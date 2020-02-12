只要真誠地在職場上與人交心，絕大部分溝通問題都會迎刃而解，甚至能進一步形成良好循環，大幅降低成員的離職率也並非空談。

筆者很幸運的，在24歲時遇見了志同道合的夥伴，一同創業。根據104人力銀行的《2019年人資F.B.I》報告指出，一般企業的離職率為16.5%，但是我的團隊成立三年以來，不僅離職率為零，而且營收目標每年翻倍。我認為其中最關鍵的原因之一就是「有效溝通」。

身為團隊主管，我認為「溝通」是最有趣也最有挑戰的事情了。團隊成員有著不一樣的個性、不同的專業，如何才能進行有效的溝通？而且，每次要溝通的事情不盡相同，有著不一樣的前因後果，因此每一次的溝通都是不一樣的挑戰。

今天想跟大家分享我最常用的三個心理學方法，這對我在工作上的溝通有很大的幫助。

第一個是傾聽（Listening）

這裡的傾聽指的是「積極地傾聽」，當對方在說他想說的話時，聽者不加以自己的看法及觀點，無評價地聽對方說他想說的話。不只是用耳朵要打開聽，也必須觀察對方的肢體語言，有效的傾聽可以讓對方感受到你「真的有在聽」。 畢竟幾乎所有人都喜歡說話勝過聆聽，其實很少人願意好好聽別人說話。

有位團隊成員常常會隨口噴出許多五花八門的點子，聽起來雖然荒謬居多，但多半我都會選擇傾聽，後來也挑選了幾個可嘗試的點子試試。因為他主動發起的號角，為產品帶入許多流量，後來團隊又複製同樣的模式到更多國家，最終讓海外用量成長了5倍以上。

第二個是自我揭露（Self discourse）

人與人之間的距離，存在著「心理距離」這樣的東西。會玩在一起的朋友，不見得就真的很熟很要好，端看你們之間有多少的自我揭露存在。而藉由漸進式揭露和自己有關的事情，讓對方也開始慢慢揭露自己，逐漸拉近彼此的關係。

當團隊有人陷入負面情緒時，我會選擇揭露一些關於我自己的故事，例如：「其實我以前也有過你這樣的經驗，那時候發生了什麼樣的事情，真的會覺得很無助」。透過這種方式，可以增加彼此的親密感。

第三個是同理心（Empathy）

也俗稱「換位思考」，就是理解他人的立場和感受，並站在他人的角度思考和處理問題。更具體的說，是在某個特定事件上，讓自己進入對方的角色，深入考量對方的生理、心理還有環境因素，體會對方的感受。

當團隊有成員情緒不穩、或是負面思考時，請試著多同理對方。即使你覺得沒什麼，也不要急著否定對方的情緒。建議你嘗試這個方法：正確地說出對方遭遇的事情，以及對方因為這件事情而產生的情緒，例如「被別的部門誤會，你心情一定很難受吧？」簡單的一句話，就是同理的開始。久而久之，你會發現大家都會願意和你說心裡話，和你吐露秘密。

以上的方法看起來像是描述如何和人交心，和團隊溝通有什麼關係呢？其實，當你真誠和對方交往時，你會發現，在職場上也可以交到許多朋友。同時你也會發現，職場上99%的溝通問題都會因此解決。同理心具有感染力，人們會自然感受到你的關心，進而也對你好，並且在組織內形成良好的循環。

在一個有愛的環境，大家會在乎彼此感受，摩擦、爭執會變得很少，多了體諒、同理，溝通自然就沒有障礙。Goodnight團隊成立三年多，離職率維持在零，即使在快速變動跟高壓之下，大家也能相互扶持。就算發生問題，也不會急著追究責任，而是盡全力一起解決。

責任編輯：陳建鈞

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