foodpanda想維持台灣外送平台龍頭地位，如何化解與外送員的爭議，將是接下來最重要的一步。

foodpanda外送員接單薪資爭議未解，今（12）日又有約160名外送員騎車上街，從敦化南路的平台總部出發，一路以40公里速度騎車至民善路的營運處，希望營運高層能親自出面溝通，並強調像這樣的「安全送餐運動」，2月份會不定期繼續發動，若導致送餐速度變慢，請消費者見諒。

熊貓外送員向平台高層喊話，拒絕片面更改薪資制度

超過百名foodpanda外送員趕來參加「安全送餐」遊行，希望能引起平台重視。 吳元熙攝影

過去每接一張訂單，foodpanda外送員會有70元的接單費，不過自去年12月起，平台調整了薪資與獎金制度，接單費用改為55至60元不等，引發外送員反彈。

台北市美食外送司機產業工會籌備處發起人陳泓瑞表示，公司雖然推出了改善錢包制度（外送員收取現金可即時沖銷），但仍是關門片面討論決定修改事項，呼籲平台應該建立更直接的溝通管道。

台北市美食外送司機產業工會籌備處發起人陳泓瑞（中）強調，希望平台不要用個別約談的方式與外送員溝通，應該與籌備中的工會坐下來討論，一起達成共識。 吳元熙攝影

律師陳又新認為，foodpanda對於「承攬」與「僱傭」的態度過於模稜兩可，如果按照勞動主管機關認定，他們屬於僱傭制，當外送員有薪資疑慮時，就應該啟動勞資糾紛調解，且不能片面修改薪資條件；若屬於承攬制，平台則不該設計讓「拒單率」影響薪資計算方式，「目前方式是在玩兩面手法。」

一名外送員表示，foodpanda外送員有太多小團體，過去訴求不同、不夠團結，各自有自己的主張，即便表達訴求，聲音也不夠大，希望在台北市美食外送司機產業工會通過審核後，可以跟平台有更好的溝通管道。

對此，foodpanda發聲明回應：「正積極蒐集外送夥伴的意見，並持續優化制度與報酬結構。制度更新包含新增拒單功能、建立即時沖銷系統等，讓外送夥伴更彈性、自主的提供服務。二月亦透過多元的獎勵制度優化整體報酬，包含新增里程獎勵與特定時段加給等獎金制度。」

他們也強調，「外送夥伴的所有訴求，將於後續委員會時與代表人面對面溝通，其他外送夥伴的想法透過現有管道都可傳遞。」

農曆年期間，foodpanda為了鼓勵外送員上線接單，推出一系列抽獎與薪資獎勵措施，不過在社群媒體上仍有外送員留言表達不滿。近來，亦出現部分餐廳擔心外送員拒單，會等到外送員抵達再開始製作餐點，導致雙方發生衝突。

對foodpanda而言，如何快速和外送員達成共識，找回品牌信任感，將是2020年最重要課題。

責任編輯：蕭閔云