裕隆本周宣布跟鴻海集團結盟，共同成立合資公司，自開春以來，鴻海已宣布的第二起汽車方面的合資計畫；對裕隆來說，走過去年全年赤字的經營慘況，現要加速轉型。

2020年才剛過一個多月，鴻海連續兩度宣佈車廠重大投資，先是宣佈與飛雅特克萊斯勒合資，7日又宣佈與裕隆集團合作，華創車電以技術人才作價，鴻海出資79.44億元，雙方合作成立新公司。

裕隆集團去（2019）年推動價值鏈策略轉型，華創車電的汽車研發平台採開放模式，過去的「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的開放平台新方向，提供客戶total solution的服務，而跟鴻海的合資，更等同於讓「新華創車電」除了現有納智捷品牌，將面向世界，爭取更多元車廠客戶。

2018年12月，裕隆集團前執行長嚴凱泰病逝，遺孀嚴陳莉蓮宣布接任集團執行長，站在第一線扛起重擔，成為台灣最大汽車集團掌門人，推動集團轉型。華創車電長年虧損，成為集團改造變動最大的部分，去年華創車電不僅實施「廠辦合一」，並推出優退、優離方案，大幅節省人力成本。

而此次鴻海出手與裕隆就華創車電技術與人才上合作，也難免令外界想到鴻海創辦人郭台銘與嚴凱泰之間的好交情，鴻海出手也讓裕隆集團的華創車電有了好歸宿。

鴻海與裕隆宣佈，雙方成立總資本額155.76億元的合資公司，共同推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態。

鴻海要出手買華創車電傳言早在一年多前就曾出線，不過當時鴻海仍否認，不過鴻海近年積極布局電動車、數位醫療、機器人三大產業，在車用電子領域，也公開宣佈過將發揮供應鏈管理、汽車電子、自動駕駛等軟硬體整合強項，尋找戰略合作夥伴。

對於為何此次選擇跟裕隆合作？鴻海指出，主要是因未來將不僅專注汽車零部件，鴻海集團希望為汽車產業客戶提供ODM（委託設計代工）及IDM（垂直整合模式）服務，所以需要具有整車設計能力的合作夥伴，而裕隆集團是台灣唯一具有整車開發能力的公司，具有完整的汽車自主研發資源、車輛專業團隊及相關軟硬體等車廠硬實力，將可加速鴻海集團投入汽車產業的發展速度與成果。

拚多元代工，裕隆轉型再下一城

這次合作案經過雙方董事會通過，鴻海將出資79.44億元，取得合資公司51%股權、裕隆以華創車電資產作價，相當價值76.32億元，佔股49%，共同成立合資公司。以華創車電目前資本額32.82億元來說，合資條件不差。

雙方表示，未來雙方將各自發揮所長，裕隆旗下華創車電，擅長整車技術開發；鴻海則擅長電子零組件的製造設計，車輛研發與資通訊產業資源彼此互補。合資公司會由雙方共同組成經營團隊，鴻海提供ICT產業供應管理資源；裕隆以華創車電的研發工程團隊為主。

裕隆集團近年投入新能源汽車、車聯網、自動駕駛等技術開發，嚴陳莉蓮上任以來，為了改善台灣納智捷銷量沒有起色，還連年虧損的慘況，積極推動裕隆多元代工策略，過去完全不接其他外部生意的整車研發中心「華創車電」，開始施廠辦合一。

裕隆啟動多元代工策略，去年拿下義大利三輪重機商亞帝發（ADVIA）代工訂單。 裕隆

將華創從新店移往苗栗三義與工廠結合，加強企業溝通效率；更重要的是，過去只為自家代工的華創，開始張開雙臂做外部生意，拿下義大利三輪重機商亞帝發（ADVIA）代工訂單，開放平台的策略的好處，能夠持續經營現有納智捷品牌運營，並爭取多元客戶。

裕隆認為，跟鴻海的合作，在資源上可以彼此互補，更有利掌握電動車商機。未來在策略上，歡迎其他供應鏈合作夥伴加入，培育更多本土車電研發人才。

裕隆已經擺脫過去只替自家品牌納智捷（LUXGEN）研發的模式，從與鴻海的合作，可以看出嚴陳莉蓮將「研發」視為重要發展策略。

合資案連發，鴻海猛攻電動車

鴻海日前在法說會中，明確宣示「電動車、數位醫療、機器人」三大市場目標。上個月，才宣布與飛雅特克萊斯勒汽車 （Fiat Chrysler Automobiles, FCA）簽署合作協議，同樣以成立合資公司的方式，共同開發、生產純電動汽車，同時經營車聯網業務。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「汽車市場與產業已進入轉型快車道，通過平台化模式進行車輛設計已是大勢所趨。」鴻海的想法，是以過去在ICT產業累積的成功經驗，為汽車產業打造新的IDM（整合元件廠）營運模式，加速鴻海在電動車領域的布局。

SONY、Google、特斯拉等這些非傳統車廠的品牌，也都加速馬力投資大量資金、資源，發展無人車、電動車科技。全球最大汽車傳動系統供應商吉凱恩汽車（GKN Automotive），於上個月宣布跟台達電子策略合作；日本豐田汽車（TOYOTA）與Panasonic（松下），本周也宣布合資成立車用電池製造公司，而「強強連手」，似乎成為產業巨頭共通的策略。

責任編輯：蕭閔云