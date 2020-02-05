對抗武漢肺炎，全台展開防疫大作戰，首先是重要物資：口罩，看科技人發揮了什麼關鍵角色？
1 超商口罩地圖工程師坦言「聯繫上唐鳳」，實名制將上路…他們打算怎麼做？
武漢肺炎在台灣引發口罩搶購潮，儘管政府機關已經一再強調，健康且在通風良好空間的民眾其實不需戴口罩，副總統陳建仁也曾提醒民眾戴口罩的優先順序，以醫護防疫人員、病例家屬親友、公共運輸業為優先，但至今仍有許多民眾「一罩難求」。
因應行政院公佈的「口罩實名制」將於2月6日上線，政務委員唐鳳也傳出與民間工程師聯繫，將推出「藥局口罩現況回報地圖」。
開發「超商口罩現況回報」地圖的工程師吳展瑋（Howard）向《數位時代》表示，唐鳳已有先在線上社群g0v的群組內初步提到合作構想，但目前尚未正式動工，後續是否會合作就等政府研議。
持健保卡一人限購2片，注意「零是偶數」
昨日行政院院長蘇貞昌宣布，自2月6日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡至全國6,000多家健保特約藥局購買，每人在7天內限購2片，超商與藥妝等通路將不再販售口罩。
再加上為了有效分流購買人潮，身分證字號尾數奇數者限於週一、三、五購買；偶數者則為週二、四、六購買（零是偶數），週日則皆可購買。最多僅能幫一人代購，而兒童口罩限12歲以下才可購買。
每日每個藥局僅販售成人口罩200片、兒童口罩50片，口罩將由中華郵政物流於明（5）日晚間開始配送。此外，仍有些偏遠鄉鎮沒有健保特約藥局，政府將協調衛生所協助販售口罩。
藥局版口罩地圖，工程師：政府需串接後端資料，而非讓民眾回報
政務委員唐鳳也與先前製作「超商口罩現況回報地圖」的工程師吳展瑋聯繫，傳將開發「藥局版」的口罩存量系統，讓哪家藥局仍有口罩一目瞭然。
《數位時代》聯繫唐鳳辦公室，對方僅表示：「目前加緊研議中，不便對外說明。」但是，2月6日上線藥局口罩地圖仍是不變的目標。
原先的「超商口罩現況回報地圖」也因應超商通路停止販售口罩而停止營運。吳展瑋（Howard）表示，目前政府仍在研議要怎麼處理藥局版口罩地圖，包含需要有哪些資訊等，因此尚未著手，他也建議：「 政府要做口罩地圖，就必須串接後端的資料而不是讓民眾自行回報。 」目前吳展瑋尚未接到後續的合作事宜，若政府有需要，他也會全力協助。
不過目前尚未動工，是否有辦法於2月6日前製作出「藥局口罩現況回報地圖」，吳展瑋則說只要政府提供的資料夠詳細，其實系統能夠很快地開發完成。
責任編輯：陳映璇
2 最近的健保特約藥局在哪？他們火速開發藥局地圖，4步驟找到口罩購買點
口罩實名制購買將於6日上路，民眾需帶著健保卡前往6,000家健保特約藥局購買，7日內每人限購2個。
而專注於地圖軟體、行動數據的軟體開發商Getchee於5日公布了「健保特約藥局地圖」，僅需輸入地址，就能快速找到附近的健保特約藥局。
點擊「黑白小藥丸」，可先打電話詢問口罩存量
Getchee向《數位時代》表示，過去一直都致力於發展地圖的相關商業應用，在台灣口罩實名制購買即將上線時，也發現衛福部有公布了健保特約藥局的清單，便著手開發「健保特約藥局地圖」。
