武漢疫情延燒，在政府主導自建產線下，台灣將成第二大口罩生產國！經濟部也協助國內廠商加速生產口罩自動化設備，望三月初能提升日產量到一千萬片。

因應武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情，政府預計要 在二月底、三月初左右讓國內口罩產能每日達到1千萬片，若達此規模量，行政院長蘇貞昌說，台灣將意外成為全球口罩第二大生產國。

為達成目標，經濟部指導工研院攜手精機中心、金工中心等法人機構與工具機公會等單位，一同協助廠商要增建「60組生產口罩所需的設備及產線」。

今（14日）行政院院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津一同參訪位於新北市鶯歌區的口罩自動化設備大廠權和機械。原本一年產能最多為30台產線設備的權和機械，在工研院的協助下，將在一個月內完成20台設備，相當於增加約200萬片口罩的日產量；另外40台設備則由位於五股的長宏機械負責生產，並由精機中心與精工中心提供支援。

工研院、精機中心、金工中心投入協力，趕工生產口罩設備

此次前來支援的工研院機械與機電系統研究所，智動化介面技術部的工程師陳永文表示，這次工研院派了約20人前來支援，自5日起進駐，確認與零組件協力廠商進貨以及關鍵零組件的貨量等問題，同時組裝設備，在10天內完成4台產線設備。

下週他們更預計交貨10台，馬不停蹄地趕工。

陳永文（左）為這次工研院派來協助權和機械提升口罩生產設備產能的專業人士之一。 蔣曜宇攝影

陳永文說，這個機台包含馬達在內，幾乎全部零件都是台灣生產，只有關鍵零組件「超音波熔接機」是從國外進口。但就權和機械來說，由於平時就有備貨，所以目前關鍵零組件的供應無虞。

一台口罩產線設備需要裝設五台超音波熔接機，用途在於將口罩三層布料、耳帶的接合，以及口罩的封邊等步驟上。

原則上，一台設備產線一分鐘約生產120片口罩，若24小時運作不停歇，一天最理想情況可以生產約17萬片，但扣除補貨等流程，一台設備一天可以生產10萬片左右。

口罩生產流程大公開

一個口罩的成形需要有三個步驟。一個外科口罩共有三層布料，外層紡黏不織布用於防水；中層熔噴不織布為靜電濾材，用來吸附病菌及有害物質；內層不織布則有透氣效果、可以吸收口鼻分泌物。

在產線中第一步驟中，口罩的三層布料透過熔接成形，經過第一個機台「口罩本體機」。此處每分鐘會處理120片口罩。

生產線起點、三層布料各自捲入產線中。 蔣曜宇攝影

經過口罩本體機，三層布料熔接成形，鼻樑的壓條也是在此處接合進去。 蔣曜宇攝影

後來經過分流，由兩道產線流進兩台耳帶機中掛上耳帶，最後進行封邊即完成。此處一台耳帶機每分鐘會處理60片口罩，兩台加起來是120片。

經過分流，每分鐘120片口罩分半，流進兩台耳帶機進行接下來的作業。 蔣曜宇攝影

在耳帶機掛上耳帶、封裝後即完成。 蔣曜宇攝影

根據經濟部公告的「口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選」結果，未來這60台設備將分配給15家口罩生產商，分配到最多（10台）的有三家廠商，分別為康匠、永猷及恆大。康那香、順易利則分別拿到5台，其餘20台則將分給10間廠商，預計將於三月初開始正式生產。

蘇貞昌院長表示，目前第一階段的口罩供應是採實名制一人七天內買兩片的措施，第二階段口罩供應量起來後，則會優先提供醫護人員、基層診所、需長跑醫院的特殊疾病人士、陪病家屬、以及需要口罩的特別產業等。

他也呼籲大眾，要正確地使用口罩，同時贊同許多民眾響應的「你先領 我OK」的活動，期許政府到民間上下一心，一起完成防疫的任務。

責任編輯：蕭閔云