2020(第92屆)奧斯卡金像獎得獎名單出爐,《寄生上流》、《小丑》、《1917》、《兔嘲男孩》誰得獎了?

2020(第92屆)奧斯卡金像獎(Academy Award)得獎名單今日公布!去年台灣爆紅的《寄生上流》、正在上映的《1917》有得獎嗎?

2020奧斯卡得獎名單一覽

去年在台爆紅的韓國電影《寄生上流》獲得最佳原創劇本、最佳國際電影、最佳導演、最佳影片4項大獎,成為本屆最大贏家;《小丑》獲最佳男主角、最佳原創電影音樂獎,《1917》則獲最佳混音、最佳攝影、最佳視覺特效獎。

完整得獎名單一覽:

1. 最佳影片《寄生上流》(Parasite)

2. 最佳女主角《茱蒂》(Judy)/芮妮齊薇格(Renée Zellweger)

3. 最佳男主角《小丑》(Joker)/瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)

4. 最佳導演《寄生上流》(Parasite)/奉俊昊(Bong Joon Ho)

5. 最佳國際電影(最佳外語片)《寄生上流》(Parasite)

6. 最佳原創歌曲《火箭人》(Rocketman)〈(I’m Gonna) Love Me Again〉

7. 最佳原創電影音樂《小丑》(Joker)

8. 最佳梳化《重磅腥聞》(Bombshell)

9. 最佳視覺特效《1917》

10. 最佳剪輯《賽道狂人》(Ford v. Ferrari)

11. 最佳攝影《1917》

12. 最佳混音《1917》

13. 最佳音效剪輯《賽道狂人》(Ford v. Ferrari)

14. 最佳紀錄短片《Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl》

15. 最佳紀錄片《美國工廠》(American Factory)

16. 最佳服裝設計《她們》

17. 最佳美術設計《從前,有個好萊塢》(Once Upon a Time in Hollywood)

18. 最佳實景短片《The Neighbor’s Window》

19. 最佳改編劇本《兔嘲男孩》(Jojo Rabbit)

20. 最佳原創劇本《寄生上流》(Parasite)

21. 最佳動畫短片《愛的髮型》(Hair Love)

22. 最佳動畫《玩具總動員4》(Toy Story 4)

23. 最佳男配角《從前,有個好萊塢》(Once Upon a Time in Hollywood)/布萊德彼特(Brad Pitt)

24. 最佳女配角《婚姻故事》(Marriage Story)/蘿拉鄧恩(Laura Dern)

入圍奧斯卡最佳電影9部強片,你看過嗎?

1.《小丑》:從人性陰暗面看惡的崛起

最佳電影的競爭相當激烈,《小丑》號稱為DC影史的巔峰之作,不僅在奧斯卡一口氣入圍11個獎項,票房表現也相當優異,以約6250萬美元(約新台幣18.8億元)的成本獲得近10億美元(約新台幣300.85億元)的票房,被《Forbes》稱為「賺最大」的漫畫改編電影。瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)在極陰鬱的高譚市,用一個又一個的笑話與演出,演繹DC漫畫經典反派「小丑」的崛起,更獲得了奧斯卡最佳男主角獎。

2.《婚姻故事》:相愛為何走到這一步?

由「黑武士」亞當.崔佛(Adam Driver)和「黑寡婦」史嘉蕾.喬韓森飾演夫妻,《婚姻故事》用鏡頭描繪一段婚姻的裂痕,導演訪問大量婚姻訴訟案件的相關人員,把離婚過程拍成一部真實又令人心碎的電影。

《婚姻故事》女配角蘿拉鄧恩(Laura Dern)的表演,不僅在去年摘下金球獎最佳女配角獎,也在2020奧斯卡金像獎中獲得最佳女配角獎。

3.《從前,有個好萊塢》:雙帥飆戲,結果如何?

双喜

《從前,有個好萊塢》以真實歷史事件為基底,打造一個全新的故事。主要描述即將過氣的演員和他的替身演員好友,阻止了一場原本在真實世界會發生的悲劇。

本片由兩大影星李奧納多.狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、布萊德.彼特(Brad Pitt)擔任主演,搭配鬼才導演昆汀.塔倫提諾(Quentin Tarantino)的劇本,黃金陣容就足以讓人進電影院觀賞,此片不僅獲得金球獎的最佳劇本、奧斯卡最佳美術設計獎,布萊德.彼特更以此片摘下奧斯卡最佳男配角獎。

4.《愛爾蘭人》:聽演員講古,搞懂美國黑幫故事

Netflix

長達3.5小時的《愛爾蘭人》改編自前調查員兼作家查爾斯‧布蘭特(Charles Brandt)出版的回憶錄《我聽說你漆房子》,電影以第一人稱出發,圍繞著殺手法蘭克‧「愛爾蘭人」‧希蘭(Frank "The Irishman" Sheeran),拉出反映時代的美國黑幫史詩。

可惜的是,不管是在金球獎、奧斯卡,《愛爾蘭人》都鎩羽而歸,沒能獲得獎項。

5.《寄生上流》:巧妙隱喻探討「貧富差距」

在金球獎拿下最佳外語片的《寄生上流》同樣來勢洶洶,影中描述窮困的金基澤(宋康昊飾)一家人,混入上流社會家庭,巧妙地運用許多隱喻展現貧富差距。

《寄生上流》最終也獲得最佳原創劇本、最佳國際電影、最佳導演、最佳影片四項大獎,是本屆奧斯卡最大贏家。

6.《1917》:用1小時50分,感受一戰沙場

環球影業

曾執導過《007:空降危機》、《007:惡魔四伏》的導演山姆曼德斯(Sam Mendes)指出,《1917》以「一鏡到底」方式呈現,電影呈現一段發生在1小時50分鐘的故事。本片背景為第一次世界大戰,描述兩位士兵奉命穿越敵方營地,傳遞友軍的一項重大情報,讓觀眾「身歷情境」。

此片在金球獎拿下最佳導演與最佳影片,也獲得奧斯卡最佳混音、最佳攝影、最佳視覺特效獎。

7.《兔嘲男孩》:從小男孩的眼看德國納粹

如果要用一個詞彙來形容《兔嘲男孩》,「可愛」大概相當精準。本片為《雷神索爾3:諸神黃昏》導演塔伊加維迪提(Taika Waititi)自導自演的原創電影,稍早獲得了奧斯卡最佳改編劇本獎。

本片談論的題材是西方國家的禁忌:納粹,但他卻用獨特的敘事方式,讓人們在開演幾分鐘後就忘記納粹元素的存在,完全沈浸在小小德國男孩的幻想世界裡。

8.《賽道狂人》:看福特與法拉利的愛恨情仇

華特迪士尼

獲得「最佳音效剪輯」獎的《賽道狂人》改編自真實賽車故事,由麥特.戴蒙(Matt Damon)和克里斯汀.貝爾(Christian Bale)領銜主演,內容講述一場不成功的商業交易,讓福特(Ford)汽車砸下2500萬美金(約新台幣7.5億元)打造跑車,就為了在世界最知名的車賽「利曼24小時耐力賽」中,擊敗已連拿5年冠軍的法拉利(Ferrari)。

9.《她們》:長大後的「小婦人」們,變怎樣?

獲得奧斯卡最佳服裝設計獎的《她們》,看英文片名就知道它是改編自經典名著《小婦人》,但一反往常,這個版本的小婦人,講述的是一群小女孩長大成為女人的故事。

