儘管在第92屆奧斯卡，Netflix入圍了24個獎項，成為入圍獎項最多的片商，但最終只中了2個，《愛爾蘭人》一座獎項都未抱回家。

第92屆奧斯卡頒獎典禮，在10日剛剛落幕，最令全球觀眾意外，也最令人欣喜的，絕對是南韓電影《寄生上流》一口氣拿下「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳原創劇本」和「最佳國際電影」四個大獎，為近百年的奧斯卡和「非英語電影」，寫下全新的一頁。

《寄生上流》是奧斯卡史上第一部拿下「最佳電影」的非英語電影，奉俊昊也是史上第一位同時拿下「最佳電影」和「最佳導演」的外籍導演，非常具有歷史意義。 The Academy臉書

另一方面，打破傳統勢力的「OTT代表」Netflix，也在這一屆奧斯卡上，創下新的歷史紀錄。

Netflix一共入圍了24個獎項，不僅是史上最高，也成為了入圍獎項最多的片商，但結果卻似乎不盡人意，最終以「24提2中」只抱了兩個獎項回家，尤其是呼聲最高的《愛爾蘭人》全數槓龜。

「《愛爾蘭人》被奧斯卡拒之門外，代表投票的人還是不接受影音串流平台，即便Netflix試了這麼多年，還是得不到最佳電影，」國外媒體《Movie Maker》評論道。

難道Netflix要躍進主流電影圈，還是差臨門一腳？這一屆奧斯卡對 Netflix來說，又代表了什麼？

Netflix入圍24項大獎，最終只中2項

Netflix在進軍電影的路上，爭議從未斷，以史蒂芬史匹柏為首的業界大佬，也曾紛紛喊出要禁止Netflix參加奧斯卡，但自2019年Netflix原創電影《羅馬》入圍奧斯卡最佳影片後，還了他們強而有力的一擊，Netflix開始「蒸蒸日上」。

第92屆奧斯卡是Netflix史上入圍最多獎項的一次，共計入圍24個獎項，在「最佳影片」提名的9部作品中，靠著《愛爾蘭人》、《婚姻故事》，Netflix就占了兩席，其中單單《愛爾蘭人》就入圍了10個獎項，包括艾爾·帕西諾（Alfredo Pacino）、 喬·佩西（Joe Pesci）被雙雙提名最佳男配角。

此外，真實事件改編的宗教爭議電影《教宗的繼承》也有3項提名，《克勞斯：聖誕節的秘密》也獲得了最佳動畫長片提名，Netflix打敗迪士尼、SONY、華納兄弟，成為入圍獎項最多的片商。

但是，隨著Netflix這一次的成績揭曉，只有「24提2中」，獲得的只有《婚姻故事》最佳女配角蘿拉·鄧恩（Laura Dern），以及最佳紀錄長片《美國工廠》。

52歲的蘿拉·鄧恩在《婚姻故事》飾演一名犀利的女律師，大獲好評。 Netflix

其實，不只是奧斯卡，在1月剛剛落幕的第77屆金球獎上，包括電影和電視類別的獎項在內，Netflix總共入圍34個獎項，但一樣只有《婚姻故事》最佳女配角獲獎，外界紛紛評論Netflix是「雷聲大雨點小」，甚至是「開高走低」。

這對Netflix來講，到底是好消息還是壞消息？

「Netflix用戶多數是一般通俗觀眾，而入圍的這些電影藝術性很高，不一定符合大眾口味，因此Netflix並不需要靠這些電影『得獎』，來獲得更多訂閱用戶，Netflix參加奧斯卡、金球獎更大的意義，是要向影視界、創作者宣示他們的包容性，所以我認為，Netflix入圍這麼多獎，就已經是很大的肯定了！」牽猴子整合行銷總監王師說道。

Netflix新電影策略？每年一定要投資幾部能角逐奧斯卡的「超級大片」

倘若觀察這兩年，Netflix一些被熱烈討論，甚至在國際上名聲大噪的原創電影，不難看出他們的策略轉變。

在2018年，憑藉著一部《羅馬》，終於讓Netflix把與好萊塢五大片廠角逐奧斯卡最大獎化為可能，即便當時角逐「最佳電影」，僅僅止步在提名，《羅馬》的藝術價值也很高，是一部兼顧寫實與藝術的文藝劇情片。

