Google人資長艾琳·諾頓宣布辭職，並將規劃轉任Alphabet其他職務。而在她的任期內，Google多次爆出高層與基層員工的摩擦。

Google人資長艾琳·諾頓（Eileen Naughton）宣布將辭去人資長一職，並將規劃轉任Alphabet其他職務。

Google人資長艾琳·諾頓（Eileen Naughton）宣布即將辭去現在的職務，並移居紐約，轉任Alphabet其他職務。 Google

諾頓在2006年加入Google，並在2016年起擔任人力管理部門副總裁以來，Google員工人數已增加了7萬多名員工，由於諾頓數度因高管性騷擾或涉及內部訊息外洩等敏感人事案的處理不善，無法被員工所接受，致使員工對企業的不滿與日俱增。

在諾頓擔任人資主管期間，最嚴重也是最知名的勞資紛爭，莫過於2018 年11月引發全球超過2萬名Google員工發動大規模罷工運動「＃Googlewalkout」，以抗議Google對高層性騷擾的行為保持沉默，甚至還給予豐厚的離職金，其中一位就是有著Android之父的安迪·魯賓（Andy Rubin）。

甚至有Alphabet股東對董事會提出告訴，認為Google創辦人拉里·佩奇（Larry Page）和謝爾蓋·布林（Sergey Brin）、Google執行長桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）、法務長大維·德拉蒙德（David Drummond），提供魯賓9千萬美元離職補償並掩蓋魯賓的行爲，同時也保護其他高管免受性騷擾指控的影響，遭指決策違背Google所並持的原則。

雖然最後由皮蔡出面道歉並宣布企業內部處理性騷擾的相應措施，但抗議運動的兩位女性員工仍表示在罷工後遭受降職等不公平的對待，最後以辭職表達不滿。

此外，近年來Google部分商業決策也不被員工認同，包括2018年Google針對中國市場打造可被審查的搜尋引擎「蜻蜓計畫（Project Dragonfly）」訊息外流之後，被認為是看準中國市場可觀的收入。

同年，因Google參加美國國防部主導的Project Maven計畫，而遭3千多位的Google員工連署要求退出，並希望Google永不參與「戰爭技術」開發。顯然一直高唱「不作惡（Don't be evil）」的Google，在面臨龐大的市場利益及前沿技術開發機會時，其道德與信念與部分員工已經不在一條線上。

然而，人資主管最重要的工作之一，就是充分與員工溝通企業文化理念，並且讓員工能了解企業的決策方向，以及發展目標等等。

隨著近年員工一次次大動作反對公司決策，是諾頓不了解員工的想法，抑或是員工不了解企業理念，目前還是不得而知，但可以確定的是以目前Google內部溝通的方式，並無法處理員工的不滿情緒。

隨著Google兩位創辦人引退，法務長德拉蒙德於1月退休，掌握Alphabet與Google大權的皮蔡，是否能讓Google向來引以為傲且不讓步的企業原則再度響亮，並擺脫大企業的包袱，讓Google再度擁抱自由、開放、透明溝通的企業文化，是皮蔡接下來的重要課題。

Google創辦人佩奇與布林已宣布，分別辭去Alphabet執行長及總裁的職位，並交由Google執行長皮蔡兼任Alphabet執行長一職。（圖為佩奇） Google官網

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Forbes、CNBC、The Verge