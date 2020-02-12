三星今凌晨發表了第二支摺疊手機Galaxy Z Flip，在此之前，為摺疊世代鳴第一槍的Galaxy Fold，走過多少曲折，為三星這條新路試錯多少？

「不用懷疑，這絕對是2019年最有趣的一支手機！」被稱為地表最優秀科技評論員的YouTuber──Marques Brownlee，手上拿著三星Galaxy Fold，在他〈2019智慧型手機評選〉（Smartphone Awards 2019!）的影片中說道。

被YouTuber評為最有趣的手機，卻傳出「災情」

在拚外型、拚鏡頭、拚5G，每一支手機都大同小異，消費者換機意願愈來愈低的時代，這一款特殊的產品在2019年2月呱呱墜地，開啟了智慧型摺疊手機的元年，即便在美國定價就高達1,980美元（約6萬元新台幣），再次飆破手機的價格天花板，但「螢幕可摺疊」的設計，仍給了消費者帶來新的刺激、躍躍欲試。

但時間推移到2019年4月，在Galaxy Fold上市前夕，搶先實測的國外媒體，卻陸續傳出意想不到的「災情」，問題全都在最關鍵卻也最脆弱的「摺疊螢幕」及「鉸鏈」上。

Galaxy Fold上市前夕，媒體率先試用後傳出災情的其一關鍵問題，就在折疊處的「鉸鏈」上。 蔡仁譯攝影

像是屬於機體一部分的螢幕薄膜被誤撕、鉸鏈下方有異物進入機身⋯⋯等等，不僅讓三星的上市計畫緊急煞車，也讓大眾對智慧型摺疊手機的可行性打上問號。

三星捲土重來後，做了什麼事？

但三星並沒有放棄，在歷時半年後Galaxy Fold終於捲土重來，也在今年1月於台灣正式推出，當然，這次是「有備而來」。

除了把螢幕上的薄膜，設計改為延伸至螢幕邊框內，讓用戶想撕都撕不下來，還在鉸鏈的上下方，各安置了一個T型卡槽卡死，杜絕任何異物侵入機身的可能，這下Galaxy Fold終於從「概念產品」，轉為真正可販售的智慧型手機。

「我喜歡它的概念，也喜歡它的冒險精神。」 即便歷經了幾番曲折，Marques Brownlee仍把它評為「2019年度最佳設計手機」。

所謂萬事起頭難，在2019年，摺疊手機的研發技術還不能讓Galaxy Fold大批量產，三星行動通訊事業部前總裁高東真先前曾表示，Galaxy Fold今年產出數量約100萬支；如今，高東真在剛落幕的2020年CES美國消費性電子展上，首次對外透露實際的銷售成績：40萬至50萬支──即便上市延期大半年、一支手機售價抵過2支iPhone 11 Pro，表現仍可圈可點。

兩摺、三摺手機的未來，如何？

但是，智慧型摺疊手機的殺手級應用究竟是什麼，還不得而知。

在「大哥大」的時代，摺疊手機存在的目的，是為了好收納、好攜帶，但在人人都已習慣大螢幕的現在，好收納是消費者真正需要的訴求嗎？

隨著三星、華為、Motorola等手機品牌，都在2019年推出了不同設計的智慧型摺疊手機，這一款後起之秀的產品，在2020年也將走向下一個階段，除了新鮮感之外，手機廠商或許該給消費者更明確清晰的產品定位。

隨著三星2月有望發表第二代的新Galaxy Fold，TCL也推出了一支售價有望不超過1,500美元（約4萬5,000元新台幣）的摺疊機，2020年的產品價格會更親民，讓人人都有機會入場。

根據市調機構IHS預測，到了2025年，可摺疊面板預計出貨量達5,000萬台；說不定再過10年後，智慧型摺疊手機已成為我們口袋中的基本配備，不只一摺、還能兩摺，甚至是三摺呢？

責任編輯：蕭閔云