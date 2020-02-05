「前兩天，突然有個感覺，我好像復仇者聯盟裡的超級英雄，好不容易找到了一艘破太空船要開回來拯救地球。」和沛科技負責人翟本喬4年前跟朋友合作投資口罩新創「美斯潔MASgicK」，因為武漢肺炎肆虐，口罩成為防疫作戰中重要物資，營運意外翻轉。

「這兩天我們工廠在裝機，今天稍晚或許會確定產能。」翟本喬2016年因為看好朋友段睿紘發明的無耳掛口罩技術，決定合作成立美斯潔，資本額1850萬元，由他負責管公司，對方管工廠，這家新創100%台灣生產，工廠位於南投，好巧不巧，過年前工廠做了搬遷，設備拆了等待過年後重新組線。

「要不然過年肯定要加班趕貨。」翟本喬說，美斯潔成立後陸續申請醫療器材製造、零售、批發、藥商執照，所以可以在網路銷售醫療級及N95口罩，但在這波肺炎疫情變嚴重以前，很少人知道翟本喬創了一家口罩新創公司。

翟本喬親自拍口罩配戴影片

鏟貓砂也有空污！專注職業環境需求

最初這位科技金童會對投資口罩產生興趣，也是經過一番科學邏輯觀察。翟本喬分析，美斯潔口罩的設計特殊，無耳掛設計，直接服貼黏在口鼻上，所以密閉不漏氣，戴上後口鼻與口罩間有大空間，進氣面積大，「即使在龍山寺，我都聞不到香的味道。」翟本喬說。

然而這個解決傳統口罩痛點的創意，功效雖好，但一開始因為使用習慣不一樣，沒被太買單，或許是因為，戴口罩的人常需要戴脫，喝個水或休息，最後翟本喬決定，鎖定職業工作需要的這群人作為銷售對象，比方高粉塵工作或醫院員工，接單生產。

「一般人可能不知道，材料生產會造成粉塵，家裡養貓多的，很多人不知道貓砂鏟起來也會有二氧化矽粒子粉塵，若吸到會囤在肺裡。」翟本喬愛貓聞名，家裡有10隻貓自由生活，他也突發奇想決定今年計畫進軍寵物用品店。

跳脫耳掛式，完全密封是翟本喬創立美斯潔口罩新創的關鍵 美斯潔

創業挑戰多，肺炎疫情現轉機

1月因中國宣布武漢肺炎封城，美斯潔倉庫囤的十餘箱庫存立刻被搶光，連幾百萬片的單子都來了，但回首創業四年，美斯潔口罩一開始並不如現在如此搶手，商業模式也做了多次轉彎。

原本兩位創辦人看好PM2.5空污受重視，會有龐大口罩需求，但後來發現實際不然，消費者對PM2.5談的多，卻沒建立天天戴口罩的習慣。因此，美斯潔後來將業務重點轉向商業與醫療市場，採取接單後批量生產模式，初期仍小部分零售，但到2019年初也正式關閉零售通路。

美斯潔本想定位抗空污口罩，但後來發現台灣沒有霧霾口罩檢定標準，無法呈現防護效果，所以先在2017年申請醫療器材許可證（衛部醫器製壹字第006704號），隨後也在中國申請了防霾（PM 2.5）口罩標準檢驗，美斯潔的口罩防護率N99/P95（鹽霧防護99%/油霧防護95%）。（註：台灣後來也發布CNS15980標準）

但鑑於台灣醫療口罩生產業者眾多，大廠多年機器成本早已攤提，美斯潔新設立一條生產線，在銷量尚未變大前，生產成本勢必高於大廠，因此翟本喬也決定先暫停「醫藥口罩」生產，專注「N95口罩」製作。

美斯潔的口罩可重複配戴8小時，有N95及醫療等級。 美斯潔

「產線重新裝起來後，會三班加班，以一班5千片來算，應該一天可以做1萬多片。」翟本喬預估，以本來的定價，量小可能還會稍微賠錢，但現在量起來後，看來可以開始賺錢。目前美斯潔已經累積一疊N95訂單。

一次300～500萬片的訂單我們不敢接，我們希望不是急單，是長單，一周固定拿十箱的那種，我們希望打開長單市場。翟本喬說，口罩如人所說是一個「十年寒窗無人問」的行業，獲利微薄。

不發國難財！下一步海外市場

「危機就是轉機，」翟本喬正面的說，過年前他因為選舉關係，口罩做宣傳被新聞關注過，美斯潔也接到不少電話詢問，但訂單沒來，結果肺炎一來，庫存卻馬上被搶光。現在年後開工生產，美斯潔因為透氣度高，長期配戴舒適，不僅因為疫情關係再度被關注，菲律賓跟澳洲大火造成的霾害，也帶來海外訂單。

「菲律賓已經有下單，但現在政府限制出口，我通知他們至少要等一個月後交貨。」翟本喬說，由於內需、海外需求都在等，檢視位於南投工廠產線還能加快產量嗎？翟本喬笑說，現在產線部分設計老舊，自動化部分還可以改進，目前機器也沒兒童口罩尺寸生產，但因為政府也斥資2億元建口罩產線，短期內機器設備也很難買到。

「前兩天，突然有個感覺，我好像復仇者聯盟裡的超級英雄，找到了一艘破太空船，要開回來拯救地球。」翟本喬說，即便N95口罩訂單在手，他也期望分批交貨，在可能的範圍內保留一部份零售額度給民眾。

「我們不想發國難財！」翟本喬說，事實上，不僅現在N95口罩沒漲價，前陣子美斯潔還針對零售價還做了調降，N95每片從50元降至30元，醫療口罩（先暫停沒生產）每片對折，降至15元。

武漢肺炎讓口罩需求擴大數百倍，翟本喬創立的美斯潔口罩需求也大量湧入 shutterstock

隨著新廠產線運轉，國內外口罩需求超夯，翟本喬並沒有樂過頭，接下來美斯潔將加碼拓展業務通路，他相信消費者衛生需求會因此次疫情而提高，加上後續開放出口，長期需求將可以更穩定化。

責任編輯：陳映璇