民眾僅需點擊左上方的搜尋，並輸入地址，就能看到附近的健保特約藥局，也能點擊圖示看到地址與電話等基本資料，在前往購買前能夠先致電詢問口罩的存量。
而隨著政務委員唐鳳於工程師社群g0v的通訊群組中提到，藥局端將會釋出即時的存貨數據。2月6日口罩實名制開跑後，民眾可以上衛福部網站查詢各藥局即時庫存，但僅顯示存量，並沒有地圖或視覺化，工程師們可以利用此數據進行串接，製作視覺化的口罩存量地圖。
Getchee則表示，等未來政府開放數據串接後，只要情況允許也會盡力進行串接，讓「健保特約藥局地圖」上能直接顯示存量。
口罩購買要帶健保卡，購買時段也有限制
自2月6日起所實施的口罩實名制仍有許多需要注意的要點，民眾需攜帶健保卡，且每人在7天內限購2片，最多僅能幫一人代購，兒童口罩限12歲以下才可購買。
再加上為了有效分流購買人潮，身分證字號尾數奇數者限於周一、三、五購買；偶數者則為周二、四、六購買（零是偶數），周日則開放奇、偶數皆可購買。
每日每個藥局僅販售成人口罩200片、兒童口罩50片，口罩將由中華郵政物流於5日晚間開始配送。此外，仍有些偏遠鄉鎮沒有健保特約藥局，政府將協調衛生所協助販售口罩。
但重點仍是 把口罩留給需要的人 ，政府機關已不只一次強調：「健康、於通風良好空間」的民眾不需要戴口罩。
責任編輯：林美欣
3 N95一片50元降到30元，翟本喬首揭投資新創心路歷程：我不發國難財
「前兩天，突然有個感覺，我好像復仇者聯盟裡的超級英雄，好不容易找到了一艘破太空船要開回來拯救地球。」和沛科技負責人翟本喬4年前跟朋友合作投資口罩新創「美斯潔MASgicK」，因為武漢肺炎肆虐，口罩成為防疫作戰中重要物資，營運意外翻轉。
「這兩天我們工廠在裝機，今天稍晚或許會確定產能。」翟本喬2016年因為看好朋友段睿紘發明的無耳掛口罩技術，決定合作成立美斯潔，資本額1850萬元，由他負責管公司，對方管工廠，這家新創100%台灣生產，工廠位於南投，好巧不巧，過年前工廠做了搬遷，設備拆了等待過年後重新組線。
「要不然過年肯定要加班趕貨。」翟本喬說，美斯潔成立後陸續申請醫療器材製造、零售、批發、藥商執照，所以可以在網路銷售醫療級及N95口罩，但在這波肺炎疫情變嚴重以前，很少人知道翟本喬創了一家口罩新創公司。
鏟貓砂也有空污！專注職業環境需求
最初這位科技金童會對投資口罩產生興趣，也是經過一番科學邏輯觀察。翟本喬分析，美斯潔口罩的設計特殊，無耳掛設計，直接服貼黏在口鼻上，所以密閉不漏氣，戴上後口鼻與口罩間有大空間，進氣面積大，「即使在龍山寺，我都聞不到香的味道。」翟本喬說。
然而這個解決傳統口罩痛點的創意，功效雖好，但一開始因為使用習慣不一樣，沒被太買單，或許是因為，戴口罩的人常需要戴脫，喝個水或休息，最後翟本喬決定，鎖定職業工作需要的這群人作為銷售對象，比方高粉塵工作或醫院員工，接單生產。
「一般人可能不知道，材料生產會造成粉塵，家裡養貓多的，很多人不知道貓砂鏟起來也會有二氧化矽粒子粉塵，若吸到會囤在肺裡。」翟本喬愛貓聞名，家裡有10隻貓自由生活，他也突發奇想決定今年計畫進軍寵物用品店。
創業挑戰多，肺炎疫情現轉機
1月因中國宣布武漢肺炎封城，美斯潔倉庫囤的十餘箱庫存立刻被搶光，連幾百萬片的單子都來了，但回首創業四年，美斯潔口罩一開始並不如現在如此搶手，商業模式也做了多次轉彎。
原本兩位創辦人看好PM2.5空污受重視，會有龐大口罩需求，但後來發現實際不然，消費者對PM2.5談的多，卻沒建立天天戴口罩的習慣。因此，美斯潔後來將業務重點轉向商業與醫療市場，採取接單後批量生產模式，初期仍小部分零售，但到2019年初也正式關閉零售通路。
