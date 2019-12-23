IBM Research的科學家，最近開發出一種新的電池技術，從海水中就能取得原料，完全不需要用到「鈷」，未來電動車的生產成本，有機會進一步降低。

天上飛的、地上跑的交通工具，都準備邁入全電動時代，加上各類電子產品，讓電池的需求日益增大。然而，現在用來製作電池的關鍵原料是有限資源，整個產業都必須未雨綢繆。

IBM Research的科學家，最近開發出一種新的電池技術，可以在五分鐘內充飽80%的電量，效率、能量密度也都比現在鋰電池好，最特別的是，製作這種電池的原料，從海水就能取得，未來電動車的生產成本，有機會進一步降低。

不需要開採鈷礦，海水也能提煉電池

目前的鋰電池大致有「鎳鈷鎂」、「鎳鈷鋁」兩種組成形式，而「鈷（Cobalt）」正是生產鋰電池的關鍵原料，可以說是現代石油。這是因為鈷具有穩定物質、增加能量密度的特性，可以確保電池壽命以及充電速度，因此短期內電池產業都無法棄「鈷」而不用。

開採鈷（cobalt）、錳（manganese）、鎳（nickel ）這些金屬原料，除了對環境、工人健康都會造成威脅，更重要的是這些金屬是有限資源，當電動車時代來臨，電池的關鍵原料將會以驚人速度減少。

IBM Research電池實驗室的研究人員，想出一個不用金屬原料，就能造出電池的技術。研究人員使用一種不含鈷、鎳的陰極材料，搭配具有高閃點的安全液體電解質，陰極和電解液的獨特組合，在充電過程中具有抑制電池生成鋰枝晶、降低可燃性，能夠不使用金屬鋰作為陽極材料。

「鈷（Cobalt）」正是生產鋰電池的關鍵原料，可以說是現代石油。 shutterstock

IBM表示，這種不需要金屬原料的電池技術，只需要5分鐘就能充飽80%電力，且在功率、能量密度表現上，都勝過現有的鋰離子電池，低可燃性的特性，也能避免電池起火爆炸，使用起來安全性也比較大。

在官方資料中，IBM沒有詳細說明電池製造的方法，僅表示由三種材料製成，且這些材料過去從沒在電池製造中用過，技術上最大的突破在於，這三種原料都能從海水中提煉，不需要開採金屬破壞地球資源。

與賓士攜手，一年內推產品原型

根據加拿大第一鈷業（First Cobalt ）計算，目前全球每年有超過50%的鈷產量用於鋰電池，預計2020年比重將超過60%；金屬顧問公司Roskill也指出，全球鈷的需求量在2027年將成長至31萬噸，其中24萬噸來自於電動車電池、筆電、手機的需求，可見鈷在電池產業中的重要性。

因為電池原料從海水中就能提煉，生產成本能大幅降低，有助於電動車、電動飛機、智慧型能源網路的發展。 shutterstock

而全球三分之二的「鈷」都來自非洲的剛果共和國，當地政局不穩定、雇用童工問題更是整體產業鏈的一大隱憂。IBM這項電池技術若能實現並且普及，便能降低對環境的衝擊，以及童工勞動處境，因為電池原料從海水中就能提煉，生產成本能大幅降低，對於電動車、電動飛機、智慧型能源網路都有正面的發展。（解決剛果採鈷童工問題，福特、LG從區塊鏈找解方）

IBM Research提出的概念相當吸睛，目前已經跟戴姆勒（Daimler）旗下的賓士研究部門、日本電池電解質供應商中央玻璃株式會社、電池製造商Sidus等公司展開合作，加速新電池技術商業化的發展，目標在未來一年內，推出首款不需要鈷的原型電池。

參考資料：IBM、Gizmodo、venturebeat

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責任編輯：陳映璇