蹤科技會用兩台小型紅外線攝影機，追蹤乘客眼睛下方肌肉的運動，根據眼神位置來判定選項，Audi AI：ME甚至能自動計算時間與路程，讓乘客與餐點同時抵達目的地。

奧迪的概念車「Audi AI：ME」，整合眼球追蹤科技、語音輸入功能以及觸碰介面，乘客只需透過眼神示意，就能啟動導航、及車內資訊娛樂系統。 高敬原攝影

BMW 則展示了無人概念車款 i Interaction EASE ，值得注意的是，BMW將車輛外觀設計極簡化，目的就是要讓大家將注意力放在車內設計上。

座椅前方有一個全景抬頭顯示器，共有Explore探索、Entertain和Ease放鬆三種模式供選擇。探索模式下，藉由AR技術在顯示器上投放車輛周圍環境的資訊，並與視線範圍中的真實視野疊合在一起；娛樂模式下，玻璃會變暗，抬頭顯示器則能播放電影；放鬆模式下， i Interaction EASE特殊的座椅材料，可以模擬零重力感受，乘客乘坐在上面，會感覺像漂浮在空中，開啟放鬆模式時，側面的玻璃會變得不透光，並把燈光調暗。

i Interaction EASE特殊的座椅材料，可以模擬零重力感受，乘客乘坐在上面，會感覺像漂浮在空中， 高敬原攝影

賓士（Mercedes-Benz）則受到電影《阿凡達》啟發，推出電動車「Vision AVTR」，人跟車溝通的媒介不再是方向盤，車內也看不到任何傳統控制介面，而是透過具有生物辨識功能的觸控元件操作。官方表示，駕駛把手掌貼合在觸控元件上，輕輕搖動手腕，就能操控車輛，概念聽起很玄，且重新定義了人與車互動的邏輯。（延伸閱讀：賓士《阿凡達》概念車亮相，設計長：像「繭」一般守護乘客）

賓士（Mercedes-Benz）則是受到電影《阿凡達》啟發，推出電動車「Vision AVTR」，人跟車溝通的媒介不再是方向盤，車內也看不到任何傳統控制介面。 高敬原攝影

趨勢二：拚智慧體驗，整合語音助理、3D混合實境

另一個趨勢則是智慧化。奧迪推出智能體驗（Audi Intelligence Experience）功能，讓車子具備學習能力，能夠分析座椅位置、行駛路線、多媒體資訊、空調溫度到內部香氛，經過一段時間數據蒐集，就能依照乘客需求做出個人化調整。例如遇上塞車，系統會自動播放放鬆音樂，幫駕駛調整至最舒適的座椅角度等。

奧迪推出智能體驗 （Audi Intelligence Experience）功能，讓車子具備學習能力，能夠分析座椅位置、行駛路線、多媒體資訊、空調溫度到內部香氛。 高敬原攝影

同時在CES上，也推出與三星電子合作開發的「3D混合實境HUD抬頭顯示器」，這款顯示器直接安裝在儀表板上，影像會透過鏡頭和鏡子投射到擋風玻璃上，每個影像都會針對左右眼產生兩個視圖，並利用攝影機追蹤眼睛的位置，引導影像準確投射至眼前，在駕駛眼中，影像就像漂浮在距離8到10公尺的位置上，讓駕駛輕鬆掌握引擎狀態、速度、導航與交通號誌等行車資訊。

汽車整合智慧助理已經是趨勢，奧迪、福斯、BMW、福特，近年也都紛紛在車載設備上支援Alexa。 高敬原攝影

此外，以手機晶片為主力產品的高通，也針對自動駕駛技術推出Snapdragon Ride平台解決方案，可以有效降低自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ADAS）的複雜性；亞馬遜（Amazon）也與超跑車廠藍寶堅尼、電動車新創Rivian合作，將智慧助理Alexa整合進汽車內。事實上，汽車整合智慧助理已經是趨勢，奧迪、福斯、BMW、福特，近年也都紛紛在車載設備上支援Alexa。

汽車科技競爭白熱化

2020年許多車廠的電動車，將陸續在各市場展開交車，正式邁入電動車時代，5G今年也將在許多國家陸續商轉，無人車技術預計將在未來十年越來越成熟。

汽車將從交通工具，變成像是裝上輪子的智慧型手機 。工研院認為，在作業系統發展成熟後，會有越來越多的App開發商生產更多的汽車應用軟體。資策會MIC副所長洪春暉分析，今年的CES展場上智慧化、電動化是兩大重要趨勢，他認為，這兩條線在初期呈現分頭進行，近期已開始逐漸交叉、整合，使整體汽車產業出現大幅度變革。

資策會MIC副所長洪春暉分析，今年的CES展場上智慧化、電動化，是兩大重要趨勢。 AUDI

不只是傳統車廠投入轉型，像是本周鴻海也宣布跟飛雅特克萊斯勒汽車 （Fiat Chrysler Automobiles, FCA）簽署合作協議，開發電動車、車聯網產品，SONY、Google、特斯拉等這些非傳統車廠的品牌，也都加速馬力投資大量資金、資源，發展無人車、電動車科技，未來競爭態勢將更白熱化。（延伸閱讀：Sony、亞馬遜都不敢錯過，汽車科技如何影響你未來十年生活）

責任編輯：陳映璇