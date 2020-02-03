共享機車業者進入快速擴張，WeMo、iRent、GoShare不只打補貼戰搶客，近來也加緊腳步延伸營運版圖。

隨著共享機車在都會區的能見度增加，新年開工，三家業者除了打補貼戰，也加緊腳步延伸營運觸角。

iRent共享機車於2月1日正式宣布進駐桃園，開通六都營運範圍目標達陣；WeMo釋出利多，推出月繳99元可騎乘125分鐘的優惠搶新客；GoShare則遠赴巴黎與法國能源巨擘ENGIE共同參展，暗示海外市場將有新動態。

WeMo打出99元月租費，iRent攻下六都

打破過往單一費率計價，WeMo首創四種共享機車月租制，今（3）日起再祭出優惠搶客，讓消費者用99元就能購買299元方案，每月可享125分鐘騎乘，等於每分鐘費率約0.8元，比目前每分鐘2.5元還要便宜，不過活動僅限新用戶或首購99月租方案的會員，每人限購乙次，藉此拉攏更多新客。

WeMo於去（2019）年9月推出月租訂閱制，價格為299元～1299元方案，每月騎乘時間最多可達610分鐘，消費者可依當月的交通需求購買月租方案，且透過App就能購買，月租制上線後回購率高達8成，此次新春推出單月3折月租費大絕招能否拉攏新客源受矚目。

WeMo於去（2019）年9月推出月租訂閱制，價格為299元～1299元方案，官方表示回購率高達8成。 wemo

WeMo公關經理張睿纖表示，299元、499元方案最受歡迎，購買的消費族群屬於精打細算型、且會員黏著度較高，屬於把共享機車納入日常通勤工具的騎士。

另外，針對悠遊卡1280元定期票用戶，贈送WeMo共享機車免費騎方案，每月用戶可領取50元騎乘金，活動上線至今已有近萬次的兌換，不過目前兌換主要仍以舊會員占比居多，帶來新會員有限。

目前營運範圍最廣的iRent，也在2月1日起正式開通六都，順利補上最後一塊拼圖——桃園。在補貼策略上，iRent與WeMo相當有默契，同樣推出499元月租方案以及悠遊卡套票免費騎活動，大方贈送iRent免費租車30分鐘，同樣看準消費者在搭乘捷運、公車後，轉乘共享運具的使用。

遠赴巴黎參展，GoShare進軍歐洲市場有譜？

另一家GoShare則把目標放眼海外，2月1日在官方Linkedin表示，與法國能源巨擘ENGIE合作，在巴黎ChangeNOW展覽展出Gogoro VIVA、GoShare以及GoStation換電站的解決方案，探討未來能源與城市交通。

GoShare會員數已經超過40萬，在台北、桃園共投放4000台。 GoShare via Facebook

ENGIE是一家跨國能源集團，專攻再生能源、低碳發電、天然氣供應等，為個人、城市及企業客戶提供綜合能源解決方案，同時也是Gogoro的投資人。

據了解，今年Gogoro在海外市場將有新發展，年初Gogoro產品長彭明義受訪談到，歐洲一直是目標市場，除了政策上對於電動車的支持度高，民眾對綠色產品購買意願較高，加上Gogoro系列產品也能滿足歐洲大部分城市的中長程移動需求，預計今年將陸續釋出歐洲市場的正面消息。

一掃先前Gogoro歐洲共享機車合作夥伴Coup結束營運的陰霾，展開重新佈局歐洲市場。

責任編輯：蕭閔云