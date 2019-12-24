波音公司宣布執行長米倫伯格遭到撤換，明年1月13日正式生效，將由現任董事會成員卡爾洪接任。這項人事命令，能帶領波音走出737 MAX危機嗎？

曾經是世界上最受歡迎單走道客機的737 MAX，卻在連續兩起空難中，奪走346條人命，甚至危及整條「波音產業鏈」，讓歐洲勁敵空中巴士（Airbus）蠶食鯨吞市場。

事件發生以來，波音因為軟體設計瑕疵無法修復，本月初宣布全面停產737 MAX。距離第一起空難發生至今，已經超過一年時間，波音高層始終無法搞定這場危機，就在聖誕節前夕，波音公司宣布執行長米倫伯格（Dennis A. Muilenburg ）遭到撤換，2020年1月13日正式生效，將由現任董事會成員卡爾洪（David L. Calhoun）接任。

這項人事命令，真能帶領波音，走出這場創業103年以來最嚴峻的危機嗎？

只向利潤看齊，公司文化種下悲劇惡果

今年三月以來，波音股價已經下跌超過20%、損失超過90億美元（約2,700億新台幣），執行長米倫伯格（Dennis A. Muilenburg）因為無法解決737 MAX的爛攤子，在本周正式遭到撤換。

回顧2019年，波音公司整體表現深受737 Max影響，在這份人事異動聲明中，波音表示，為了恢復各界對於公司的信心，以及加強組織內部溝通與透明度，期待透過調整高層人事撥亂反正，公司仍對於737 MAX重返服務，充滿信心。

過去一年，執行長米倫伯格（Dennis A. Muilenburg）承受各界許多的指責，他是這整起災難中，萬夫所指的關鍵人物。若要探究波音這場災難，跟波音長期控制營運成本的內部文化，脫離不了關係。

波音執行長米倫伯格（Dennis A. Muilenburg ）因為無法解決737 MAX的爛攤子，在本周正式遭到撤換。 shutterstock

737MAX這款機型，是在上一任執行長詹姆斯·麥克納尼（James McNerney）任內打造的產品，來自通用資本（GE Capital）的他擁有深厚金融背景，是第一位沒有航空製造業背景的執行長，非常知道如何幫公司賺錢，在2005年就任時，波音的銷售淨利潤不到5%，在他的帶領下，讓波音的投資收益率從20%提升到50%，股價也穩定上漲。

麥克納尼的目標：股東利潤最大化，這樣的文化就成為管理者與第一線工程師，在工作上依循的準則。

為維持公司營運績效，波音開始竭盡所能節省成本開支，《彭博社》曾在報導中指出，波音把737 Max的軟體系統，以時薪9美元，外包給印度工程師，負責軟體開發、測試。波音高層認為，自己已經是一家上百年歷史的飛機製造商，多數產品都已經成熟，不需要大量資深工程師，從2013年起，便陸續裁撤美國數千名工程師與技術人員，以此控制公司營運成本。

波音的競爭對手空中巴士（Airbus），在2010年推出新世代單走道客機A320Neo，採用節能引擎Leap，因為良好的燃油效率，成為許多航空公司購機首選，就連將開航的星宇航空，也採用同系列的客機A321neo。（張國煒為何說A321neo是正確選擇，從波音財報看K董決策）

新世代單走道客機A320Neo，因為良好的燃油效率，成為許多航空公司購機首選，就連將開航的星宇航空，也是採用同系列的客機A321neo。 星宇航空

波音當時為了不錯失市場機會、節省開發成本，麥克納尼決定用舊的737機型設計，直接搭配Leap引擎推出產品，但這當中有個大問題，舊的737機型並不完全適合Leap引擎。《彭博社》認為，種種節省成本的作法，都讓波音在研發飛機時，無法貼近實際需求。

宣布無限期停產737 MAX，波音產業鏈陷入危機

波音737是一款非常受業界喜愛的單走道客機，是波音專為中短途航程設計的產品，737 MAX則是737家族的第四代機種，擁有高燃油效率、高載客彈性等特色，推出以來更成為公司金雞母，截至今年11月，訂單超過4,500架，生產線排程一路排到2026年，是波音力推的新世代機種。

波音當時為了不錯失市場機會、節省開發成本，麥克納尼決定用舊的737機型設計，直接搭配Leap引擎推出產品。 shutterstock

不過從去年（2018）10月開始，印尼獅子航空（Lion Air）、衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）的737 MAX相繼發生事故，導致346人不幸喪生，這款機型從今年三月起全球停飛，鑑識人員指出，事故的發生與「攻角感測器」、「自動防失速系統」的設計瑕疵拖不了關係。

這兩起致命空難，引爆「波音產業鏈」空前危機。

飛機生產需要時間較長，位於西雅圖南部的波音倫頓（Renton）工廠，累積訂單已經排到2026年，因為波音內部遲遲無法解決問題，攸關人命安全，航空公司不是選擇自主停飛，就是取消737 MAX訂單，工廠累積大量無法交機的飛機，《數位時代》今年四月實地走訪波音倫頓（Renton）工廠時，已經能看見許多等待塗裝的737 MAX客機停在機坪上，生意更被競爭對手同類型客機A320Neo機型搶走。

《數位時代》今年四月實地走訪波音倫頓（Renton）工廠時，已經能看見許多等待塗裝的737 MAX客機停在機坪上。 高敬原攝影

眼看著737 MAX問題遲遲無法修復，日前美國聯邦航空管理局 （FAA）對外表示，2020年不會核准復飛。這個月初，波音董事會做出決議，將從明年一月起，無限期暫停生產 737 MAX 系列客機。國際信用評級機構穆迪（Moodys）認為，停產的決定將造成波音重大損失以及長期風險，隨即將波音的信用等級，從「A2」調降至「A3」。

波音目前在全球約有15萬名員工，光是去年整年的營收就高達1,011億美元（約3兆元新台幣），支撐飛機生產的全球供應商，更是超過600個，停工的決定不只影響波音本身，更牽動整條「波音產業鏈」無數的家庭生計。

波音強調，生產線停工只是過渡時期作法，737 MAX生產線上的1萬2,000名員工，不會放無薪假，更不會被資遣。

波音目前在全球約有15萬名員工，光是去年整年的營收就高達1,011億美元（約3兆元新台幣），支撐飛機生產的全球供應商，更是超過600個。 高敬原攝影

民航機生產商的任何決定，都關乎成千上萬的人命，過度追求企業利潤，反而忽略最基本的細節，種種過度節省開支的策略，都是種下737 Max悲劇，以及波音創業103年以來空前危機的惡果。《彭博社》評論，被撤換的執行長米倫伯格當然有必須負的責任，但更像是企業文化缺陷中的代罪羔羊。

新接任的卡爾洪（David L. Calhoun），過去曾擔任公司董事長達10年的時間，是管理階層中的老面孔，他是否能大力改革波音，外界都在看。

參考資料：Bloomberg、Boeing、CNBC

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責任編輯：陳映璇