美斯潔本想定位抗空污口罩，但後來發現台灣沒有霧霾口罩檢定標準，無法呈現防護效果，所以先在2017年申請醫療器材許可證（衛部醫器製壹字第006704號），隨後也在中國申請了防霾（PM 2.5）口罩標準檢驗，美斯潔的口罩防護率N99/P95（鹽霧防護99%/油霧防護95%）。（註：台灣後來也發布CNS15980標準）
但鑑於台灣醫療口罩生產業者眾多，大廠多年機器成本早已攤提，美斯潔新設立一條生產線，在銷量尚未變大前，生產成本勢必高於大廠，因此翟本喬也決定先暫停「醫藥口罩」生產，專注「N95口罩」製作。
「產線重新裝起來後，會三班加班，以一班5千片來算，應該一天可以做1萬多片。」翟本喬預估，以本來的定價，量小可能還會稍微賠錢，但現在量起來後，看來可以開始賺錢。目前美斯潔已經累積一疊N95訂單。
一次300～500萬片的訂單我們不敢接，我們希望不是急單，是長單，一周固定拿十箱的那種，我們希望打開長單市場。翟本喬說，口罩如人所說是一個「十年寒窗無人問」的行業，獲利微薄。
不發國難財！下一步海外市場
「危機就是轉機，」翟本喬正面的說，過年前他因為選舉關係，口罩做宣傳被新聞關注過，美斯潔也接到不少電話詢問，但訂單沒來，結果肺炎一來，庫存卻馬上被搶光。現在年後開工生產，美斯潔因為透氣度高，長期配戴舒適，不僅因為疫情關係再度被關注，菲律賓跟澳洲大火造成的霾害，也帶來海外訂單。
「菲律賓已經有下單，但現在政府限制出口，我通知他們至少要等一個月後交貨。」翟本喬說，由於內需、海外需求都在等，檢視位於南投工廠產線還能加快產量嗎？翟本喬笑說，現在產線部分設計老舊，自動化部分還可以改進，目前機器也沒兒童口罩尺寸生產，但因為政府也斥資2億元建口罩產線，短期內機器設備也很難買到。
「前兩天，突然有個感覺，我好像復仇者聯盟裡的超級英雄，找到了一艘破太空船，要開回來拯救地球。」翟本喬說，即便N95口罩訂單在手，他也期望分批交貨，在可能的範圍內保留一部份零售額度給民眾。
「我們不想發國難財！」翟本喬說，事實上，不僅現在N95口罩沒漲價，前陣子美斯潔還針對零售價還做了調降，N95每片從50元降至30元，醫療口罩（先暫停沒生產）每片對折，降至15元。
隨著新廠產線運轉，國內外口罩需求超夯，翟本喬並沒有樂過頭，接下來美斯潔將加碼拓展業務通路，他相信消費者衛生需求會因此次疫情而提高，加上後續開放出口，長期需求將可以更穩定化。
責任編輯：陳映璇
4 小英快看！為何結合DID功能的販賣機，可以解決口罩之亂？
「你買到口罩了嗎？」已經成為這幾天民眾之間的招呼語，為了讓民眾能買到口罩、杜絕囤貨，行政院長蘇貞昌4日拍板，2月6日起口罩購買將採實名制，民眾需出示健保卡才能購買。
然而，實名制可能會有隱私洩漏的疑慮，區塊鏈新創BiiLabs與業安科技（Yallvend）、數位身分股份有限公司（AuthMe）創下全球首例，結合數位辨識（DID）技術，以及「超商口罩地圖」，預計在本周五推出智慧口罩販賣機，在不侵犯個資隱私的情況下，用每人限額的遊戲規則，讓需要的民眾都能買到口罩。
一上架就掃光！大排長龍的你，買到口罩了嗎？
隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒）在全球確診、死亡的案例逐漸攀升，全台人心惶惶，紛紛戴起口罩防疫。
