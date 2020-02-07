鴻海集團針對中國2月10日返工日將屆，展開武漢肺炎防疫作戰，設立口罩生產線優先提供員工使用，要讓旗下工業富聯破百萬的員工安心上班。

鴻海富士康集團旗下的工業富聯（FII）昨（6）日在微信公眾號上公告，為了因應武漢肺炎（新型冠狀病毒），已在集團位於深圳的龍華園區內設立口罩生產線。他們已於2月5日開始試產，目前正在申請產品認證，預計2月底時， 每日產能可達200萬片口罩。

iPhone代工重鎮深圳、鄭州廠受影響，彭博：鴻海下修今年營收成長

生產出來的口罩，初期會優先供應給集團員工（目前鴻海集團約有百萬員工），之後會視情況對外輸出，協助支援防疫工作。鴻海表示，借助集團在生產管理、市場協作、技術輸出等方面的能力與優勢，鴻海得以打通原物料採購、設備製造、產品生產等一條龍產業鏈，從源頭增加醫用口罩的生產供應。

此次疫情對鴻海來說影響巨大，尤其是主要的兩間電子代工廠，一間位於確診病例數破千的廣東（深圳廠），以及目前已採取「封閉式管理」，位於河南鄭州的工廠，兩者皆為iPhone生產重鎮。鴻海雖表示中國各主要工廠於2月10日復工的計畫不變，但河南省已宣布省外員工將被隔離兩週，這使得鄭州廠的開工恐怕要延後至2月24日之後。

先前，鴻海在春節前曾預估集團整體營收6兆元為今年度的目標，並希望提升毛利率與每股獲利，目標2025年毛利率可達10%。然而彭博社（Bloomberg）報導卻指出，鴻海已下修今年營收成長，從原本預期的成長3%到5%，下修到了1%到3%。武漢肺炎疫情是否會造成今年的營收表現、而鴻海又該如何降低衝擊，將會是董事長劉揚偉於去年上任以來最大的挑戰之一。

返工日期將屆，鴻海廠區展開防疫作戰

隨著返工日期接近，員工健康管理也是鴻海關注的重點。鴻海將防疫視同作戰，早在農曆新年前，集團就已成立防疫指揮中心，由董事長劉揚偉親自坐鎮指揮，每日密切關注疫情變化態勢。

在員工每日的個人健康數據方面，鴻海透過集團內部的「香信」App，每日進行員工健康狀況的線上通報，並利用大數據分析來即時掌握集團員工的健康動態。如有異常，則可以迅速反應、提早進行隔離、治療。

在人流管控上，工業富聯與其他合作夥伴協作出了一個配備有影像大數據監測技術的疫情防禦系統，並將新一代紅外線人體測溫設備「智能紅外熱成像體溫監測系統」設置於深圳園區的出入口，加速體溫檢測的流程，並即時掌握可疑的情況。除深圳外，在鄭州、成都等園區，也配備有紅外線人體測溫設備及額溫槍，為疫情做把關。

除了自建口罩生產線以外，鴻海也開設了「救援物資綠色通道」，透過鴻海在全球的業務資源與網絡，將國際救援物資送往中國國內。截至2月1日，已有120萬片口罩、1,351件防護服、若干消毒液、耳溫槍等醫療物資陸續透過此通道送抵中國。

責任編輯：蕭閔云