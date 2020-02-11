聯發科宣佈撤展2020 MWC，但武漢肺炎對聯發科帶來更大的影響，打亂了5G的佈局。

繼LG、愛立信（Ericsson）、NVIDIA、AWS、Sony和Intel等國際大廠，為了避開武漢肺炎（新型冠狀病毒）帶來的風險，紛紛取消參加2020 MWC後，台灣晶片大廠聯發科(MTK)也跟上這波「撤展潮」。

聯發科官方聲明： 聯發科技一直密切注意新型冠狀病毒的發展，經過內部審慎評估後，為顧及員工及客戶夥伴們的健康與安全考量，聯發科技將不參與本屆在西班牙巴賽隆納舉行的 MWC大會，將透過其他方式，分享我們在5G最新技術上的突破成果。

在武漢肺炎爆發前，聯發科備受看好，憑著一顆5G SoC「天璣1000」成功躍升5G晶片前段班，追上高通的腳步；緊接著在今年1月再發表第二顆定位中階的5G SoC「天璣800」，準備吃下更大的中國市場，隨著通訊產業的國際盛會MWC即將來到，也讓人期待聯發科還會端出什麼新菜色？

但是，一場武漢肺炎，不僅讓以中國市場為大宗的聯發科打亂了計畫，也讓2020年第1季的財務預測，埋下一顆不定種子。

武漢肺炎影響雖「可控」，聯發科仍下修2020年第1季財報

「展望2020年第一季，新型冠狀病毒事件仍在發展中，基於現階段已知的訊息，我們認為雖然短期需求會存在不確定性，但對全年業務的潛在影響，應該在可控制的範圍內，」聯發科執行長蔡力行在2019年第4季法說會上說道。

雖說如此，武漢肺炎從1月底開始爆發蔓延，何時能平息仍不得而知。聯發科因此也下修2020年第1季的財務預測，可能將有「雙位數衰退」，營收預估在550億～602億間，與前一季相比約下降7%～15%。

「就第一季來說，中國手機終端市場，可能是受到影響最大的地區，但我們的市場不只在中國，仍有其他的海外業務，」蔡力行解釋道。

天璣1000是聯發科第一款5G SoC。 聯發科

綜觀聯發科2020年的5G產品線，「天璣1000」現已出貨，已有手機大廠採用並開始販售，OPPO旗下5G手機Reno3就是其中之一，而「天璣800」將於今年第二季中下旬出貨，第三季將針對量更大的大眾市場推出5G新產品，毫米波產品則預計在明年才會問世。

蔡力行：要拿下5G晶片四成市占率

論5G手機，中國無疑是最大的市場、也是最大的智慧型手機單一市場，但隨著武漢肺炎爆發，大幅降低農曆新年的購機意願，只要疫情還在，消費力道肯定大不如前。

根據市調機構IDC最新預測，2020年第1季中國智慧型手機出貨量相較去年同期將下滑30%，儘管如此，聯發科仍樂觀預估，2020年全球5G出貨量將達1.7億～2億台，其中國市場就占1～1.2億台。

「聯發科與全球主要運營商，目前在5G互通性測試上緊密合作，2020年可以期待有搭載聯發科晶片的手機在中國大陸、南韓、歐洲與美國上市。」法說會上，蔡力行還是自信立下目標，希望可以在整體5G手機晶片市場，拿下40%的市占率。

責任編輯：陳映璇