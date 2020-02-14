餐飲業究竟受到武漢肺炎多少影響，經濟部預計推出的振興券又能協助餐飲業者「回血」嗎？來看看iCHEF的觀察。

行政院於昨（13）日舉辦院會，各部會都針對武漢肺炎（新型冠狀病毒）帶來的經濟衝擊，提出紓困方案。

經濟部表示，將在疫情仍有疑慮的期間，提供貸款展延、利息補貼等資金協助，在疫情之後，將會發送折價券（振興抵用券）刺激消費，初步鎖定百貨賣場、零售、餐飲、商圈、夜市、傳統市場等。

其中，餐飲業也是本波疫情受到嚴重衝擊的產業，但具體來說武漢肺炎對於台灣餐飲業的衝擊有多大？

受肺炎疫情衝擊，餐飲業營業額下滑20％

手上握有7,000家小餐廳的餐飲POS系統業者iCHEF向《數位時代》表示，在武漢肺炎爆發後，就持續關注疫情對於台灣餐廳業者的影響，從iCHEF過去70天超過2,450萬筆餐飲消費資料來看，小餐廳在2020年春節期間營業額與過去2年相比，沒有顯著差異。

但在春節年節結束復工後，平均單店營業額就出現了約20%的年比下跌。原以為餐廳的消費會從線下轉至外送平台，但從iCHEF的數據顯示，外送帶來的營業額並沒有顯著成長。

雖然以台灣餐飲業者的數量超過10萬家，iCHEF握有的餐廳數量僅能反應部分餐飲業者的狀況，但從20%下跌來看，的確對台灣小餐廳的經營產生了壓力，iCHEF表示將持續觀察做出更完整的分析，會進一步針對餐廳類型與不同的城市做分析，隨後將推出探討肺炎疫情對餐飲業影響的專題白皮書。

發振興抵用券救餐飲業，iCHEF：有困難

儘管經濟部在疫情結束後要發放的振興券，金額或發放日期都尚未宣布，僅表示將可用於百貨賣場、零售、餐飲、商圈、夜市、傳統市場等。

iCHEF認為以「政府補助用餐折扣」為導向的振興卷一定有助於餐飲消費提升，但 關鍵是補助提升的效率，以及需要振興的經濟規模與目標 。

餐飲業一般折扣讓利的營業額轉換效率，能做到4倍就算是理想。也就是說透過提供消費者定價100元餐點8折的優惠（店家犧牲20元）換取原先不購買的消費者購買（店家獲得80元營收）。

如果iCHEF觀察到年比20%衰退情況維持，並推論至台灣整體的餐飲業，根據經濟部公開資料，月產值超過600億元的餐飲業將每月減損超過120億元的產值，半年將減損超過700億元。

假定振興券維持20億元的預算（註），分成六個月讓市場消化，半年要回補700億的產值，等於每花費1元的補助將帶來35元的產值，需要35倍的行銷補助轉換率，這個轉換率並不容易達到。

註：經濟部規畫振興抵用券預算為20億元，但因為行政院拍板整體特別預算600億元，交通部、經濟部、農委會各提報預算就已經超過總額，為此後續，行政院將召開會議確認分配款項，振興券能否仍維持20億元仍屬未知。

再加上餐飲消費不具有儲存性，就算短期提供了大量補助刺激，能上升的幅度也受到人數基數的限制。另外考量到上一次夜市券的使用期限至今年2月底，經濟部表示回收率約6成上下。

從轉換率、使用率來看，想要完全依賴短期、一次性的振興券讓餐飲業「完全回血」，iCEF認為實質上仍是比較困難的。

「但是透過衛生紙之亂等事件我們能觀察到，消費市場通常是感性大於理性，仍期待這個補助方案能扭轉社會大眾的消費氛圍，一掃低迷的消費心態，提升餐飲業的信心。」iCHEF表示。

iCHEF也建議餐飲業在這段時間，針對餐點、服務、營運效率來做通盤的考量與規劃，在疫情結束後，推出全新、更讓消費大眾興奮的餐飲體驗，而不光是依靠補助來回歸正軌。

責任編輯：陳映璇