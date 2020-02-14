「Android之父」安迪·魯賓（Andy Rubin）離開Google後所創立的Essential，因產品市場反應不佳且缺乏營運資金，宣布終止營運。

由「Android之父」安迪·魯賓（Andy Rubin）在離開Google後所創立的Essential宣布終止營運。

Essential創立於2015年，以開發能與人們生活方式及需求無縫整合的行動裝置為願景，希望推出新的作業系統及手機、智慧音響等產品，然而，Essential在產品設計並未有嶄新突破且市場接受度不佳，同時缺乏資金維持營運，最終魯賓還是無法超越自己在Android手機上的成就。

Essential Phone於2017年5月推出，是一款由鈦、陶瓷和高階規格所打造的手機，加上是Android作業系統共同創辦人魯賓所創建的公司，而受到市場和投資人的關注。然而Essential Phone的市場反應雷聲大雨點小，去年10月宣布要推出的輕薄型手機Project Gem後來也不了了之，顯然，Essential結束營業也並非沒有脈絡可循。

市場反應雷聲大雨點小的Essential Phone。 Essential

魯賓與投資人麥特·赫遜森（Matt Hershenson）等人在2015年先成立了針對硬體創新開發的孵化器Playground Global，獲得鴻海、Google、HP等科技大廠的資金，而Essential就是由魯賓領軍及Playground Global投資的新創公司，並擁有鴻海旗下富智康、騰訊、亞馬遜等知名企業的投資。

然而，魯賓在2017年遭爆料於Google任職期間涉及性騷擾事件，離職時還獲得高達9千萬美元的離職金，負面與論沸沸揚揚之際，魯賓也低調離開一手創辦的Essential，此時媒體又挖出更多Google處理主管性騷擾案件的不當做法，引起全球Google員工群情激憤，甚至在2018年11月全球超過2萬名Google員工發動大規模罷工運動「＃Googlewalkout」，成為Google至今以來最嚴重的勞資紛爭。

此外，近日Google人資長艾琳·諾頓（Eileen Naughton）離職的消息，不少媒體也將魯賓的醜聞算上一筆，認為也是間接促使諾頓卸任的原因。

資料來源：Essential、BBC、The Verge

責任編輯：蕭閔云