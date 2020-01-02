2019年，空中巴士繳出交機量863架的亮眼成績，在睽違8年擊敗波音重返最大民航機製造商的同時，更一舉打破業界歷史年交機量紀錄。

近年來，美國波音公司一直坐擁全球民航機市場龍頭的寶座，然而737 Max事故頻傳與全面禁飛的影響，在2019年給予了競爭對手可趁之機。今年歐洲空中巴士成功逆轉情勢，睽違8年再度獲得全球最大飛機製造商的頭銜。

攤開交機數、訂單量，空巴皆大勝波音

根據《路透社》報導，消息人士指出，空中巴士今年總計交機數達863架，突破往年的紀錄；相對地，被737 Max陰影壟罩的波音，2019年交機數很可能還不到一半。

若從雙方各自在官網上公布的資訊來看，2019年1月11月間，空中巴士交機數達725架，而波音僅交付了345架飛機，甚至不到一半，兩者差距可說相當大。

空中巴士2019年交機量大勝波音，更一舉締造業界最高年度產量的紀錄。 Shutterstock

由於交機時企業會獲得出售一架飛機大部分的利潤，因此投資者格外關注年底的航空業者的交機狀況。

另外，空中巴士勝過波音的也不只有交機數量，2019年兩者獲得的訂單數更是懸殊，截至11月30日，空中巴士一共獲得了718份訂單，而由於737 Max客戶大舉退訂，波音同期淨訂單為-84筆。

無論從交機數或者訂單數來看，毫無疑問空中巴士從今年與波音的競爭中大獲全勝。

737Max全面禁飛，帶來百歲波音最艱困的一年

2019年，無疑是波音成立百年來異常艱苦的一年。旗下客機737 Max曾是世界上最受歡迎的單走道飛機，但卻在不到半年的時間內，連續發生兩起空難，奪走346條人命。

這兩起致命事件，不僅讓737 Max從3月開始全面禁飛，由於囤積的飛機太多，波音更於12月中宣佈2020年將停止生產這架事故頻傳的客機。另外，執行長米倫伯格（Dennis A. Muilenburg ）也在聖誕節前夕遭公司開鍘，將於2020年1月13日離職下台。

由於2018年開始的兩起致命事故，波音737Max於2019年3月開始無限期停飛。 shutterstock

過去波音737系列客機在全球大受歡迎，截至11月底的資料顯示，累積訂單達4,591架，這個數字占全體機型訂單的8成以上，由此可見737 Max遭到禁飛對波音的影響究竟有多大。與2019年3月初的高峰相比，現在波音股價下滑超過25%。

改變產品組合，空中巴士贏得更多訂單

雖然波音遭遇的難關，的確給予了空中巴士機會，但從突破往年交機數的成果來看，他們可並非坐享其成。863這個數字，不僅突破空中巴士自身過往的產量，甚至比波音歷年的交機數還要高，打破了整個行業的紀錄。

2019年2月時，空中巴士宣布巨無霸客機A380停產，隨著主要客戶阿聯酋大幅縮減訂單數，他們也預計A380的生產至2021年便會全面停止，並中斷任何A380衍生機型的開發。

這使得A380的訂單轉移到了其他造價較低、生產較快的客機上，好比說阿聯酋取消了39架A380後，便分別下訂了40架A330-900及30架A350-900；11月舉辦的杜拜航空展上，更訂購了50架A350-900XWB。

空中巴士近3年從航太業者龐巴迪接手的A220系列客機，也成功為他們打開中小型支線客機的市場，11月底時，空中巴士才宣布第100架A220落成。這架飛機已在市場上愈來愈受到航空業者青睞。

前幾年接手的A220，成功為空中巴士打入中小型支線客機市場。 Airbus

值得一提的是，2019年新發表的A321XLR也大受歡迎，這是一款著重長程飛行的客機，航程比A321高出2,000公里以上。12月下旬，空中巴士報告這架新機型推出半年來，已獲得超過450份訂單。

雖然打破紀錄，這一年空中巴士在生產上也遭遇了一些難題。A321neo複雜的客艙配置，導致機型生產的延宕，《路透社》指出，往年空中巴士的工廠在聖誕節前夕就會停工，但2019年卻持續生產至31日下午為止。

至於在2019年失勢的波音，能否重返擂台或許全看何時能生出新一代機型取代停產的737Max，目前研發中的777X可能有機會擔當這一重責大任，波音預計2020年便會正式交機營運。（張國煒開回星宇新機了！為何說A321neo是正確選擇？）

責任編輯：林美欣

資料來源：Reuter、Simple Flying、波音、空中巴士