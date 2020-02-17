台灣收單機構多達31家，唯一一家外籍的收單行環匯，不發行信用卡、價格也比同業貴，市占率卻位居前五大，它靠什麼贏呢？

每次刷卡拿到簽單後，你曾注意過商家配合的收單機構是誰嗎？

在每一筆刷卡交易的背後，都需要有個「收單機構」，負責處理商戶的授權請求才能順利完成交易。事實上在台灣有註冊的收單機構就多達31家，競爭相當激烈，來自美國的環匯（Global Payments）是目前唯一一家外籍收單行。

特別的是，環匯不發行信用卡，卻成功拿下台北市95%的星級飯店，以及快時尚服飾、食物外送業者等跨國品牌客戶，過往風格低調的環匯，如何站穩台灣市場？

台灣唯一外籍收單行，環匯靠跨國資源整合突圍

在台灣，收單機構通常就是銀行，策略上靠著發行信用卡產品來補貼收單服務，但其實只要透過申請，就算不是銀行也能提供服務，像是本土的聯合信用卡處理中心（銀行合資成立的財團法人），以及台灣唯一的外籍收單行環匯。

收單機構會提供刷卡機（或線上刷卡服務）給商家，要負責處理刷卡交易的帳單結算、授權請求，透過交易能掌握商家的營業數據，配合的商店越多、越廣，就能從中獲利，一般在刷卡簽單的頂部會顯示該筆教交易收單行的名稱。

環匯特別之處在於，是少數只提供信用卡收單業務的公司，主要營收來自POS 終端、商家的交易服務費。一般銀行的業務主力並非收單，還能同時提供帳戶服務、貸款、員工薪水轉帳等其他服務獲利。

在市場高度競爭的情況下，環滙目前在全球、台灣市場的收單都位居前五大市占，合作通路包括台北市95%的星級飯店、科技零售品牌、快時尚服飾、食物外送業者等，在市場高度競爭下，環滙勝出的關鍵在哪裡？

「環匯的強項在於跨國資源整合。」環匯大中華區資深副總裁傅學元表示。 蔡仁譯攝影

「 環匯的強項在於跨國資源整合 。」環匯大中華區資深副總裁傅學元指出，支付產業與各市場的法規、文化息息相關，尤其當跨國品牌進入一個新市場時，需要考慮、解決的事情非常多，環匯擅長解決各種場景的支付需求。

除了線下刷卡，也能幫助商家建置線上刷卡系統、App內支付、定期扣款、分期付款以及串接各地區的行動支付品牌，提供比一般銀行更全面的協助，「如果客戶的需求是環匯內部資源無法滿足，也會透過外部合作的方式提供客戶服務。」正因為如此，環匯的客戶大多是跨國大型品牌。

線下占比高達8成，下一步衝刺線上通路

少了其他金融業務支撐營收，環匯勢必要持續拿出新的解決方案來吸引客戶。舉例來說，為了方便外籍消費者，環匯是台灣最早引進動態貨幣轉換（Dynamic currency conversion，DCC）技術的收單行，這項功能能在外籍旅客刷卡交易時，依照個人需求，選擇使用外幣或新台幣交易扣款。

環匯是台灣最早引進動態貨幣轉換（Dynamic currency conversion，DCC）技術的收單行。 蔡仁譯攝影

另外，像是精品業者如果有限量商品要販售給VIP客戶，因為商品數量稀少、定價特殊，環匯可以將交易內容做成一個連結，讓商家用email寄給客戶，不用親自到專櫃，消費者點開連結就能刷卡完成付款。

為因應多元付款方式，環匯推出新一代刷卡機「Smart POS」，除了可以支援磁條、晶片、感應式信用卡交易，也能串接行動支付，機台上的鏡頭能直接掃描付款QR Code，將市面上所有非現金支付方式，都整合到一台機器上。

「接下來的趨勢是整合商務。」傅學元表示，Smart POS本身採用Android作業系統是一個開放平台，像是一台智慧型手機，可以安裝各種第三方App。舉例來說，餐廳業者可以將數位點餐系統安裝在Smart POS上，一來店員只需要拿一台機器，就可以同時做到點餐、桌邊買單。

新一代刷卡機「Smart POS」，除了可以支援磁條、晶片、感應式信用卡交易，也能串接行動支付。 蔡仁譯攝影

目前在台灣，環匯仍是以經營線下通路為大宗，以2019年整體交易量（total transaction volume）來說，線下商戶貢獻占比達84.41%，線上商戶貢獻占比仍偏低，只有15.59%，傅學元表示，今年在台灣市場的重點，將會全力衝刺線上通路的占比。

策略上，將鎖定拓展大型企業的電子商務收單服務，像是境外貿易、線上訂閱服務、美食外送、新創服務等產業，也會擴大跟不同網關（Payment Gateway）結合，例如組織、本地網關、支付服務商 （例如應用程式、電子發票等等）來擴大通路管道。

責任編輯：陳映璇