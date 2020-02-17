Google搜尋排行第二、豆瓣熱播電視劇第一名⋯⋯2020年為台灣影劇圈開了好兆頭的《想見你》，為何討論度超越同檔期的韓劇《愛的迫降》？

《我們與惡的距離》、《俗女養成記》、《你的孩子不是你的孩子》⋯⋯近兩年一部又一部的台劇在亞洲引發轟動，不俗套的劇情、精緻的拍攝、實力派的演員，不管是在台灣本土，還是在中國都紛紛引起高度討論，讓人直呼「台劇復甦」了！

就在昨（16）日，另一部台劇《想見你》再度創下新歷史，昨日正是大結局播出之際，關鍵字「想見你大結局」不僅登上當日台灣Google搜尋排行第二名，在中國影評、樂評網站豆瓣上，也登上熱播電視劇第一名、評分達9.2（滿分10分），完勝同一時間完結的韓劇《愛的迫降》。

《想見你》由福斯傳媒集團和三鳳製作共同製作，編劇為曾憑藉《必娶女人》入圍2016金鐘獎「戲劇節目編劇獎」的簡奇峯和林欣慧一齊擔任、導演則為黃天仁，由柯佳嬿、許光漢及施柏宇主演，前兩人都得要一人分飾兩角。 想見你臉書

《想見你》的成功絕非偶然，除了燒腦懸疑的劇情、演員精湛的演技，無論是行銷手法還是播放策略，《想見你》都做出不少新嘗試。一起來看看這一部在2020年為台灣影劇圈開了好兆頭的作品，到底做了些什麼？

燒腦劇情是賣點，維基百科還出現時間穿越拆解圖

《想見你》雖然是一部以講述男主角與女主角相戀近20年，以「愛情」為基底的作品，但題材卻是台灣罕見的「懸疑穿越劇」。

故事講述在1998～2019年、長達約20年的時間中，男女主角穿插多個時間線裡穿越相愛，裡面還包含了數種疑點重重的謀殺攻擊事件，但其實整體的時間軸是一個「莫比烏斯帶」，是一個環環相扣、無限循環的迴圈，相當燒腦，讓觀眾搞的霧煞煞。

「穿越懸疑」無疑是本劇最大賣點之一，因此在想見你Facebook官方粉絲團上，除了有配套的各種花絮、片花、演員直播宣傳PO文外，官方還特別製作了「X分鐘看懂想見你」的時空說書人系列影片。

每隔好幾週，當劇情又發展到讓人看不懂、想不透的情況時，官方就會用淺顯易懂的方式，讓劇情配上時間軸圖表，帶著觀眾釐清狀況，也是一種變相行銷。

「時空說書人系列影片」的主講人，正是劇中女主角的弟弟，短短5分鐘內帶觀眾更加釐清劇情。 想見你臉書

在《想見你》的維基百科上，甚至還有時間穿越的詳細時間表。 維基百科

抓住觀眾「不願結束」的心，演員齊聚半夜Yahoo TV映後直播

其實不難看出，相較實體活動和大規模線下宣傳，《想見你》相當集中火力在線上行銷，在中視首播前後，經常會在Facebook和Instagram與觀眾直播互動。

有趣的是，這樣的方式延續在16日大結局當晚，《想見你》和Yahooo TV獨家合作，在「映前」和「映後」各做一場直播，Yahoo TV官方透露，即便映後直播已經將近半夜12點，但兩場直播累計觀看次數近70萬、留言突破3萬則。

在劇中飾演男主家的許光漢，因《想見你》而開始爆紅，在映後直播中看到彩蛋版結局忍不住眼眶泛淚。 Yahoo TV

其實，這也是Yahoo TV第一次做這樣的嘗試。

結局往往都是劇集收視率、討論度最高的一集，《想見你》透過這樣的方式，滿足觀眾追完劇後「還不滿足」、「想要討論」、「不願結束」的心情，拉下完美的帷幕。

反擊盜版！導演特製一支「正版only」驚喜彩蛋

還記得去年《我們與惡的距離》完結前5日，在中國卻發生「盜版結局影片外洩」事件嗎？讓公視、大慕影藝和Catchplay聯合發布聲明，呼籲大家支持正版，並會追溯盜版來源堅決提告。

同樣的盜版風波，卻也遺憾地發生在《想見你》身上。

距離結局開播的前6天，在中國大陸的網站上，卻有網友先釋出未播出的影片並公開討論，《想見你》的製作團隊及演員們「及時反擊」，除了呼籲觀眾不要觀看、支持正版及保護創作者之外，在事發後的18個小時內，團隊立馬決議為了回饋「支持正版的觀眾」，決定再加拍一支驚喜結局彩蛋。

《想見你》臨時加拍的結局彩蛋，在網上討論相當熱烈。 想見你臉書

即便劇組早就殺青9個月，再加拍就得支出額外的成本及演員的時間，即便這一支彩蛋原先不在計畫中，跟正片的結局也無關，但短短不到5分鐘的影片，還是引發一陣轟動。

為了支持正版，該片段只有在16日大結局當天於中視，以及隔週在衛視中文台首播；在中視首播結束後，官方就上傳到官方Facebook、Instagram和微博上。

擴大打擊面，播放平台越多越好

在這一段時間，不難看出《想見你》的線下宣傳遠遠不及去年的《與惡》，甚至是同時熱播的《國際橋牌社》，但在播出平台的選擇上卻是「百花齊放」，盡可能透過各種不同平台，觸及到最多的觀眾。

不像《與惡》，當時只能在公視、公視+和Catchplay上觀看，這一次《想見你》選擇在中視首播，播放的電視台還有衛視中文台；此外，光是OTT平台，就有愛奇藝、LINE TV、KKTV、FOX+、myVideo、MOD及Hami⋯⋯可說是「佈好佈滿」，播放平台極廣。

《想見你》海外也沒落下，在中國就授權給兩家最大的OTT業者——愛奇藝和騰訊視頻，香港則是在myTV SUPER上播放。

透過這一次在各種平台大規模同步上映，即便廣告宣傳力度沒有特別突出，但配上各種線上行銷，成功引起熱烈討論。

尤其在豆瓣網上，蟬聯數週熱播連續劇冠軍，甚至在結局播出後拿下9.2分的高分；在台灣，收視率也從2019年11月17日開播第一集的0.54，上升到昨日大結局的2.35。

責任編輯：陳映璇