為了滿足需求，日前中央流行疫情指揮中心宣布徵購國內口罩，每日釋出260萬片到各大超商、藥局、藥妝店供民眾購買。雖然設下每人每日限購3片的限制，但在缺少身分認證的情況下，有心人仍有機會到不同通路購買、囤積口罩，成為一大漏洞。
專攻販賣機支付系統的業安科技執行長黃建堯直言，在沒有實名制之前，口罩發放有兩大問題。 第一是無法限制重複購買 ， 第二是消費者不知哪裡有貨 。為了平息口罩之亂，業安科技與區塊鏈新創BiiLabs想出一個方法：在購買流程的一開始，加上一道數位身分認證程序，讓每人限額購買，又不會有隱私疑慮。
他們攜手數位身分股份有限公司（AuthMe），研發一款具備數位辨識（DID）功能的口罩販賣機，並串接「超商口罩地圖」功能，民眾不需要下載App，就能直接在專屬網頁上認證身分證資料，也可同時掌握販賣機庫存狀況，避免白跑一趟。
智慧販賣機幫把關，當天買過口罩的人不能再買
結合DID技術的販賣機，可以記錄消費者購買歷程，黃建堯分析：「當天已經購買過的，販賣機可以拒絕再讓同一個人交易。」系統有能力把關每個人一天可以買的口罩量，且DID背後去中心化的技術，也可杜絕可能洩漏的隱私問題。
這套軟體建置最快可以在本周五完成，並在台北、台中、台南設置6台口罩販賣機，貨源來自合作廠商庫存，會以每人10片、3天內不得重複購買的規則販售；未來若與政府部門取得聯繫，會配合政府貨源，修改成跟政府相同的購買標準。
不過黃建堯也坦言，廠商口頭承諾3萬片，「說實話可以賣的天數很少」，他們主要的目的不是賺錢，而是提供一個解方，讓政府研議看看可以怎麼合作、執行。
那麼，智慧口罩販賣機究竟是怎麼運作的？
BiiLabs早在去年底就跟業安科技合作，打造販賣酒類、菸品、藥品等受管制的商品的販賣機，並在上個月的CES 2020正式亮相。
智慧販賣機的具體作法是先透過「AuthMe」這款App，掃描護照上的晶片（新版晶片護照才能使用此認證功能），取得使用者的姓名、出生年月日、照片等資訊建檔，而這完成e-KYC（認識你的客戶）的過程不到一分鐘。
再來，因為販賣機內建4G天線，具備連網功能，使用者在購買商品時透過手機驗證身分時，會產生專屬序號並簽章；在驗證確認前，系統會透過API（應用程式介面）提供帶有時戳（time stamp）的電子收據，將使用者身分、購買日期與地點傳回販賣機，資格確認後就能購買。
AuthMe所提供的技術，除了驗證晶片證件資料及人臉辨識外，更重要的是會透過AI進行活體辨識（Liveness Detection），杜絕惡意使用者利用照片、影片甚至是3D列印的頭像對系統進行詐欺，將使用者身分驗證做到滴水不漏。
BiiLabs創辦人朱宜振指出：「在我們要求著國家政府出面多主持公道的同時，可能幾個月後你會轉頭罵著政府，為何不斷的追蹤著你的隱私你的各項記錄、知道你在哪裡？」而DID技術可以解決重複購買問題，同時兼顧身分資料隱私。
朱宜振認為，這套DID解決方案的目標，是希望有機會套用到更多的市場、場景中，並非只是針對解決單一事件、問題。台灣有完善的健保卡制度非常好，但對沒有健保卡的國家來說，DID技術將能成為管理口罩配發的解方之一。
「這種時候才看得出為何需要DID作為基礎建設，解決這一類不是不能買，而是你資格上可以怎麼買、能買多少、間隔多久可以買的產品。」朱宜振認為，以這次台灣口罩之亂的情況來說，結合DID功能的販賣機，就是一個最好的載具，或許能成為口罩之亂的有效解方。
責任編輯：林美欣