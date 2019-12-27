令人期待的三星摺疊手機Galaxy Fold終於「捲土重來」，售價近7萬台幣，你會買單嗎？

今年2月，開啟「智慧型摺疊手機」元年的三星Galaxy Fold首次亮相，這款看似黑科技的產品，歷經幾番命運多舛的波折後，終於捲土重來！昨（26日）在台灣正式亮相，將於2020年1月4日正式上市，售價高達6萬8,888元。

三星行動通訊事業部總裁高東真先前就透露，Galaxy Fold今年產出數量約100萬部，在台灣也是限量發售。雖然官方並未透露「具體數量」，但他保證「方圓10公里以內，一定沒有人跟你用一樣的手機」。

「我們鎖定會買的這群人，可能平常對『精品』就有一點喜好，」台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙說道。身為市占龍頭的三星，過去推出許多新品，但面對這款要價近7萬元的手機，在三星眼裡，就跟在賣限量精品包包一樣。

摺疊手機最脆弱的地方，三星出手改良

首先，跟著《數位時代》一起近距離看看這部手機。

在內頁的摺疊螢幕未開啟時，可以使用正面4.6寸的AMOLED封面螢幕，螢幕比例為21：9，可以用單手進行簡單的操作，例如接電話、傳簡訊等等，但實際可顯示螢幕範圍不大。 唐子晴攝影

打開後，則是一塊7.3寸的AMOLED柔性螢幕，螢幕比例則是從所未見的4.2：3。由於摺疊起來手機會變很厚，因此特別採用比較薄的螢幕模組，跟一般模組比起來薄了50%。若人為損壞，螢幕維修費用約為1萬7000元台幣，在台灣則可以4800元優惠價修繕一次。 唐子晴攝影

畫面最多可分割成三個進行多工使用，對於這一款螢幕特別特殊的產品來說很實用。 唐子晴攝影

值得注意的是，無論是封面螢幕，還是內頁螢幕，螢幕比例都非市面上主流的比例，各App適用與否，都得看第三方開發商。

Fold最特殊的功能之一，莫過於在封面螢幕執行的App（上），打開摺疊內頁螢幕後，畫面可以直接「轉換」過來（下），並且顯示範圍更大，使用Google Maps效果就很明顯。 唐子晴攝影

摺疊手機最關鍵、也最脆弱的地方，莫過於「柔性螢幕」和「鏈條」，在捲土重來後，三星針對這兩點做了改良。

關於「鏈條頂部」，三星如今在上下都設計T型扣環鎖死，避免消費者在半折時，硬是去摳它、拉開它，造成鏈條壞損。（網友拆解三星Galaxy Fold，解答折疊機為何故障事件頻傳？）

Fold如今在鍊條上做了扣環保護。 唐子晴攝影

關於「柔性螢幕」，先前有一張薄膜貼在手機螢幕上，被實測的記者誤認為是保護貼，才撕下毀損螢幕，如今薄膜範圍已經延展到螢幕以外，消費者想撕也撕不下來了。

最後談談鏡頭，Fold一樣沒落下「多鏡頭」的腳步，全機身共計有6顆鏡頭。封面螢幕上搭載一顆1000萬素的自拍鏡頭（左）；打開後內頁螢幕，則有一顆1000萬素的自拍鏡頭，以及一顆800萬畫素的景深鏡頭（中）；機背上的主鏡頭則有三顆，包含1600萬畫素超廣角鏡頭、1200萬畫素的廣角、遠距鏡頭（右）。 唐子晴攝影

摺疊手機元年後，未來怎麼走？

「多鏡頭早已經是主流，如果要說明年的手機市場，會圍繞兩個議題：5G和摺疊，」陳啟蒙說道，其實摺疊手機這個市場一直都存在。

他解釋，在黑白螢幕、功能手機的時代，早就有摺疊這種形式，早期摺疊手機的市占率甚至達到55%，但因為現在走到智慧型手機，卡關在螢幕製程技術，絕大部分的手機都採用平面螢幕，直到今年才正式有所突破。

即便工研院預測，到了2025年折疊手機在「數量」上會有大幅起色、突破5,000萬支，今年三星、華為、LG都已經推出設計截然不同的摺疊機，但出貨量都微乎其微。

華為今年也推出了摺疊機Mate X，售價7.3萬起，但還未引進台灣。 唐子晴攝影

但既然摺疊機是「趨勢」，再往下一步發展，會發生什麼事？

「我覺得明年會有不一樣的摺疊方式出現，」陳啟蒙說，即便要攤開雙螢幕，都像要翻開書本一樣攤開，不過目前三星採用的內摺式，華為Mate X則是採用外摺式，或許未來還有更多摺疊的花樣問世。

陳啟蒙表示，手機的數量會影響到整體價格，當未來技術愈發成熟、良率提升，產量就可以增大，經濟成本也會隨之下降，售價也會降低，甚至期望可在台灣推出3至4萬元的摺疊手機。

「當初台灣要推出Fold時，總部要我們預估台灣要引進多少台，老實講，我還真的估不出來，電信商也估不出來，」畢竟這產品「太新」，市場接受度仍是個未知數。

不過，要價將近7萬元的手機，究竟想打的是哪些消費者？

三星早就把這群TA設定好：一部分是三星旗艦機的持有著，會往上升級，甚至是多買一支；另一部分則是希望自己「與眾不同」的人，甚至習慣買「精品」的人，也是潛在的TA。

Galaxy Fold不是5G版，窺探三星在台灣的5G策略

由於Fold分為5G版及4G版，在上市的國家中，只有美國、韓國、英國採用5G版本，台灣、香港、中國則是4G版本，從中便可以看出三星在台灣對待5G的策略。

即便台灣目前還處於瘋狂競標5G頻譜的階段，真正商用時間會是2020下半年，但像是華為、vivo都已經提前「備戰」，開賣Mate 20 X 5G及vivo NEX 3，但談起為何Fold不「一次到位」，直接開賣5G版本？陳啟蒙回應：因為5G不是Galaxy Fold溝通的重點。

明明三星是在全球推出第一支5G手機廠商，但在沒有5G的國家，態度卻很保守，「現在5G還在競標中，有的人會想要先買好、有的會真的等開台再買，2020年還有很長的一段過渡期，現在價格甜蜜點還沒有到。」

台灣三星規劃將於2020上半年推出5G產品，但是推旗艦機還是中階機、又有哪些誘人的配套方案，都得再商議。陳啟蒙表示，2020年或許有可能推出「4G轉5G」的換機方案。

在年終歲末之際回顧2019年，陳啟蒙曾訂下台灣高階機（600美元以上）、中階機（300~600美元）、低階機（300美元以下）銷售比例要達3：3：4的目標，如今達成率達85%，實際達到2.5：5：2.5，以A系列為代表的中階機銷量遠遠超出預期。

展望2020年，陳啟蒙希望高階機種能超越3成，整體比例達到3：5：2，「我們的對手一直都是在前面的人，畢竟蘋果在高階手機上還是超越我們很多。」

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責任編輯：陳映璇