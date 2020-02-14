歐洲市值最高科技公司-SAP，在營運了50個年頭後，也和許多傳統企業一樣，正在創新轉型、走向雲端的路途中奮戰。

頂著歐洲市值最高科技公司的頭銜，德國軟體大廠SAP在營運了50個年頭後，也和許多傳統企業一樣，正在創新轉型、走向雲端的路途中奮戰。

SAP的雲端轉型之路，其實早在2015年就已經啟動，但2019年才正式調整組織，來因應長遠的雲端發展。過去這幾年，SAP一直處在不上不下的狀態：雲端轉型前進步伐不若微軟等快速，同時，新興崛起的Salesforce、Workday等，又挾著雲端優勢侵蝕傳統企業軟體公司的市場。

為了力挽狂瀾，SAP不得不改變經營模式，一方面將軟體服務轉移到雲端提供，另方面也汰換人才，引進適合的雲端人才，才進一步穩住了市場基礎。

一年前，SAP宣布投資8億至9.5億歐元（約新台幣261億至310億元）來進行內部組織重組，這是SAP過去20年來、同時也是宣布雲端轉型之後，首次的組織重組計畫。

首先，組織重組的第一步是「基層人才換血」。SAP不僅讓部分年長職員提早退休，還遣散了技能不合乎時代的員工，總共裁了4,400名員工。同時，SAP也雇用了5,000名新員工，目的是利用這些人才為公司補足過去所缺乏的新興技能。

其次，SAP又進一步「改變領導制度」。2019年10月比爾·麥克德莫特（Christian Klein）宣布辭去執行長一職，他認為「10年是擔任執行長最完美的任期」，並把領導公司的任務交給當時的營運長克里斯汀·克萊因（Christian Klein）與雲端事業部部長詹妮弗·摩根（Jennifer Morgan），之後便以雙執行長制維運。

事實上，SAP並非第一次採取雙執行長方式營運。2010年比爾·麥克德莫特（Christian Klein）任職時，也曾與吉姆·哈格曼（Jim Hagemann Snabe）一起被任命為執行長，他們的前任雷奧·李艾科（Léo Apotheker）也曾以共同執行長職位上任，在吉姆·哈格曼（Jim Hagemann Snabe）於2014年宣布離開後，才由比爾·麥克德莫特（Christian Klein）獨自擔任執行長一職。

SAP前CEO 比爾·麥克德莫特（Christian Klein）（左）與繼任的兩位共同執行長詹妮弗·摩根（Jennifer Morgan）（中）、克里斯汀·克萊因（Christian Klein）（右）。 FC未來商務

告別過去，事業重心移往雲端

綜觀SAP的雲端佈局，不僅在人事上由雲端事業部部長擔任共同執行長，在業務發展上，SAP也宣布與Amazon、微軟等雲端平台維持緊密的夥伴關係，避免高額的硬體建設、打造資料中心與雲端服務平台等，進而把營運焦點放在更高利差的產品與服務。

「硬體事業的生態並不適合我們，這方面的投資也需要大量資金，才能與強大的對手們競爭，SAP並不感興趣。」比爾·麥克德莫特（Bill McDermott）曾在接受媒體採訪時說道。

因此，SAP把焦點放在雲端應用的併購，進而讓雲端發展版圖如虎添翼。過去幾年，SAP共花了260億美元（約新台幣7,796億元）來收購6家雲端公司，其中包含2018年底以80億美元（約新台幣2,398億元）購買Qualtrics這家雲端軟體公司，創下SAP成立史上最高金額的併購交易。

Qualtrics成立於2002年，它的軟體服務主攻「回饋市場」。舉例來說，在電商購物網站上，消費者會針對某項商品寫下售後回饋，對企業來說，這些回饋數據、評比分數，都會成為重要的市場拓展資料。Qualtrics的軟體可以協助企業即時搜集、回報、分析這些「體驗數據（Experience Data）」。

從策略上來說，Qualtrics將為SAP開啟全新的商業軟體市場。既有的SAP軟體主攻企業營運（Operational Software），而Qualtrics的服務則是主打體驗管理（Experience Software）。

目前這種「體驗管理」市場仍在早期發展階段，若SAP能夠搶下市場先機，將為他們未來的雲端服務市場打好基礎。這也是為什麼即使收購Qualtrics的時候，其單季營收只有3.72億美元（約新台幣111億元），SAP卻願意以80億美元（約新台幣2,398億元）買下這家公司，無非就是希望Qualtrics當時42％的年成長率，能成為SAP下一雲端時代的推動力。

轉型效益，2020年將是關鍵期

根據SAP近期發布的2019年第四季財報，其整體雲端事業部季收益成長32％，其中雲端軟體服務收益成長了22％。整體看來，SAP表現穩健，然而，股價表現卻在財報揭露後有些微下跌，對此，UBS分析師邁克爾·布里斯特（Michael Briest）表示，股價下跌原因是因為投資人擔心，雲端收益的成長率或許會逐漸減緩。

因此，繼續推動旗下客戶從本機軟體轉型到雲端服務、增加雲端銷售，會是SAP的2020年最大重心。因應這樣的發展，SAP ERP Central Component的軟體支援時間從2025年延期到2027年，讓企業客戶有更多時間進行本機到雲端的系統轉移，另外，S／4 HANA平台也承諾會支援運作到2040年，增加10年期限，讓客戶不用擔心做白工，轉移到雲端後短期內又得轉換的情況發生。

SAP於過去這一年所做出的多項策略變化，或許是這家10萬名員工規模的企業在轉型的跌跌撞撞後，摸索出的最佳轉型策略。面對科技市場的快速變化與強大競爭，傳統大型企業得在組織面、事業服務面、管理面等都做出改變，才可能跟得上瞬息萬變的市場趨勢。

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