在Google搜尋收入正成長不斷減緩的此時，Alphabet也於財報中首度公開YouTube及雲端業務的收入狀況，期望藉此穩固投資者的信心。

Google母公司Alphabet公佈2020財年第一季（2019年10月至12月）財報，這份報告中最受矚目的，莫過於首度對外公開YouTube及雲端服務的營收成績。

Alphabet本季整體營收為460.8億美元，同比成長17%，看似表現亮眼，實際卻低於外界估計的469.4億美元， 同時成長率也較2018年同期的22%有所下降 。

廣告營收比例與過去相差不遠，約占整體營收的82%，不過與過去各季的財報做比較，占比似乎正呈現非常緩慢的下滑。淨利方面則超過預期，每股盈餘（EPS）達15.35美元，高於估計的12.53美元。

本季財報中，Alphabet也一併公佈2019財年的整體成績，全年度營收達1,618.6億美元，同比成長18%，這個數字依然小於2018財年23%的表現，顯示Alphabet的營收成長正逐漸放緩。

Alphabet首度公佈YouTube廣告收入，占整體營收9%

這份財報與以往的財報稍稍有些不同，這次Alphabet並未公佈民眾點擊Google廣告的次數，以及每次點擊成本。取而代之的是，Alphabet首度公佈了YouTube及雲端服務的營收。

收購YouTube 10多年後，Alphabet於本季首度公佈這個全球最大影音平台的廣告營收數據。 photobyphotoboy via shutterstock

雖然過去Alphabet一直稱YouTube是營收的主要成長動能，但其表現始終籠統地納入Google營收底下，並未單獨成項。本次披露資訊的變化，似乎可看出科技巨頭注重項目的轉變。

YouTube本季廣告營收為47.2億美元，同比成長31%；全年度則為151.5億美元，同比成長36%，約占Alphabet整體營收9%。而訂閱等非廣告營收的部份，則依然包含在Google其他營收項目底下。

14年前，Google花費16.5億美元收購YouTube，如今一年營收已達到當初付出價格的9倍左右。

YouTube執行長蘇珊．沃西基（Susan Wojcicki）過去曾透露，YouTube的活躍用戶約有20億人，換句話說，YouTube每年平均可從一位用戶身上獲得7至8美元的廣告收入。

礙於YouTube的規模與形式，很難找到合適的對象比較廣告營收高低；Facebook旗下影音平台Facebook Watch活躍用戶約4億人，2019年中有分析師估計，該平台可望在未來數年內創造50億美元的廣告收入，似乎可作為一個參考。

儘管公開了營收，Alphabet並未透露YouTube的實際利潤，Google財務長露絲．波拉特（Ruth Porat）在財報會議上指出，YouTube大部分的廣告營收最終都回饋到創作者身上，但未公佈實際數字。

這部份的開銷被納入了流量獲取成本（TAC）之中，本季TAC為85億美元，同比成長了約14%，但不清楚YouTube的占比多寡。

雲端業務迅速成長，仍大幅落後亞馬遜、微軟

Google本次首度公佈的雲端業務營收則為26.1億美元，同比成長53%；全年度營收為89.2億美元，同比成長同樣約為53%。這個數字除了雲端計算服務外，也涵蓋G Suite生產力工具的營收。

另外，雲端部份也與YouTube相同，並未透露具體獲利狀況，因此無法得知Google在雲端方面是重本薄利經營，又或者是利潤的主要成長來源。

Google雲端業務營收達26.1億美元，以超過50%的幅度高速成長，不過仍遠遠小於亞馬遜及微軟的規模。 shutterstock

雖然過去Alphabet並未在財報上披露雲端業務狀況，高管偶爾卻會談及相關數字，2018年2月，時任Google Cloud執行長的黛安．格林（Diane Greene）曾說雲端計算季度營收10億美元，同年7月也預估未來一年營收可達80億美元。

Google是雲端領域的第三把交椅，目前在市場上僅次於亞馬遜與微軟，不過從披露的營收數據來看，與前兩大巨頭在規模上仍有不小的差距。

亞馬遜本季財報中，AWS營收達99.5億美元；而微軟綜合Azure、Github等業務的智慧雲端部門營收則為118.7億美元，同時透露Azure營收同比成長62%。這些數據顯示，Google若要在雲端領域跟上競爭對手的腳步，似乎還有很長一段路要走。

搜尋營收成長大幅衰退，Google揭露YouTube、雲端數據求穩投資者信心

Alphabet為何挑在此時公開YouTube及雲端業務的數據？Google財務長露絲．波拉特表示，他們之所以公佈YouTube營收數據，是為了進一步向外界揭露業務狀況及未來的可能性。

若以更現實的角度來看，Alphabet此舉應是為了安撫投資者，強調其營收表現不單單依靠搜尋引擎帶來的廣告收入。Google搜尋引擎的收入成長正持續放緩，2018財年同比成長為22%，而2019財年同比成長卻只有15%。

Google搜尋服務營收成長正快速放緩，Alphabet必須揭示新的成長動能，穩住投資者的信心。 Twinsterphoto via Shutterstock

而廣告營收成長也不及競爭對手亮眼，本季Google廣告營收同比成長17%；即便廣告業務規模遠小於Google，Facebook、亞馬遜卻分別有25%、41%的成長幅度。

雖然YouTube及雲端服務高成長，似乎仍無法令投資者完全放心，財報揭露後，不如預期的營收仍讓Alphabet股價在盤後交易下滑4%。

資料來源：TechCrunch、CNBC、Alphabet

責任編輯：陳映璇