年假期間，SpaceX正緊鑼密鼓投入載人火箭Starship的開發，馬斯克近日在推特上披露當前進展，並期望能在3個月內正式升空。

在各個科技大廠歡度年末假期時，特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）與旗下航太公司SpaceX正緊鑼密鼓投入載人火箭Starship的開發當中。

今年11月下旬，SpaceX打造的Starship原型機（Mk1）在油箱的壓力測試過程中意外爆炸，火箭頂部被衝擊掀飛。但他們絲毫沒有沉浸於挫敗的餘裕，這起事故迫使他們必須重新設計Starship的原型。

事故發生至今不過5週時間，馬斯克近日在推特上，向外界披露了Starship的開發進展，並透過影片秀出他們新打造的火箭圓頂。馬斯克聲稱，這個圓頂是整艘火箭最困難的部分。

Starship Mk1的重量約為200噸，而馬斯克曾說，他們預期的最終重量約為120噸，為節省下這額外的80噸重量，火箭圓頂必須想方設法做得輕盈又堅固。

一個月前飛船圓頂被炸飛，如今新的圓頂曝光

SpaceX新設計的這艘原型機稱為Starship SN1，馬斯克並未說明SN1的含意，不過《TechCrunch》猜測，這可能是指序號（series number）。目前馬斯克僅曝光圓頂的影像，也許代表著SN1實際上還只是一堆未組裝的零組件。

Twitter

馬斯克透露，他們正對SN1進行改良，但預計每個版本都需要經過數次疊代，直到SN20或者稱作Starship 1.0時，才能宣告完成。就比較近期的目標而言，他們希望能在未來的2、3個月內，也就是最晚在2020年的3月讓Starship SN1正式升空。

2019年9月時，馬斯克曾表示，他期望能在2020年中前將Starship送上近地軌道，並希望2020年底前可以正式載人上宇宙。SpaceX營運長格溫．肖特維爾（Gwynne Shotwell）曾在與NASA的電話會議上透露，他們的目標是2022年登陸月球，2023年執行繞月之旅。（馬斯克買下電腦視覺新創，明年特斯拉無人計程車上路玩真的）

2018年9月，日本時尚電商Zozo創辦人前澤友作包下了SpaceX這趟繞月之旅的機票，計畫將攜眾多藝術家一同奔月，感受近距離親睹月球樣貌的感動與震撼，激發創作靈感。

分佛州、德州兩地，打造不同太空飛船

除了火箭本身外，馬斯克也公布「Starship建造過程」的相關細節變化，從2020年1月起，SN2火箭的建造將移往室內環境，雖然Starship使用的不鏽鋼，沒有像鋁一樣對灰塵或微粒那麼敏感，但基地周遭的風實在太強，仍然會影響到鋼材的焊接。

同時，馬斯克透露，未來Starship的建造將集中在位於德州波卡其卡村（Boca Chica）的發射基地，而位於佛州卡納維爾角的團隊則全心致力於獵鷹火箭及天龍號飛船上。

過去是由兩地的團隊共同研發Starship，不過有媒體發現，前陣子SpaceX已陸續將Starship的建造材料從佛州運往德州的發射基地，現在的發言等同解釋了稍早的作法。

與此同時，馬斯克也一併在推特上，發表了獵鷹9號、天龍號載人升空的模擬影片。

Crew Dragon Animation

拉斯維加斯隧道開通在即，特斯拉也傳出捷報

值得一提的是，馬斯克旗下企業中，在這個年末假期大有斬獲的，也不只有SpaceX。上週六（12/28），馬斯克才在推特上表示，Boring Company於拉斯維加斯挖掘的地下隧道有望於2020年開通。

Boring Company是馬斯克為解決交通擁堵而成立的科技公司，要以地下隧道以及稱為「Loop」的軌道系統疏導城市車輛或行人。2018年底已順利開通於加州挖掘的實驗性隧道。

在拉斯維加斯挖掘的隧道將連結會議中心與賭城大道兩地，整體長度約1.3公里，這項系統可望令往返兩地的商務人士與旅客在交通上更為便捷。

另外，特斯拉於中國上海工廠生產的第一批Model 3電動車，也恰好在這段時間交車，意謂著從現在開始，中國製造的Model 3將正式上路。特斯拉已為上海工廠投資了數十億美元，前陣子也傳出，該公司向當地銀行貸款13億美元，計畫用於未來5年投資工廠擴建上。

資料來源：Business Insider、TechCrunch、Teslarati

責任編輯：張庭銉