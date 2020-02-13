搶奪關鍵字搜尋排名，是編輯們的生死之戰，但要在內容大海中脫穎而出可不容易，本文介紹幾招必學方法，教你如何運用有限人力達成全方位無死角的內容行銷。

對內容行銷者來說，關鍵字搜尋的排序，往往決定了一篇文章的命運。但在數以千萬計的茫茫內容大海中，如何才能脫穎而出？在有限人力下，如何兼顧打擊面的廣度，是最大挑戰。

「那些東西（部落格原生內容）現在就是我們的根基，怎樣都不會垮掉。即使今天沒廣告預算，這些東西還是會賺錢。」就像我們家部落格總編輯陳韻婷所說，內容行銷不同於一次性的媒體購買，點點滴滴的付出都會被積累下來，然後帶來回報。當然，這段積累的過程並不容易。

相關從業人員都很清楚，與內容行銷休戚相關的搜尋引擎，是一個相當現實的戰場。關鍵字搜尋排序先後所造成的流量差距，經常不是一和二之間的距離，而是「有」與「無」的差別。 也因此，搶奪關鍵字排名，堪稱是各大內容編輯的生死之戰。

只是人力往往有限、關鍵字卻是無限的。內容產製的品質與廣度，應該如何兼顧？首先，在人力資源有限的情況下，勢必要有所取捨，而具備高打擊率的「熱門大字」，自然是首要任務。

不過可以想像，關鍵字愈熱門，想搶攻的競爭者也會愈多。在數以千萬計的內容大海之中，若要說有什麼突圍之道，我的答案是：「從使用者角度出發」。這句話看似老掉牙，卻是過去經驗帶給我們最真實的體會。以我們相當成功的「旅遊攻略文」來說，就是很好的成功實例。

用「太陽系」布局，搶攻熱門關鍵字

以友善使用者為出發點，為了幫消費者免去旅遊行程規劃過程中，需要多次分段搜尋的功夫，我們採取了類似「太陽系」的內容產製策略。舉例來說，要想搶攻「東京」這個關鍵字之前，我們會先以東京為核心去思考，如果今天這是一本旅遊書，應該要包含哪些內容大綱，然後再從這個大綱去開展，先寫出東京這個核心關鍵字周邊各個關聯主題內容，如晴空塔、富士山、迪士尼、東京交通等。

當這些周邊關聯連字都部署完畢之後，我們會再串起這些關鍵字，推出一篇彙整東京天氣、交通、飲食、景點到購物等所有資訊的旗艦版內容，讓消費者只要藉由這一篇文章，就可以快速找到所有去東京旅行需要的內容。而當消費者還想要更進一步深入了解每一個主題的細節時，只要透過這篇文章的連結，就可以導引至先前已經寫好，針對每一個東京關聯字所撰寫的獨立篇章。

除了這類目的地攻略文之外，近期我們還有一個相當成功的案例，就是為日本消費者設計的「令和二年請假攻略」。

「令和二年請假攻略」幫消費者把未來一年的排假功課都做好，是相當成功的行銷案例。 黃昭瑛提供

在這篇文章中，我們不只標示出一年當中，日本所有連假的時間，更針對不同天數的假期，給予不同目的地旅遊建議。以三至四天的短假期為例，就會列出飛行距離在三至四小時內，且當月氣候合宜，也有合適季節活動的目的地供參考。等於幫消費者把未來一年的排假功課都做好了。

不過從以上描述應該不難發現，要想做出友善消費者的內容，事先必須耗費非常多時間和精神做全盤策劃；而且因應不時變動的搜尋引擎演算法，以及各種外在因素變化，在文章發出後，後續往往還得持續監測，然後優化各篇文章。舉例來說，日本消費稅新制在10月上路，這時過去所有寫到相關內容的文章就得更新、修正。

此外，面對愈來愈激烈的市場競爭，自然不能妄想只靠一招走天下，因此我們也需要持續開發、實驗更多新策略和新內容架構。而上面提到的每一項工作，都非常消耗時間和人力，那麼我們還有心力顧及那些前10大、前20大以外的關鍵字嗎？

找外援顧流量，用AI抓住長尾關鍵字

對此，我的因應策略是「尋求外援」。如跨站內容交換，應該是很多部落格都會嘗試的一個方法，我們也不例外。除了這招以外，為了要跟上當紅話題的腳步，我也想出一個比較特別的機制，是因應本身業務有跨國市場需求，所以在日本、美國、歐洲等地，招募了許多海外駐站特派員。

這些海外駐站特派員在搶先抓住國際市場即時熱門關鍵字上，幫了很多忙。以先前東京開了一家寶可夢咖啡廳為例，我們本身很難為了單一家店，馬上飛到日本，但透過當地合作的特派員，很快就能取得第一手素材，並且也因為時間上的領先，更容易搶到SEO排名。

透過與海外特派員合作，能快速取得國外新聞的第一手素材，時間上的領先，更容易搶到SEO排名。 small1 via shutterstock

此外，還有一個幕後小幫手：AI。雖然目前所開發出來的AI小幫手只能寫出很簡單的文章、都戲稱那些內容就像是千篇一律的教科書。但AI有一點很大的優勢，就是不會疲累。所以當小編們無力顧及的那些長尾關鍵字時，都可以交由AI來幫忙。

實際上，在經過一段時間磨合後，AI確實幫我們掌握到許多過去因人力資源有限，不得不將優先次序往後推延，但卻有相當優異導流能力的關鍵字。

內容行銷這條路不容易，要想兼顧品質與廣度，更是挑戰。但親身經歷也告訴我們，這絕不是不可能的任務。

責任編輯：陳建鈞

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