Uber上市後平淡的表現，讓乘車業者受到外界更嚴厲的審視，身為東南亞乘車巨頭的Grab聲稱，他們與Uber完全不同，不會走上同樣的結局。

以共享乘車作為主要業務，同樣有著軟銀這位富爸爸，一樣為了營利苦苦掙扎，東南亞乘車巨頭Grab難免與Uber被放上天秤比較的命運。

2018年，Grab收購Uber的東南亞業務，目前企業估值達到140億美元，是該市場無可比擬的乘車業者。雖然看似前途可期，但在Uber、Lyft接連繳出不理想的成績單後，Grab能否有所不同，也成為外界抱持的疑問。

恰好就在本週，Uber共同創辦人崔維斯．卡蘭尼克（Travis Kalanick）賣光手中持有的Uber股票，並退出董事會。有的媒體認為，卡蘭尼克「棄船逃生」了，Uber面對的爭議與營利困境仍看不見緩解跡象，2020年情況恐怕只會更艱難。Uber今年5月上市以來，股價已跌落25%。

不過，Grab總裁Ming Maa近期表示，公司對如何邁向營利的描繪非常清晰，聲稱他們與Uber截然不同，不會步上這位前輩的後塵。2018年底時，Grab預測2019年整年度淨虧損約15億美元，但Uber上市滑鐵盧後為前景增添許多變數，而他們即時採取各種措施進行止血。

效法中國外送業者，削減支出度寒冬

根據《The Information》報導，Uber今年5月上市幾週後，Grab便意識到Uber不如預期的表現將給他們帶來壓力。一家乘車企業失敗了，那麼另一家是不是也會如此？外界審視的眼光理所當然會變得嚴苛。

Ming Maa表示，他們取經自美團等中國外送業者，美團是少數擺脫赤字的外送服務，近兩個季度皆有獲利，今年股價成長更是超過1倍。

美團是目前少數成功獲利的外送業者，Grab正試圖效法他們的作法，創造更多利潤。 shutterstock

美團證明了外送服務是有利可圖的，第三季財報淨利超過1.8億美元。舉例來說，Grab仿效美團推出廣告業務，這讓他們不只從外送服務抽傭，還能獲得店家為求曝光支付的行銷費用。

另外，過去半年裡Grab透過減少駕駛的補貼、加強食物外送促銷，以及整合公司內相似的職務精簡人事等手段，度過因Uber上市而面臨的寒冬。

雖然成功帶領企業挺過難關，但這些決策頗有爭議，例如中止為符合資格的司機給付假日薪資，每趟乘車的最低收入保證等。對此，Grab方面表示，他們推出新的獎勵計畫，希望能與駕駛共同創造價值。

乘車與外送的部份業務也進行合併，好比說一位以前負責協助乘車客戶解決問題的客服，現在也必須一併服務外送服務的顧客，有員工抱怨這導致他們的工作量明顯增加。

多元發展業務項目，乘車服務占比不到5成

Ming Maa指出，Grab與Uber最大的不同，在於公司建立「超級App」的願景。超級App指在一款App內，囊括用戶日常生活的各種需求，成為一個多元服務的平台。

除了乘車業務外，Grab還發展了外送、線上購票、金融、醫療等各種面向的服務，作為其中樞紐的行動支付更是策略重心。近期Grab在新加坡申請純網銀牌照，也與萬事達卡聯手推出一張GrabPay Card。

Grab透露，目前乘車業務已不到成交總額（GMV）的50%，雖然仍是規模最大的業務項目，但公司主要的成長動能已經有所轉變。Grab執行長Anthony Tan表示，他們已成功在部份市場實現獲利，雖然並未明確指出是哪個市場以及相關數字。

Grab指出，由於外送與金融服務的高速成長，目前乘車業務交易總量已占不到整體業務的5成。 翻攝自Grab官方網站

Grab背負沈重的期望。軟銀在過去5年裡，為這家乘車巨頭挹注超過26億美元。然而軟銀投資的其他新創在今年狀況頻頻，Uber、lyft上市後股價皆低於預期；WeWork的崩盤更導致軟銀嚴重虧損。《The Information》指出，如果Grab無法有所突破，軟銀恐怕會陷入更深的泥沼之中。（Uber扶不起、WeWork成殭屍企業⋯⋯軟銀孫正義的挫敗，將在2020年吹破科技泡沫？）

今年11月時， Grab曾對外宣稱，他們預計接下來的12個月內，會有更多市場逐漸擺脫赤字，且一旦公司達成全面獲利就會公開上市 。

東南亞地區的發展潛力很大，Google、淡馬錫控股、貝恩策略顧問等3家公司的聯合研究指出，隨著智慧型手機的普及，東南亞網路經濟已達1,000美元，並預計2025年可突破3,000億美元。

乘車市場也預計從目前的130億美元，在5年內成長至400億美元；一份瑞士信貸的報告則推估，東南亞支付市場會在2023年達到1,300億美元。市場可期下，Grab能否為乘車業者展現不一樣的氣象，或許值得我們繼續關注。

資料來源：The Information、CNBC、BBC

責任編輯：陳映璇