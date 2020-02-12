武漢肺炎疫情持續擴大，總部位於杭州的阿里巴巴已經開始實行遠距辦公。同時，也祭出4招，要用科技的力量對抗疫情。

武漢肺炎（新型冠狀病毒）的疫情持續擴大中。中國電商龍頭阿里巴巴總部所在的杭州，已於2月4日宣布封城，位於中國的阿里巴巴工作同仁，也皆已開始實行遠距行動辦公。

不過，阿里巴巴經濟體旗下的菜鳥物流、生鮮電商盒馬，依然全線動員，忙著全球採購、物流運輸，全力保障在特殊時期時中國各類民生用品需求。

阿里巴巴雖未公開盒馬鮮生銷售的具體變化，但在一份聲明中提到，線上訂單數大幅增長，他們因此增加北京、上海、廣州的蔬菜供應。 阿里足跡

另外，阿里巴巴也發布了4大措施，要用科技的力量幫助中國度過難關。

幫助中國對抗武漢肺炎疫情，阿里巴巴出4招

面對目前中國的疫情，「作為企業，我們要『一邊防疫，一邊生產』，在做好防疫的基礎上，有序、有效地想辦法恢復生產，」阿里雲智能市場營銷與公共事務部總經理劉湘雯這樣說。

她進一步指出，「科技對抗疫情」是阿里雲在這次新型冠狀病毒肺炎疫情防控中的主線。她同時指出了4個目前阿里雲以科技幫助疫情的案例：

1. 達摩院開發AI演算法，加快疑似病例分析時間

阿里巴巴旗下的研究單位阿里達摩院，已經與浙江疾控中心展開合作，開發出「智慧化全基因組診斷和分析系統」。

這套系統使用了達摩院研發的人工智慧（AI）演算法，可將原來需要數小時來判斷的疑似病例基因分析縮短至半小時，而且可以能精準檢測出病毒的變異情況。而且符合資安需求，適合規模化運作到省級疾控中心和疫情嚴重的市級疾控中心。

達摩院已經與浙江疾控中心展開合作，開發出「智慧化全基因組診斷和分析系統」。 程倚華攝影

2. 阿里雲技術支援疫苗開發

阿里雲提供了大規模的運算能量、深度學習演算法，同時降低了專用軟體的使用成本，來協助研究機構開發武漢肺炎疫苗與特效藥。

「研發新冠病毒疫苗及特效藥時，在病毒來源分析、病毒結構通知、尋找病毒蛋白質實效的小分子及疫苗安全性試驗等方面，需要強大高性能運算和高通量計算能力，」劉湘雯說。

3. 協助政府部門建立疫情管理系統

目前，阿里雲也已經開始與浙江、河南等20個省市不同級別政府部門合作，建立疫情管理系統。

這些系統包括發燒門診訊息管理系統、流動人群管理系統，也能夠用來回溯確診病患過去曾到過的地點與時間，對疫情防控提供即時的反饋。

4. 釘釘開放千萬企業免費用，讓遠距辦公更順暢

另外，阿里巴巴也開放了旗下的辦公室通訊系統釘釘，讓1千萬間企業、組織免費使用「在家辦公」。阿里巴巴表示，截至目前，已經有超過6百萬間企業組織使用這項服務。

同時，釘釘也聯合影音平台優酷，發起「在家上課」計劃，目前已有廣東、河南、山西、山東等20多個省份的中小學校加入這個計劃，遠端在家上課。

責任編輯：蕭閔云