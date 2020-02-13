近期一份研究報告估計，Apple Pay將在2025年占據全球10%信用卡交易份額，可望為蘋果創造數十億美元「被動收入」。

蘋果行動支付服務Apple Pay正持續席捲行動支付市場，金融研究公司Bernstein Research一份研究顯示，Apple Pay占據全球5%的信用卡交易份額，預計2025年時將成長至10%，代表屆時全球每10次刷卡交易，就有1次是利用Apple Pay付款。

Apple Pay成長速度、交易量超越PayPal，Apple Card功不可沒

為避免將雞蛋全放在iPhone這個籃子裡，蘋果從去年開始大力側重拓展服務項目，Apple Pay便是其中之一。蘋果1月底發布的財報中，服務項目總營收達127億美元，同比增長17%，是當前僅次於iPhone的營收來源。

雖然蘋果未透露Apple Pay的營收占比，不過執行長庫克透露，Apple Pay的營收與交易量相比前年同期成長超過1倍，年交易量達到150億次。

去年10月底時，庫克曾聲稱Apple Pay不單營收與交易量1倍，更在交易量上超越PayPal，同時成長幅度達到4倍之多。

Apple Pay過去半年的活躍，蘋果去年8月推出的Apple Card很可能是幕後功臣之一。Apple Card是蘋果攜手高盛、萬事達卡推出的信用卡服務， 必須與iPhone綁定使用，若透過Apple Pay付款則能享有2%現金回饋 。

蘋果去年8月推出的Apple Card被高盛稱為「史上最成功」的信用卡發行，對Apple Pay的成長可能有相當程度的助益。 Apple

雖然Apple Card暫時僅於美國提供服務，其表現依舊不容忽視，Apple Card推出後的第一次財報會議中，高盛便透露他們已為蘋果用戶發出100億美元的信用額度，宣稱這是「有史以來最成功的信用卡發行」。

蘋果方面表示，美國高達70%店家支援Apple Pay付款，在澳洲等國家比例高達99%，是一項非常普及便利的服務，結合前述的現金回饋，可以合理地說，Apple Card的交易量大多集中於Apple Pay身上。

另外，蘋果去年還替Apple Pay新增支援NFC標籤等功能，種種舉動都有助於促進Apple Pay的使用頻率增長。

Apple Pay可望貢獻數十億美元「被動收入」

雖然5%、10%聽起來並非是很大的數字，仍舊是龐大的潛在商機。根據外媒《9to5mac》的評論分析，蘋果從每筆交易中抽成0.15%的費用，美聯儲支付研究顯示，2018年全美國信用卡交易額達到7.08兆美元，若Apple Pay占據其中5%，則可在當年創造約5.25億美元的收入。

進一步推估，該報告提到信用卡交易金額在2015至2018年間，以8.6%的幅度持續上升，假設以這個比例估算未來幾年的成長，2025年時交易金額將突破12兆美元，Apple Pay每年將可從中獲得約18億美元營收，而這單純只計算美國而已。

實際情況是人們使用現金交易的比例越來越低，信用卡、行動支付等無現金支付的使用比例正逐漸攀升，未來幾年的成長速度只會比預測的更為快速。加上目前Apple Card只有在美國地區推出，一旦蘋果在更多國家推出服務，勢必將再次帶動Apple Pay的使用成長。

研究認為，Apple Pay將在2025年占據10%信用卡交易份額，並成為PayPal長期的競爭對手。 OlegDoroshin via shutterstock_

《富比士》形容，這就像為蘋果創造數十億美元，相當於新台幣300億元的被動收入，實際費工處理交易的仍是萬事達卡、高盛等金融機構，蘋果只須提供一些軟硬體。

Bernstein在報告中提到，他們認為蘋果將成為PayPal長期的競爭對手，甚至有可能顛覆過往的支付生態系統。

無獨有偶，近期也有另一份估算Apple Pay未來表現的報告出爐。研究公司Juniper Research估計，Apple Pay總交易額將在2024年達到6,860億美元，占據OEM支付市場的52%。OEM支付是指Google Pay、Apple Pay、Samsung Pay等由設備廠商提供的支付服務。

隨著Apple Pay在市場上影響力漸增，蘋果部份作法也開始受到各國監管單位關注，例如限制iPhone NFC功能不開放其他支付業者使用。縱然歐盟暫時認為沒有壟斷市場的疑慮，當Apple Pay遠比現在壯大時，政府的答案可能會有所不同。

資料來源：Quartz、Forbes、9to5mac、Federal Reserve

責任編輯：陳映璇