退休的Google董事總經理簡立峰將加入Appier與iKala董事會，兩間公司的共通點就是「AI」，從中也能看出簡立峰對於AI產業未來的看好。

Google台灣的1號員工簡立峰雖然退休了，但旅程尚未結束，AI（人工智慧）公司iKala與Appier都於今（11）宣布前Google董事總經理簡立峰將加入董事會的消息。

簡立峰在Google任內曾多次公開談及，未來的硬體將內建AI，因此，「具備軟體、硬體研發優勢的台灣未來大有機會。」而退休後，他參與擔任獨立董事的兩間新創公司皆在AI領域耕耘，從中也能看出簡立峰對於AI產業未來的看好。

簡立峰在今年1月17日，由Google台灣發出新聞稿，宣布於Google服務14年的簡立峰將於1月31日正式退休。Google台灣將轉為多主管制（Multiple Site Lead Model），多人共同負責Google在台灣的整體營運規劃，與重要決策的決定。

快速認識簡立峰

簡立峰為Google台灣第1號員工，同時也是前董事總經理，在Google任職14年期間，不只負責Google在台灣營運的拓展與規劃，更促成了Google多起針對台灣的投資，如雲端資料中心設立，並帶領台灣辦公室成為Google在全球最大的研發中心之一。

Google台灣的員工也從當年簡立峰1人，成長為超過2,000人的龐大團隊，在台北、新北、桃園、新竹、彰化、台南6地都設有辦公室。

除了在Google期間的豐富資歷，簡立峰過去曾擔任中央研究院資訊科學研究所研究員及副所長，同時身兼國立台灣大學資管系合聘教授與微軟亞洲研究院技術顧問，簡立峰發表的技術論文高達100多篇，他在國際資訊檢索與中文處理領域的傑出成果備受肯定，亦是亞洲資訊檢索會議發起人之一。

Appier：簡立峰將參與業務發展與重要決策

Appier執行長暨共同創辦人游直翰與簡立峰。 Appier

Appier提到簡立峰過去多年以來持續擔任多間新創企業或是青年創業計畫的導師，利用其對商業的洞察和精準的判斷，幫助許多成長型企業取得成功。而簡立峰將以獨立董事身分加入Appier董事會，結合他在人工智慧領域的專業知識與領導科技企業的深厚經驗，為Appier的業務發展和重要決策做出貢獻。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示：「很高興邀請簡立峰成為Appier的獨立董事，借重他在科技領域的專業知識持續推動Appier的業務增長和長遠發展。簡立峰博士的前瞻科技思維和具國際格局的商業洞察將為Appier提供強而有力的支持。」

而簡立峰則表示，從Appier創立之初就一路見證其成長：「承襲台灣在硬體製造方面的產業優勢，以及近年急起直追的軟體開發和應用實力，我認為台灣在發展人工智慧上擁有很好的契機。」

在簡立峰加入董事會前，Appier才在2019年底宣布獲得8,000萬美元D輪融資，總募資金額逼近50億元台幣。

iKala創辦人：簡立峰不再只是我個人的老師，而是整間公司的老師

iKala共同創辦人暨執行長程世嘉（左三）表示：簡立峰不再只是他個人的老師，而是整家公司的老師。 iKala

iKala共同創辦人暨執行長程世嘉則在個人的社群媒體上表示：「創業以來篳路藍縷，我在灰心失志時，常向一位網路圈的前輩請教，獲得方向上的指引，多年來我一直尊稱這位前輩為老師，每每跟他談完話，苦悶心情就會好一點。」

該位被程世嘉稱為老師的就是簡立峰，「認識了15年之後，這位老師也不再只是我的老師，而是成為整個iKala的老師，繼續引導我們航行的方向。」程世嘉說。簡立峰在加入iKala董事會後，將協助iKala加速國際拓展的腳步。

iKala在新聞稿中提道：「隨著亞洲跨境社交商務的迅速發展，iKala的目標是在這個領域提供更多開拓性的AI商務服務。」

責任編輯：蕭閔云