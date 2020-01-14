品牌固然重要，但在制定行銷策略時只偏重一方，將會與消費者脫節。「品效合一」才是數位行銷時代的王道，究竟如何達到品效合一、又該如何洞察消費者的想法呢？

生活在當代的消費者，如果想要購買某項物品，不管是隨便看看也好，為了比價也好，亦或是認真地想調查市面上有哪些品牌、品項及功能符合其所需，拿起手機第一件事必然是「搜尋」。有趣的是，習慣戴上面具，對於廣告、行銷、問卷已有防備心的現代消費者，面對搜尋欄時卻會展現出無比誠實的一面。

顛覆過去可能收到消費者誇大或虛假回應的市場調查行銷研究，安布思沛提出了符合數位時代行銷需求的「智慧內容行銷」解決方案，結合了洞察消費者內心的「搜尋意圖研究」，搭配完整的「數位內容布局」，再輔以行之有年的「關鍵字優化SEO」，幫助品牌主在茫茫的搜尋大海中找到消費者真正的需求面向，進而挖掘出下一步的商機。

數位傳播時代，「品牌＋效果」可望有效同步

安布思沛強調，數位傳播時代，客戶做廣告時不能只看品牌、不看成效，反之亦然；「品牌＋效果」必須同步思考，而智慧內容行銷能帶來「品效合一」的成果，不會像過去一支電視廣告播到頭的年代，即使無法測知成效，也得播到合約結束為止。

舉例來說，曾有一國產電視品牌在製作廣告時，因主打產品為高畫質的專業旗艦機種電視，一開始便將對象鎖定為重視聲音、畫質、畫素的影音玩家，未料推出第一波廣告後的迴響不如預期，於是拜託安布思沛以搜尋意圖研究找出「到底誰是消費者？」

安布思沛指出，消費者對於單一產品在不同時間、不同使用情境、不同需求下會有不同的購買動機。搜尋「電視」時，消費者最重視的其實並非畫質、畫素，排在搜尋行為第一位的反而是「品牌」，彰顯出消費者對於國際品牌與國產品牌的需求不盡相同；第二則是如何搭配家庭空間的「尺寸」，接著是「價位」。

整合消費者在搜尋後進入品牌官網的瀏覽行為，還能歸類出兩大族群：一為需要電視娛樂的享受族群，一為重視護眼功能（照顧家人）及價錢的女性族群。

安布思沛表示，過去客戶較少注意女性族群，經過搜尋意圖研究後，意外找出停留率跟轉換率「雙高」的女性，之後安布思沛也針對影音玩家、娛樂享受、女性三大族群，提出三個不同的數位內容傳播切角，投放後更能即時比較不同族群間的廣告成效，隨客戶需求進行媒體優化調整，成功做到「品效合一」。

創意從消費者角度出發，完整數位內容布局

除了搜尋意圖研究，智慧內容行銷還需要完整的數位內容布局，從影音廣告、站內內容提供到站外網紅合作，顛覆品牌過去習慣「從產品出發」的單一行銷內容，改為「從消費者角度出發」的多元創意。安布思沛指出：「過去曾有官網已死的說法，現在官網回來了！官網不再是產品排排站，而是經營品牌很好的地方，官網更同時是內容平台、網購平台。」

我們觀察，過去廣告主容易遇上創意貧乏的難題，以美妝保養品牌來說，旗下可能就是一到兩支明星商品，當行銷內容圍繞著產品，總有故事說完的一天；但智慧內容行銷從消費者角度出發，挖掘出一位女性消費者的學生、上班族、媽媽、妻子等多種身分，針對白天工作、晚上約會、工作需求、天氣變化，都可能交叉碰撞出不同需求，品牌必須有本事從不同角度與消費者溝通。

「每種消費者需求都像是一朵花蕊，開出的每朵花則是一個廣告活動，它可以是網紅文章、是影音廣告、或是促銷活動，最終每朵花再導流回官網進行SEO優化，整合起來就是一座豐盛的『內容花圃』。」安布思沛如此形容智慧內容行銷的多元與豐富性。

「沒有好的內容，就不會有好的SEO！」安布思沛強調，消費者透過關鍵字搜尋後進到品牌官網，若站內只賣商品，也未必會成交，「必須搭配相對應的內容，這需要行銷夥伴先以搜尋意圖研究洞察消費者行為，進而提出策略規劃。」

環環相扣打造一個完整的智慧內容行銷解決方案，所需花費的時間雖與過往廣告時代大致相當，但成效符合數位時代需求，能以客戶生意為本，針對一個社會裡的不同人群，或是一個人身上的不同面向切中需求，找出未來潛力商機。