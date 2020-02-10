門市才剛實現獲利，瑞幸咖啡卻宣佈進軍無人零售，2019年中國大批無人店隕落才殷鑑不遠，這葫蘆裡到底賣的是什麼藥？

在2019年11月所發布第三季財報裡，瑞幸咖啡宣告門市首次實現盈利的消息，使得股價於盤前一度暴漲15%。在今年1月8日的戰略發布會上，瑞幸咖啡又一次為零售業投下震撼彈：

創辦人及CEO錢治亞表示，瑞幸咖啡正在建構一個「自有流量＋自有產品」的智慧零售平台，期望瑞幸咖啡的「無人零售」成為現代企業辦公室的標準配備。

延伸自過往所秉持的「無限戰略」，瑞幸咖啡在這次的發布會端出了無人咖啡機「瑞即購luckin coffee EXPRESS」 以及無人販賣機「瑞划算luckin popMINI」 兩道大菜。也暗示著瑞幸咖啡所想要賣的，並不是如同星巴克所提供的「第三空間（The Third Place）」而是希望可以更貼近顧客，在不同的場景中與顧客互動。

瑞即購：利用物聯網技術，為品質嚴格把關

瑞即購標榜「中國境內最豪華的智能無人咖啡機」，採用瑞士Schaerer咖啡機、WBC大師所精心挑選的IIAC金獎咖啡豆以及其他優質原料，提供消費者16oz的大杯型咖啡；目前共計提供14種類型的咖啡，平均1分40秒就可以完成一杯咖啡，後續也會持續加入其他種類的咖啡及飲品。

與設立咖啡門市相比，無人零售具備有「輕資產」的特點，不僅機器架設較靈活，也不會有門市重新裝修的需求，更不受營業執照的影響，初始成本結構較佳。此外，每一台瑞即購以及所製作出來的飲品，都受到瑞幸咖啡所布建的智能物聯網系統的即時監控，不僅可以確保品質、口味與門市有相同的標準，後勤人員也能在第一時間進行原物料的補充與機器維護作業。顧客先透過App或是小程序下單後，再到瑞即購掃碼領取咖啡，並能夠享有與門市相同的優惠；換句話說，透過瑞即購，顧客從過去單純的的線上購買行為，被引導到線下與無人咖啡機進行互動。

瑞划算：顧客在線下也能以「電商價」進行消費

瑞划算最大的特點則是讓消費者在線下以「電商價」購買商品；在零售商品的世界裡，離顧客越近的產品價值越大，定價也隨之越高。瑞划算目前除了販售瑞幸咖啡自有品牌產品（例如果汁、咖啡、堅果以及零食系列等等）外，也預計販售瑞幸咖啡與第三方企業合作的爆品。瑞划算所販售的商品從原料生產到包裝設計，均進行嚴格把關以確保品質；同時，透過與全球產品供應商的深度合作、大規模採購與訂製化以獲得優惠的採購價格。

第三方企業由於省掉中間代理商等環節，並借助瑞划算降低通路成本，讓顧客除了可以享受無人銷售的便利，還能夠以低價購得產品。顧客透過App下單，並以語音識別或是人臉支付等方式進行付款；顧客還可以遠程提前下單鎖貨，並在方便的時間跨設備取貨。瑞划算不僅內建有共享充電寶，解決顧客行動設備沒電的問題，還利用瑞幸咖啡的門市進行補貨以及機器維護等後勤作業。

「無人場景」是否能被消費者接受？仍是未知數

瑞幸咖啡借勢中國互聯網新基礎設施快速地崛起，並建立了4507家門市，而成為全中國最大的咖啡連鎖品牌，累積交易顧客數已超過4,000萬，也透過提升門市效率取得初步盈利的成果；

這次所推出的「瑞即購」與「瑞划算」運用IoT物聯網、大數據與人臉辨識等技術，輔以無人零售終端設備與企業智能管理系統間的無人對接，不僅有機會驅動零售產業的再次升級，還能為顧客打造全新的消費體驗。

透過對「流量」與「產品」的有效掌握，瑞幸咖啡不僅試圖提供給顧客越來越豐富的產品體驗，也將隨著規模與效率的提升，逐步成為一個被廣大客戶所接受的零售品牌；不過，如前文所描述，瑞幸咖啡所想要提供給顧客的價值，以及所瞄準的顧客場景，與星巴克咖啡有著明顯的不同。目標引導策略、策略又會造就營運的方向，瑞幸咖啡所描繪的「無人場景」是不是符合顧客期待，還有待後續營運成果來證明。

責任編輯：陳建鈞

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