同年，也有由珊卓·布拉克（Sandra Bullock）主演，符合一般大眾審美口味的《蒙上你的眼》，甚至在播出後，社群平台上還陸續出現了熱門標籤「#BirdBoxChallenge」，網友紛紛效仿女主角，用布綁上雙眼去做事，引起不小的騷動，Netflix在當時還特此呼籲觀眾要注意安全。

《蒙上你的眼》中女主角與孩子們為了避免與怪物接觸，在逃亡的過程中，只能用布蒙上雙眼，卻意外爆紅。 Netflix

再看看2019年，是Netflix上線的12年來，最靠近奧斯卡「頂端」的一次，隨著《愛爾蘭人》、《婚姻故事》紛紛入圍「最佳電影」，其劇本、導演、演員、拍攝⋯⋯不難看出Netflix都「別出心裁」的對待，Netflix似乎有意在一年中，持續投資幾部這樣有實力角逐奧斯卡、角逐國際電影獎的電影。

當然，在這一年，也有亞當·山德勒（Adam Sandler）主演的《猜猜誰是兇手》這種輕鬆喜劇，即便亞當山德勒過去總被稱為「爛片王」，但該片卻成為2019年Netflix觀看次數最多的電影之一，官方還透露，全球Netflix用戶總共花了20億個小時在平台上看他的影視作品。

「從觀眾的角度來說，五大片廠的製作部門規模越來越小、預算縮減，這時很肯投資的Netflix，就成為『內容多樣性』的守門員，」王師分析道。

《愛爾蘭人》全槓龜，但卻是Netflix伸手拉了一把

像是這一屆奧斯卡Netflix呼聲最大的《愛爾蘭人》，在這一部長達3.5個小時的「史詩級電影」中，通過二戰老兵的視角，講述了戰後美國犯罪組織的故事，該電影內容橫跨數十年，記錄了美國歷史上最大的懸案之一。

特別得講講其華麗的卡司陣容——由名導馬汀史柯西斯（Martin Scorsese），勞勃·狄尼洛（Robert De Niro）、艾爾·帕西諾和喬·佩西等重量級卡斯主演。

但或許你不知道的是，這部電影製作成本高達1.57億美元，是史柯西斯生平拍過最貴的電影，在拍攝的過程中甚至遭到片商「遺棄」，一度沒有資金再繼續。

《愛爾蘭人》卡司陣容強大，但在這一屆奧斯卡中「10提0中」，成為全場最令人可惜的電影之一。 Netflix

由於故事從主角20多歲，一路說到白髮蒼蒼甚至死亡，但三位演員都年近80歲了，片中需要使用大量的「降齡特效」在他們身上，才能達到效果，花費相當昂貴，即使有「名導＋重量級演員」加持，但原先出資的墨西哥製片人Fábrica de Cine以及負責發行的派拉蒙都認為成本實在太高，這樣的題材與敘事方式未必有足夠的商業市場能回本，因此拍攝中途都紛紛抽身、不再參與本片。

而後，Netflix出現了，並以1.05億美元購買下了《愛爾蘭人》，還為電影提供1.25億美元的鉅額預算資金。

「對我來說，選擇Netflix是出自絕望，」史柯西斯在先前接受國外媒體採訪時表示，他的唯一堅持，就是電影一定要在電影院上架，哪怕只有短短幾週，但無論如何，Netflix願意出手、史柯西斯願意合作，才能讓世界看見這一部作品。

這也說明著一件事，越來越多的「主流派」開始願意牽手Netflix，Netflix在電影的路上，只會有更多的「強片」誕生，但畢竟花了大手筆，誰不希望抱得金玉滿堂？即便結果不盡人意，Netflix現在已經在踏上下一屆奧斯卡的路上，並且已經召告了全世界的創作者：我們可以給你舞台、給你支援，歡迎找Netflix合作。

責任編輯：蕭閔云