鴻海宣布未來將跟飛雅特克萊斯勒汽車（FCA）簽署合作協議，雙方將設立合資公司，一起開發、生產純電動汽車。

鴻海也要進軍電動車領域了，昨（17）日晚間宣布，未來將跟飛雅特克萊斯勒汽車 （Fiat Chrysler Automobiles, FCA）簽署合作協議，雙方將設立合資公司，一起開發、生產純電動汽車，同時經營車聯網業務。

鴻海看上哪些機會？未來又可能對全球汽車產業，造成那些影響？

鴻海進軍電動車領域，首攻中國市場

鴻海日前在法說會中，明確宣示「電動車、數位醫療、機器人」三大市場目標。根據公告內容，鴻海將成立直接或間接控股子公司，在直接持股不超過40%的情況下，與飛雅特克萊斯勒共同開發及生產純電動車，以及經營車聯網業務。

具體來說，雙方合作會聚焦在汽車設計、機構工程、生產製造及行動軟體技術四大領域。雙方合作中，鴻海具備行動科技和軟體專業知識；飛雅特克萊斯勒則有汽車製造的硬實力，互補彼此弱項；依據初步規劃，將在中國設立工廠生產，優先經營中國市場，日後才會規劃出口業務。

事實上，這並非鴻海第一次投資電動車相關領域。2018年中國電動車新創小鵬汽車（XPENG），獲得22億人民幣（約新台幣101億元）B輪融資，並在同年底正式推出齊下首款智慧電動汽車「小鵬G3」，其中投資者就包含富士康。G3主打配備超過25個感應設備，包括10個攝影機、3個毫米雷達、12個超音波感測器，被外界視為鴻海布局車聯網重要的一步。

齊攻電動車，雙方各自算盤是什麼？

飛雅特克萊斯勒汽車 （FCA）究竟是什麼來頭？

2014年1月29日，由飛雅特集團、克萊斯勒集團宣布重組後成立的控股公司，目前是全球第七大汽車製造商。不過在去年12月，法國汽車製造商寶獅雪鐵龍集團（PSA）跟飛雅特克萊斯勒汽車簽署合併協議，聲明中指出：「雙方將以各占 50% 持股比例合併。」預計合併程序完成後，將成為全球第 4 大車廠（僅次於福斯、豐田、日產雷諾三菱聯盟）。

汽車產業目前正面臨天翻地覆的創新與革命，鴻海也想參與其中，但本身並沒有汽車相關經驗，於是找上將成為全球第四大車廠的FCA合作。聲明中提到：「我們相信，這對鴻海來說是一個轉型升級契機。」

去年12月，法國汽車製造商寶獅雪鐵龍集團（PSA）跟飛雅特克萊斯勒汽車簽署合併協議，將成為全球第四大車廠。 shutterstock

農曆年前，鴻海興奮地向外界宣布進軍電動車的大好消息，表示會在適當的時機，進一步說明雙方合作成果。

無人車、電動車，是許多車廠在過去幾年，既期待又怕受傷害的關鍵字，這兩項新產品不只將顛覆運輸產業，甚至連娛樂、生活、零售的樣貌，都有可能產生革命性改變。

正因為如此，像是SONY、Google、特斯拉等這些非傳統車廠的品牌，也都加速馬力投資大量資金、資源，發展無人車、電動車科技。傳統車廠所面臨的困境是，擁有深厚的造車工藝、底蘊，卻難以一時半刻將最新科技與汽傳統造車技術整合，轉型上面臨挑戰；對於想發展汽車產品的科技公司來說，最致命的缺失，就是沒有深厚的造車底蘊。

從雙方規劃分析，預計將工廠設在中國，首個目標市場也是中國。原因是中國是全球最大的電動車市場，同時生產成本也較低，特斯拉（Tesla）位於上海的超級工廠，也在去年開始啟動生產。

對鴻海來說，除了可以提供科技轉型上的資源，也能發揮一直以來擅長的成本控制優勢；對FCA來說，則能快速的接觸到廣大的中國市場，藉由雙方資源的整合，將有機會挑戰日產、特斯拉等競爭對手。（延伸閱讀：Sony、亞馬遜都不敢錯過，汽車科技如何影響你未來十年生活）

責任編輯：陳映璇