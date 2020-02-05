知情人士透露Instagram去年收入約200億美元，佔Facebook在2019年全年營收706.97億美元的四分之一以上。

根據外媒《Bloomberg》報導，知情人士透露Instagram去年收入約200億美元，佔Facebook在2019年全年營收706.97億美元的四分之一以上。Facebook日前公佈財報，由於營收不如市場預期，加上全年淨利僅有184.85億美元，遠低於去年同期221億美元，造成股價下跌。

日前Alphabet公佈財報，首度公佈YouTube在2019年的廣告收入為全年度則為151.5億美元，佔Alphabet整體營收的9%。YouTube和Instagram兩者同為大型廣告平台的重要影音產品，雖然分別各以影音及照片為主，但因廣告呈現形式有較多變化，且大受年輕人支持，因此均被視為下一波廣告營收的成長動能。

Alphabet日前首度公佈了YouTube的營收，YouTube在2019年全年度營收151.5億美元，同比成長36%，約占Alphabet整體營收9%。 Uladzik Kryhin via shutterstock

由於Facebook廣告效益不如以往，讓營收趨緩，廣告主紛紛轉向Instagram，但目前Facebook在財報中更傾向強調旗下產品的整合性，並以「應用程式家族（Family of Apps）」含括Facebook、Messenger、Whatsapp、Instagram等四大產品，公佈其營收表現。報導中表示，Instagram團隊是向Messenger團隊匯報，且品牌已更改為「來自Facebook的Instagram（Instagram from Facebook）」，而Instagram擁有超過10億用戶這個數字更是自2018年以來就沒有被更新過。

Instagram被Facebook收購後增加了廣告投放的營收而開始大幅獲利，由於Instagram的觸及率表現較佳，使Facebook擴大在Instagram的廣告投放業務，以提高整體廣告銷售的業績。而目前Instagram正積極發展長影音內容IGTV，同時優化購物流程，前景看好。

資料來源：Bloomberg、Engadget