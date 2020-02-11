南韓電影《寄生上流》在奧斯卡金像獎大放異彩，三星的摺疊手機Galaxy Z Flip透過電視廣告搶話題，網路上還出現Joker小丑版的限量預售。

南韓電影《寄生上流》日前在奧斯卡金像獎大放異彩，同樣來自南韓的三星也藉此盛會，首播新一代摺疊手機Galaxy Z Flip的電視廣告，為台灣時間2月12日凌晨舉辦的SAMSUNG Galaxy Unpacked 2020 全球發表會做暖身。

Galaxy Z Flip出現小丑版

不過三星都還沒推出Galaxy Z Flip這款手機，手機改裝品牌Caviar已將Galaxy Z Flip進行預售，推出Joker（小丑）和 Harley Quinn（小丑女）限量版，採用撲克牌的形式，上為小丑、下是小丑女，售價5,180美元起。

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在奧斯卡廣告釋出前，Twitter用戶「WalkingCat」就先分享Galaxy Z Flip與紐約設計品牌Thom Browne的跨界合作，以Thom Browne品牌經典條紋為外型設計，銀色背蓋搭配紅、白、藍色三色條紋，打造不同風格的Galaxy Z Flip Thom Browne Edition。

此外，在台灣三星日前向媒體寄出發表活動實體邀請函時，也同時送了鏡頭造型的隨手杯及隨身帶小首飾盒，透露SAMSUNG Galaxy S20 旗艦系列手機的特色為拍照鏡頭，而上開式的首飾盒就是代表Galaxy Z Flip的特色，從首飾盒小贈品到奧斯卡頒獎典禮廣告時間，以及與時尚品牌合作，顯然Galaxy Z Flip已走出一條時尚潮流的形象。

上下開闔的粉餅盒造型，三星Galaxy Z Flip主打女性客群

三星在Galaxy Z Flip廣告中以各個角度展示，不停地打開又關起強調這款折疊式手機的耐用程度，值得注意的是，Galaxy Z Flip可以打開135度並放置在平面上，讓用戶可以輕鬆進行視訊或自拍，而不需要借助支架或物品支撐。此外，廣告中還預告利用螢幕隱藏式的翻蓋設計及側邊的指紋掃描等功能。

三星摺疊機Galaxy Z Flip改成上下開闔。 Twitter影片截圖

去年三星推出摺疊手機SAMSUNG Galaxy Fold，可如書本一般的左右開闔，引發不少話題，並成功讓折疊式手機再次吸引市場目光。今年推出的Galaxy Z Flip卻改成上下開闔，推測與女生的使用習慣有關，包括上下開闔與粉餅盒類似便於單手拿，且可以「直角」放置平面進行視訊或自拍等等。

講到折疊手機，不能忘記的就是Motorola以輕薄為特色的經典款摺疊手機Razr，原本僅有黑色的Razr，日前傳出今年春天將推金色款，這次改款是只有顏色改變，或強化手機的耐用度，同步改善塑膠OLED面板在長期折疊後出現異常突起，目前還不清楚。

另外，華為在去年底正式開賣的折疊手機Mate X目前僅在中國銷售，作為測試市場反應的意義較大，預期將在MWC 2020上發表的第二代折疊手機Mate Xs，將與三星在折疊手機戰場一爭高下。

資料來源：Engadget、Tech Crunch、The Verge

責任編輯：陳映璇