新型冠狀病毒的傳播速度比SARS更快，隨著中國封城、多國禁飛等隔離舉措，對於中國甚至是全球經濟增長恐將造成更嚴重的影響。

年初以來逐漸嚴重的新型冠狀病毒疫情，不禁讓人想到2002年的SARS，當年SARS幾乎不受控制地擴散到37個國家，引起全球恐慌，造成8千多人感染及750人死亡。如今，更令人擔憂的是，新型冠狀病毒的傳播速度比SARS更快，隨著中國封城、多國禁飛等隔離舉措，對於中國及全球經濟增長恐將造成更嚴重的影響。

截至2月5日而止，在病毒發源地中國已有近2萬8千人的確診病例，另外更有數以千萬計的中國人受封城影響，從生活到商業等多數經濟活動皆停擺，造成數千家工廠關閉。

受武漢肺炎影響，專家估：GDP降至5％以下

根據中國媒體《財經》雜誌報導，中國社會科學院經濟學家張明表示，受新型冠狀病毒爆發的影響，中國第一季GDP增長率可能降至5％甚至更低，這將迫使決策當局採取更多的刺激措施。

過去數據顯示，當中國經濟衰退，確實對全球經濟有重大影響。如去年針鋒相對的中美貿易戰，因涉及對數千億美元的商品徵收進口關稅， 使得中國GDP（國內生產總值）增長率在2019年降至6％，連帶影響全球GDP從2018年的3.6％降至去年的3％。

若要估計新型冠狀病毒可能造成的經濟損失程度並不容易，但2002年SARS造成的影響可作為參考數據。

中國經濟放緩，全球經濟受震盪

萬神殿宏觀經濟學公司估計，SARS牽動中國的季度增長率從平均2.8％降低至2003年4月至6月的1.8％。經濟與商業研究中心（CEBR）表示，全球GDP在2003年相當於下降0.08％至0.25％。

自2003年SARS爆發以來，中國已從世界第六大經濟體，躍升為僅次於美國的第二大經濟體，成為帶動世界經濟增長的主要動力。

國際貨幣基金組織（IMF）估計，2019年中國占全球經濟增長的39％ ；新加坡星展銀行（DBS）首席經濟學家兼集團研究部董事總經理泰慕．拜格(Taimur Baig)指出，中國約占全球經濟增長的五分之一，若中國增長放慢一半，將對全球經濟帶來不小震盪。

高盛（Goldman Sachs）在近日發佈的報告中也指出，隨著新型冠狀病毒爆發，中國訪美國的遊客下滑，加上美國對中國的出口減緩，快速傳播的冠狀病毒將造成美國今年第一季的年增率下降0.4個百分點。新型冠狀病毒的疫情若無法盡快控制，可能將導致美國國內避險行為增加或財務狀況持續收緊。

參考資料：The Guardian、CNBC

責任編輯：陳映璇